Snaha ruských úřadů zastavit strmý pokles porodnosti nepadla na úrodnou půdu. Svědčí o tom čísla z e-shopů. Rusové letos on-line utratili za pánskou ochranu o 16 procent víc než loni. Na množství to bylo o pět procent. Podle zjištění listu Kommersant prodaly lékárny celkově za první čtvrtletí 4,09 milionu balení za bezmála dvě miliardy rublů.
Paklík je už za 500 rublů
Přitom na trhu vládne nedostatek prezervativů, i když ne tak tragický jako za sovětských časů v 80. letech minulého století, kdy byly kondomy pro cizince výhodnou směnnou „valutou“. Průměrná cena jednoho balíčku je letos 477 rublů, v některých regionech už překročila hranici 500 rublů. Ceny ochrany stoupají i kvůli konfliktu v Hormuzském průlivu. Například malajsijská společnost Karex, která vyrábí i prezervativy pro známou světovou značku Durex, vykázala růst nákladů až o třicet procent. Durex má na ruském trhu podíl čtyřicet procent.
Rostoucí poptávka po tomto druhu antikoncepce však nezapadá do snah ruského prezidenta Vladimira Putina, který vyzývá k vyšší porodnosti. Sergej Šuljak , generální ředitel skupiny DSM, která s tímto druhem zboží obchoduje, poznamenává, že v Rusku klesá i zájem o sex. To se týká především mladších zákazníků, na které se výrobci tradičně zaměřují.
Vymírající Rusko
To vše dokazují i průzkumy. Podle studie Gedeona Richtera a analytického centra NAFI z roku 2024 uvedlo 22 procent Rusů ve věku 18 až 23 let, že nemají vůbec žádný sexuální život. Podle demografa Alexeje Rakši se počet porodů v Rusku v roce 2026 sníží již jedenáctý rok po sobě. V prvním čtvrtletí roku 2026 se podle jeho výpočtů v zemi narodilo 272 000 dětí – o šest procent méně než v předchozím roce. Pro srovnání, v prvním čtvrtletí roku 2025 to bylo 289 000 dětí, a i tehdy bylo podle Rakši toto číslo nejnižší od přelomu 18. a 19. století. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2021, tedy předválečným rokem, se počet porodů snížil o 12,5 procenta a ve srovnání s rekordním rokem 2014 pro moderní Rusko dosáhl pokles 38 procent.
