Prezident Pavel může na summit NATO v Ankaře. Rozhodlo předběžné opatření ÚS

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  17:38
Sledovat Metro na Googlu

Prezident Petr Pavel po příjezdu na Velkou cenu České republiky v Brně. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Ústavní soud (ÚS) předběžným opatřením nařídil vládě, aby umožnila prezidentovi Petru Pavlovi účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Současně jí zakázal podnikat kroky, které by prezidentovi v cestě na vrcholnou alianční schůzku bránily. O rozhodnutí informovali soudci na tiskové konferenc

Prezident Petr Pavel o účast na summitu dlouhodobě usiluje, vláda s jeho přítomností dosud nepočítala. Podle Ústavního soudu je však účast hlavy státu na summitech Severoatlantické aliance dlouhodobě zavedenou ústavní praxí. Pokud jim to zdravotní stav umožňoval, zúčastňovali se těchto jednání všichni dosavadní čeští prezidenti.

Soudci ve svém rozhodnutí zdůraznili, že vzhledem k blížícímu se termínu summitu je nutné dosavadní praxi prozatím zachovat. Summit NATO se uskuteční 7. a 8. července, přičemž lhůta pro akreditaci delegací končí již v pátek 26. června.

Spor o summit NATO má pokračování: Babiš odmítá účast Pavla v delegaci

Ústavní soud zároveň upozornil, že samotnou kompetenční žalobou prezidenta a otázkou rozsahu pravomocí při zastupování České republiky v zahraničí se bude zabývat až v následujícím řízení. Dnešní předběžné opatření podle předsedy soudu Josefa Baxy nijak nepředjímá konečný verdikt ve sporu mezi prezidentem a vládou.

Baxa očekává, že vláda bude jednorázové rozhodnutí o účasti Pavla v Ankaře respektovat. Není to poprvé, co soud ukládá povinnost vládě, parlamentu či prezidentovi. „Rozhodnutí byla vždy respektována, nepředpokládám, že by to mělo být jinak,“ řekl Baxa.

Proč o účasti Pavla rozhoduje US

Vláda ANO, SPD a Motoristů v pondělí uvedla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá a že Česko budou zastupovat premiér a ministři obrany a zahraničí. Týž den večer se prezident obrátil na ÚS s kompetenční žalobou a návrhem na předběžné opatření.

Soud návrh zpřístupnil na webu. Soudcem zpravodajem se stal Šámal, rozhodovat ale musí plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň. Při hlasování o předběžném opatření uplatnili odlišné stanovisko soudci Dita Řepková a Jan Wintr.

Pavel opakovaně zdůrazňuje, že zastupování státu navenek je ústavní kompetencí prezidenta. Premiér Babiš argumentoval například tím, že jeho kabinet chce aktivně vést zahraniční politiku, proto prezidenta do delegace nezařadil.

Prezident Petr Pavel chce do Ankary na summit NATO, Babiš také. Kdo povede českou delegaci?

Babiš se podivil nad rychlostí verdiktu

Rozhodnutí Ústavního soudu o účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje. Nicméně s lehkou výhradou. „Nezvykle rychlé rozhodnutí Ústavního soudu respektuji,“ napsal Babiš na síti X.

Předběžné opatření považuje předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) za velmi problematické i vzhledem k tomu, že plnění závazků vůči NATO má naplňovat vláda. Verdikt ÚS probere podle něj vláda na nejbližším jednání. Termín ale neupřesnil.

K verdiktu se již vyjádřili také opoziční politici. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan uvedl, že rozhodnutí ÚS nelze než respektovat. Rozumí podle svých slov tomu, proč bylo předběžné opatření nutné, protože účast prezidenta na summitu je potřeba zajistit s předstihem. „Reakce vládních politiků na toto rozhodnutí bude dalším testem toho, jak jsou ochotni akceptovat rozhodnutí justice, pokud jim zrovna nevyhovuje,“ dodal.

„Je dobře, že Ústavní soud reagoval rychle. Odkládání vládního rozhodnutí o složení delegace bylo zjevně součástí strategie, jak prezidentovi zabránit v účasti na summitu NATO,“ napsal předseda ODS Martin Kupka. Předběžné opatření je podle něj správným krokem ještě před rozhodnutím o samotné podstatě sporu. Vyjádřil také přesvědčení, že vláda bude respektovat dělbu moci a nebude se snažit opatření soudu obcházet. Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) rozhodnutí soudu stručně označil za dobré a důležité.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Zažijte 30 krizových situací očima záchranáře. Kniha Už letím přináší příběhy i návody

Marek Dvořák a Martin Moravec se nad další společnou knihou sešli po třech...

