Prezident Petr Pavel o účast na summitu dlouhodobě usiluje, vláda s jeho přítomností dosud nepočítala. Podle Ústavního soudu je však účast hlavy státu na summitech Severoatlantické aliance dlouhodobě zavedenou ústavní praxí. Pokud jim to zdravotní stav umožňoval, zúčastňovali se těchto jednání všichni dosavadní čeští prezidenti.
Soudci ve svém rozhodnutí zdůraznili, že vzhledem k blížícímu se termínu summitu je nutné dosavadní praxi prozatím zachovat. Summit NATO se uskuteční 7. a 8. července, přičemž lhůta pro akreditaci delegací končí již v pátek 26. června.
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Ústavní soud zároveň upozornil, že samotnou kompetenční žalobou prezidenta a otázkou rozsahu pravomocí při zastupování České republiky v zahraničí se bude zabývat až v následujícím řízení. Dnešní předběžné opatření podle předsedy soudu Josefa Baxy nijak nepředjímá konečný verdikt ve sporu mezi prezidentem a vládou.
Baxa očekává, že vláda bude jednorázové rozhodnutí o účasti Pavla v Ankaře respektovat. Není to poprvé, co soud ukládá povinnost vládě, parlamentu či prezidentovi. „Rozhodnutí byla vždy respektována, nepředpokládám, že by to mělo být jinak,“ řekl Baxa.
Proč o účasti Pavla rozhoduje US
Vláda ANO, SPD a Motoristů v pondělí uvedla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá a že Česko budou zastupovat premiér a ministři obrany a zahraničí. Týž den večer se prezident obrátil na ÚS s kompetenční žalobou a návrhem na předběžné opatření.
Soud návrh zpřístupnil na webu. Soudcem zpravodajem se stal Šámal, rozhodovat ale musí plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň. Při hlasování o předběžném opatření uplatnili odlišné stanovisko soudci Dita Řepková a Jan Wintr.
Pavel opakovaně zdůrazňuje, že zastupování státu navenek je ústavní kompetencí prezidenta. Premiér Babiš argumentoval například tím, že jeho kabinet chce aktivně vést zahraniční politiku, proto prezidenta do delegace nezařadil.
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Babiš se podivil nad rychlostí verdiktu
Rozhodnutí Ústavního soudu o účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje. Nicméně s lehkou výhradou. „Nezvykle rychlé rozhodnutí Ústavního soudu respektuji,“ napsal Babiš na síti X.
Předběžné opatření považuje předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) za velmi problematické i vzhledem k tomu, že plnění závazků vůči NATO má naplňovat vláda. Verdikt ÚS probere podle něj vláda na nejbližším jednání. Termín ale neupřesnil.
K verdiktu se již vyjádřili také opoziční politici. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan uvedl, že rozhodnutí ÚS nelze než respektovat. Rozumí podle svých slov tomu, proč bylo předběžné opatření nutné, protože účast prezidenta na summitu je potřeba zajistit s předstihem. „Reakce vládních politiků na toto rozhodnutí bude dalším testem toho, jak jsou ochotni akceptovat rozhodnutí justice, pokud jim zrovna nevyhovuje,“ dodal.
„Je dobře, že Ústavní soud reagoval rychle. Odkládání vládního rozhodnutí o složení delegace bylo zjevně součástí strategie, jak prezidentovi zabránit v účasti na summitu NATO,“ napsal předseda ODS Martin Kupka. Předběžné opatření je podle něj správným krokem ještě před rozhodnutím o samotné podstatě sporu. Vyjádřil také přesvědčení, že vláda bude respektovat dělbu moci a nebude se snažit opatření soudu obcházet. Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) rozhodnutí soudu stručně označil za dobré a důležité.