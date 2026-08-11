„Letecké muzeum Vojenského historického ústavu spolupracuje s kunovickým muzeem již dlouhodobě. Na základě velmi dobrých zkušeností a oboustranně prospěšné spolupráce jsme se proto rozhodli Leteckému muzeu v Kunovicích dlouhodobě zapůjčit vrtulník Mil Mi-8S,“ říká kurátor sbírkových fondů VHÚ Jan Sýkora.
Neletěl, vezli ho
Cestu z Prahy do Kunovic absolvoval vrtulník po zemi. Armáda jej totiž před třemi lety oficiálně vyřadila. „Pozemní přepravu v rámci výcviku zajistí vojáci 14. pluku logistické podpory z Pardubic za podpory vojáků 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely a pracovníků státního podniku LOM Praha s.p.,“ uvedl už dříve ředitel Leteckého muzea v Kunovicích Martin Hrabec.
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V expozici ovšem vrtulník ještě nějaký čas nenajdete. Mezi ostatní stroje se přesune až na příští sezonu. Dočasné přístřeší mu proto poskytne společnost Aircraft Industries.
„Jde pro nás o již několikátou spolupráci jak s armádou, tak s VHÚ a LOM Praha i s Aircraft Industries. Jsou to skvělí profesionálové, s nimiž je radost podobné složité úkoly řešit. V tomto případě jde o radost dvojnásobnou, protože k nám díky nim zamíří další úžasný kus letecké historie, který skvěle doplní současnou expozici ex vládních strojů,“ zdůraznil Hrabec.
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V Kunovicích je i „Naganský expres“
Právě VIP letadla totiž patří mezi speciality kunovického muzea. Vzpomínáte na české hokejisty, kteří po triumfu na olympiádě v Naganu slavili vítězství poněkud bujaře? Vládní letadlo, ze kterého se na letišti vypotácela slavná hokejová generace, je tady k vidění také.
Vedle „naganského expresu“ lidé najdou například i menší Jak-40, který sloužil k přepravě státních představitelů na kratších až středních tratích.
Prezidentský vrtulník má nestandardní okénka
Muzeum mělo dosud pouze jediný vrtulník, a to Mi-4 z 50. let. Do Kunovic nyní zamířil stroj Mi-8 PS-11 s trupovým číslem 0835, který byl pro československou armádu vyroben na konci 80. let.
„Návštěvníci si tak u nás budou moci prohlédnout i helikoptéru, která je konstrukčně blízká dodnes vyráběným a provozovaným strojům,“ pochvaluje si tajemník historické komise muzea Lukáš Skládal.
„Díky provozu u takzvané vládní letky má vrtulník atraktivní zbarvení v národních barvách. Od běžných vrtulníků Mi-8 se pak liší nejen luxusnější výbavou interiéru, ale například i většími hranatými okénky pro lepší výhled ven,“ dodává Hrabec.