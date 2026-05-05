Ještě v roce 2019 přitom hasiči řešili jen čtyři takové případy. Nárůst souvisí s oblibou elektrovozítek. Jen elektrokol se ročně prodá přes 100 tisíc kusů.
Riziko jménem lithium-iontová baterie
Ve většině případů stojí za požárem lithium-iontový akumulátor a technická závada, často způsobená nevhodným používáním nebo poškozením.
Podle Martina Legnera z HZS ČR jde o plošné riziko, které bude pravděpodobně dál růst. Lithium-iontové baterie jsou sice výkonné a lehké, vyžadují ale opatrné zacházení.
„Lithium-iontové baterie jsou momentálně nejlepší volbou pro pohon elektrokol. V malém a lehkém balení dokážou uchovat velké množství energie, nemají paměťový efekt a nevadí jim ani přerušované dobíjení. K provozu kol s těmito bateriemi je však třeba přistupovat zodpovědně,“ vysvětluje Tomáš Jančárek z firmy Bosch eBike Systems.
Požár i několik dní po nárazu
Hrozbou je především mechanické poškození, extrémní teploty nebo voda. Po nárazu může dojít k takzvanému termálnímu úniku, tedy řetězové reakci, při níž se baterie rychle přehřívá a může náhle vzplanout.
„Při požáru lithiového akumulátoru vzniká tzv. ‚toxická past‘, kdy se během několika sekund místnost zaplní hustým toxickým kouřem, ve kterém člověk okamžitě ztrácí orientaci. Pro hasiče je problém, že požár lithiové baterie probíhá i bez přístupu kyslíku, a i po uhašení plamenů hrozí opětovné rozhoření. Zařízení musíme často na desítky hodin ponořit do vodní lázně,“ říká Legner.
Nebezpečí spočívá i v tom, že baterie může vzplanout až několik dní po poškození.
„Nárazem nebo vibracemi se vnitřní struktura akumulátoru mnohdy naruší jen drobně. V takových případech se problém s každým dalším nabíjením postupně zhoršuje. Potíže se pak projeví typicky při nabíjení, kdy je baterie namáhaná nejvíc. Proto je důležité po každém výraznějším nárazu zařízení zkontrolovat a při podezření na poškození ho dál nepoužívat ani nenabíjet,“ říká Ondřej Šafránek z Technického ústavu požární ochrany.
Pozor na neoriginální díly
Výrobci se snaží bezpečnost zvyšovat – moderní baterie mají systém správy (BMS), který dokáže při problému zařízení odpojit. Rizikem ale zůstávají neoriginální nabíječky, necertifikované příslušenství nebo neodborné repase baterií.
„Baterie je velmi komplexní systém, jejím otevřením při repasi může dojít k narušení její mechanické, tepelné i elektrické izolace. Neodborné otevření také může mít vliv na garanci od výrobce,“ upozorňuje Jančárek.
Jak snížit riziko požáru
Hasiči doporučují:
- Nenabíjet elektrokolo či koloběžku přes noc nebo bez dozoru.
- Nenechávat je při nabíjení v únikových cestách domu.
- Po výrazném pádu nebo nárazu nechat baterii zkontrolovat v servisu.
- Při podezřelém zahřívání, zápachu či deformaci zařízení okamžitě odpojit.
V případě požáru nepřeceňujte své síly. Pokud si nejste jistí, opusťte prostor, zavřete dveře a volejte 150 nebo 112.