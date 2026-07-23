Zatímco od ledna do června 2025 stanice pečovaly o 18 649 živočichů, za stejné období roku 2026 to bylo již 22 609 zvířat.
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Největší nápor zaznamenaly záchranné stanice během vrcholné sezony mláďat v květnu a červnu. V květnu činil meziroční nárůst 948 jedinců, v červnu pak podle dosavadních údajů dokonce 1 875 jedinců. Tento trend pokračuje i v průběhu července.
Smutný primát patří rorýsům
Mimořádně vysoký nárůst příjmů se týkal především ptačích druhů hnízdících na budovách nebo v blízkosti lidských sídel. Mezi nejčastěji přijímané pacienty v tomto období patřili rorýs obecný (837 jedinců), poštolka obecná (689 jedinců), jiřička obecná (549 jedinců), holub hřivnáč (470 jedinců), vrabec domácí (421 jedinců) a kos černý (394 jedinců).
Finanční prostředky vysychají
Záchranné stanice působí jako kritická infrastruktura v oblasti ochrany divoce žijících zvířat a naplňování zákona o ochraně přírody a krajiny. Jsou však dlouhodobě podfinancované.
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V letošním roce obdrží Národní síť záchranných stanic první část finančních prostředků z dotačního programu Ministerstva životního prostředí nejdříve v srpnu – tedy v době, kdy mají stanice za sebou nejnáročnější část roku. Celková částka státní podpory přitom v průměru nepokrývá ani třetinu reálných provozních nákladů.