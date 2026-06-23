Přestávky ve školách i hokej v práci. Dohledové centrum O2 vidí změny okamžitě

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  18:30
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Operátoři v Dohledovém centru O2 mají přehled o všem, co se na mobilních i internetových „kanálech“ děje. I na nich je, aby se v případě potíží rychle rozhodovali a našli řešení. | foto: O2

Platí zde přísná bezpečnostní opatření, i když tady potkáte operátory v pantoflích a kraťasech. Do místností, odkud provozovatel mobilní a internetové sítě hlídá její provoz a hlavně bezpečnost, se, až na přísně vybrané pracovníky, nikdo nedostane. Jde nejen o služby zákazníkům, ale i bezpečnost státu.

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Stop! Takhle by to vypadalo možná v akčním filmu. Pravidla po vstup do Dohledového centra v sídle operátora O2 v Praze na Brumlovce jsou velice přísná, nicméně výše uvedenou dramatičnost postrádají.

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Když však vezmete v úvahu, že počet zaměstnanců celé firmy je kolem čtyř a půl tisíce lidí, tak nějakých sto šedesát lidí, kteří v Dohledovém centru hlídají provoz mobilů i internetu, včetně některých placených televizních stanic, není vysoké číslo. Běžný zaměstnanec, jehož karta funguje v celé centrále, nemá u snímače šanci. Červená kontrolka ho zastaví.

Když je ve škole přestávka a hokejisti prohrávají

Několik velkých a desítky menších obrazovek, včetně displejů na stolech ajťáků ve velké klimatizované místnosti, ukazují okamžitý stav provozu. Kdo se v údajích vyzná, ten má přehled o tom, jak se v této zemi, z pohledu konkrétního operátora vlastně žije. „Například vidíme, kdy jsou ve školách přestávky,“ vysvětluje některé křivky Jakub Votava, ředitel síťové architektury a rozvoje.

„Hned je zřejmé, jak křivka vyletí nahoru, protože skončila hodina a děti sáhnou po mobilech. Podobně poznáme například během hokejového šampionátu, kdo sleduje zápas v práci přes počítač. A taky vidíme, že když naši prohrávají, sledovanost se propadá,“ prozrazuje Jakub Votava.

Jedná se o typické perličky, které novináři rádi slyší a čtenáři rádi čtou. O přestávky a hru hokejistů nebo fotbalistů v Dohledovém centru ale nejde. Primárně pro něj platí, že na prvním místě je neustálá kontrola provozu a okamžité řešení jakýchkoli potíží.

Tato místnost je utajená pro naprostou většinu lidí, kteří ve firmě pracují. Je to místo, kde by se sešli ti, kteří odpovídají za řízení operátora v případě krizových okamžiků.

Centrální mozek „lidstva“

„Naše firma je především součástí kritické infrastruktury státu, musíme zajišťovat spojení při povodních, v případě blackoutů, kybernetických útoků a samozřejmě i v případě možného válečného konfliktu nejen pro zákazníky, ale i pro stát,“ zdůrazňuje šéf centra Pavel Duchoň. Centrum v těchto prostorách funguje pár týdnů, stěhovalo se ze starého objektu na Pankráci. Přesun na Brumlovku soustředil jeho činnost do sídla celé společnosti.

Součástí je také místnost pro krizový štáb, kde by se v případě nutnosti sešli lidé, kteří mají krizové řízení všech služeb pro firmy, stát i běžné zákazníky na starosti. Odtud se lze spojit s celým Českem a reagovat na konkrétní krizové situace. Jak ale šéfové centra upozorňují, struktura řízení je pro tyto situace koncipovaná tak, že v případě nutnosti se dá provoz celé sítě řídit a dohlížet na něj i přes notebook někde v kavárně.

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„Naši pracovníci mívají i doma pro případ takových situací víc obrazovek, nevidí sice vše tak jako přímo tady z velkých displejů, ale je to součást provozu, takže i občasný home office je vlastně procvičování případného krizového stavu,“ připomíná Duchoň. Výjimečná situace dává odpovědným pracovníků i výjimečné pravomoci. Například neplatí obvyklé postupy pro schvalování například za výdaje, za kroky, které by jinak podléhaly obvyklým pravidlům, jako jsou výběrová řízení a podobně. Operátor má například stanovené příděly nafty pro záložní agregáty ze státních rezerv.

Miliony operací za vteřinu

Dohledové centrum zpracovává miliony událostí za vteřinu, částečně i s pomocí umělé inteligence (AI) musejí jednotliví pracovníci centra okamžitě identifikovat případné výpadky. „Jen s AI zatím nedokážeme sítě bez výpadků udržovat, konečné rozhodnutí musí vždy dělat člověk,“ vysvětluje Jakub Votava. Centrum funguje pochopitelně ve směnném provozu 24 hodin a 365 dní v roce. Jaké to je ale pro konkrétní lidi, kteří tady hledí hodiny a hodiny do velkých i menších obrazovek? Určitě to tady není pro kyborgy, kterým při nástupu do firmy udělají chirurgové vývod bokem a člověk se nesmí šestnáct hodin hnout od obrazovky.

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Pauza na kávu je povolená

„Jsou nastavené přestávky, zhruba po čtyřech hodinách, ale mezitím si pochopitelně můžete odběhnout, dát si krátkou pauzu na kávu,“ svěřuje se jeden z těch, kteří na provoz dohlížejí. Samozřejmostí je, že při odchodu od stolu přebírají po dobu nepřítomnosti dohled kolegové. Stálým zaměstnancům vypomáhají brigádníci. Výhodou je, že se z nich pak často rekrutují stálí pracovníci společnosti.

„Když hledáme nové lidi, jsou brigádníci ideální. Máme je přečtené, oni sami už vědí, do čeho konkrétně jdou, takže se nestane, že by takový člověk nastoupil úplně zvenčí a pak byl překvapený, co ta práce vlastně obnáší,“ zdůrazňuje šéf centra Pavel Duchoň.

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