Na pultech obchodů se objevila nová kniha publicisty Martina Moravce a lékaře Marka Dvořáka, který pracuje jak na letecké záchranné službě v Hradci Králové, tak na urgentním příjmu Fakultní nemocnice...

25. června 2026

Část metra B stála dvě hodiny, souprava narazila do spadlého kabelu

Linka metra B je obousměrně přerušena v úseku Smíchovské nádraží - Florenc....

Závada zastavila ve čtvrtek ráno provoz metra B v úseku Smíchovské nádraží - Florenc v obou směrech. Dopravce původně informoval o srážce metra s člověkem ve stanici Anděl, mluvčí pražského...

25. června 2026  6:12,  aktualizováno  7:35

Opravené náměstí Jiřího z Poděbrad jako výheň, lidé kritizují nedostatek stínu

Náměstí Jiřího z Poděbrad. Za poslední tři roky prošla plocha rozsáhlou...

Červnová vedra odhalila slabinu nově zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohradech. Prostranství se totiž v horku mění v nepříjemnou výheň, kde je jen málo stínu. Plocha před...

25. června 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Dovolená nemusí být jen o koupání. Středočeské léto láká na desítky kulturních akcí

Do Kutné Hory se chystají i akrobaté z Cirkusu La Putyka.

Opera pod širým nebem, divadlo v zámeckých parcích, letní kina i vzpomínání na Karla Gotta. Středočeské kulturní léto 2026 přinese desítky akcí, které spojí výlety za památkami s nevšedními...

25. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Top Estates jako první developer v Česku přináší AI bytového asistenta

25. června 2026

Jak příště zabránit povodni. Krnov chystá studii pro celé povodí Opavice

Trať u Chářovského parku po povodni a po opravě.

Krnovští zastupitelé schválili vznik odborné studie na protipovodňovou ochranu celého povodí řeky Opavice, která má za pomoci desítek různých opatření zpomalit odtok vody už v lesích a zabránit...

25. června 2026  6:22

Žádný kratom ani HHC u škol a hřišť. Přerov schválil novou vyhlášku

Kratom byl zařazen mezi psychomodulační látky, a jeho prodej je tak nově možný...

V Přerově vyhláškou zakázali psychoaktivní látky v místech, kde se vyskytují děti a mladiství. Platit začne od července. Cílem rázného kroku města je vytvořit bezpečnější prostředí pro nezletilé. Na...

25. června 2026  6:02

Metro do Horních Počernic? Starosta Jiří Zajac popisuje vizi budoucnosti i další plány Prahy 14

Na sochu s názvem Kameník se dívá starosta Prahy14 Jiří Zajac z okna úřadu.

Jiří Zajac (ODS), starosta městské části Praha 14, úřaduje v obýváku, asistentky má v předsíni. Sídlo radnice se totiž nachází v paneláku, byť rekonstruovaném. „Uměl bych si představit něco...

25. června 2026

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku projde obnovou

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce...

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce brzy prokoukne. Státní podnik Lesy ČR zahájil jeho obnovu, aby nadále zůstal přírodním zdrojem vody a významným biotopem...

25. června 2026  5:59

Litoměřickou Galerii na zdi ozdobil komiks

Litoměřickou Galerii na zdi nově zdobí komiksově laděné dílo místního mladého...

Litoměřickou Galerii na zdi nově zdobí komiksově laděné dílo místního mladého autora Davida Šárika.

25. června 2026  5:59

K jezeru Barbora jezdí z Teplic nová autobusová linka

Oldřichov u Duchcova

Mezi centrem Teplic a nedalekým jezerem Barbora začala jezdit nová autobusová linka s číslem 112.

25. června 2026  5:59

Ústecká radnice hledá nejkrásnější balkon ve městě

Fuchsie

Město Ústí nad Labem vyhlašuje 8. ročník soutěže o nejkrásnější balkonovou výzdobu. Jejím smyslem je ocenit pěstitelské snahy, chuť zvelebovat městská obydlí zelení a květinami.

25. června 2026  5:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.