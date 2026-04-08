Prezident Petr Pavel plánuje stát v čele české delegace na nadcházejícím summitu NATO, který se má začátkem července uskutečnit v Ankara. Vyplývá to z dopisu adresovaného premiérovi Andreji Babišovi, který zveřejnila prezidentská kancelář. Pavel se v něm odvolává na svou ústavní roli při zastupování státu navenek i na dosavadní praxi.
Prezident zároveň vyzval premiéra, aby se summitu zúčastnil společně s ním. Argumentuje především tím, že projednávaná témata – zejména výdaje na obranu a plnění závazků z loňského summitu v Haag – úzce souvisejí s vládní agendou. Podle Pavla by tak premiér mohl přímo na místě detailně vysvětlit postoj české vlády.
K otázce účasti na summitu se v posledních dnech vedla intenzivní debata. Zatímco Pražský hrad deklaroval snahu prezidenta jednání osobně absolvovat, premiér Babiš již dříve uvedl, že by měl Českou republiku reprezentovat on společně s ministrem zahraničí Petr Macinka. Prezident ve svém dopise upozornil, že se na premiéra obrací písemně mimo jiné proto, že osobní schůzka zatím nebyla možná.
Projev Petra Pavla v PS doprovodilo Macinkovo gesto s Rudým právem. Turek měl výtisk Haló sobota
Spor mezi vládou a Pavlem ohledně kompetencí
Napětí mezi Hradem a vládou se promítá i do širší debaty o kompetencích a odpovědnosti za zahraniční politiku. Premiér argumentuje tím, že právě členové vlády mohou spojencům – včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa – nejlépe objasnit aktuální výši českých obranných výdajů. Ty se podle letošního rozpočtu pohybují na úrovni 1,73 procenta HDP, tedy pod hranicí dvou procent, kterou NATO od svých členů dlouhodobě požaduje.
Právě otázka financování obrany bude jedním z klíčových témat summitu. Česká republika se snaží dvouprocentní závazek naplnit i započítáním některých dalších výdajů, například na dopravní infrastrukturu. Tento postup však vyvolává pochybnosti, mimo jiné ze strany Národní rozpočtové rady.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Podle Babiše se ale Pavel účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat.