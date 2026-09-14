Přihořívá... Jak vzniká český herní hit? Tajná slova vybírají lidé, význam posuzuje AI

Marek Hýř
Marek Hýř
  16:16
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Josef a Mariana Zacharovi | foto: prihorivahori.cz

Původně chtěli jen jednoduchou českou hru, u které se pobaví s přáteli na Silvestra. Dnes Přihořívá hoří každý den hraje zhruba 35 tisíc lidí. „Hodně nás překvapilo, kolik je s celou hrou práce,“ říkají její tvůrci. Mariana a Josef Zacharovi pro Metro popsali, co stojí za nečekaným boomem, jak si pro hru vybírají tajná slova a kam chtějí hru posunout.

Přihořívá hoří si zahrajete přímo v internetovém prohlížeči na mobilu nebo počítači. Každý den dostanete jedno tajné slovo a vaším úkolem je ho uhodnout. Zadáváte vlastní slova a hra vám podle jejich významové podobnosti ukazuje, jak blízko jste. Čím „teplejší“ tip, tím blíž jste hledanému slovu. Za oponu herního hitu nahlédnete na následujících řádkách.

Přihořívá hoří původně vzniklo jako zábava pro vás a vaše přátele. Kdy jste si poprvé řekli, že už to není jen hra pro pár známých, ale něco, co může mít desetitisíce hráčů?
Mariana Zacharová: To jsme si s úsměvem říkali hned na začátku, že to je něco, co musí bavit každého. Pak jsme se sami sobě zasmáli a Josef řekl „Tak já udělám jednoduchou českou verzi, ať máme co hrát na příštím Silvestru“. No a takhle to dopadlo.

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Co podle vás stojí za současným boomem?
Josef Zachar: Hra je nenáročná, hádání slov zvládne každý. Samotné hraní je uživatelsky jednoduché, stačí si vytáhnout mobil a můžete hrát kdekoliv, kdykoliv a jak dlouho chcete. Po cestě do práce, při čekání u doktora, večer, když nemůžete usnout. A uhodnutí denního slova vám dá zažít takový malý pocit triumfu, který vám zlepší den. A navíc ten úspěch můžete hned odpinknout někomu, kdo hraje taky a hecovat se navzájem.

Mariana: A druhý důvod je, že jsme to prostě nechali běžet. Žádná reklama ani promo. Kamarádi to poslali dalším kamarádům a my jsme jen sledovali, jak se to celé vyvíjí a sbírali zpětnou vazbu, co je potřeba upravit, předělat, vylepšit. Je to jako když necháte řeku, ať si sama vybere, jak a kudy chce téct, protože ona to ví nejlíp. Jen ji čistíte od popadaných stromů a respektujete, že občas je vody víc, občas míň. A když hodně zaprší, děláte opatření, aby se vám nevylila z břehů. A teď si troufnu říct, že máme stabilní povodí.

Takto vypadá průběh hry. Když se blížíte tajnému slovu, tak přihořívá. Slova je navíc možné skrýt. To ať nezkazíte hru ostatním, kterým se chlubíte s výsledkem.

Jak těžké je vlastně vymyslet dobré tajné slovo? Máte nějaká pravidla, podle kterých ho vybíráte, aby nebylo ani příliš jednoduché?
Mariana: Slova vybíráme ručně s pečlivou dramaturgií tak, aby byla různorodá a třeba i reagovala na aktuální dění. Jako improvizátorka pracuju se slovy a příběhy denně. První věc, která mi trvala celkem dlouho, byla zorientovat se v tom, jak slova a naše představy o nich v tomto hádacím kontextu vlastně fungují. Protože ke zdánlivě jednoduchému slovu nemusí vést vždy jednoduchá cesta a naopak. Je to jako se vším, pro každého jsou těžká jiná slova v závislosti na velikosti aktivní slovní zásoby, věku, životní situaci a prostředí. Takže jde o to hlavně jako denní slova vybírat ta, která potenciálně zná každý. Nedávno mi vynadal jeden pán ze Slezka, že slovo „ořezávátko“ se u nich rozhodně nepoužívá. Mají tam „strouhátko“. Takže se snažím hlídat i výrazné regionální rozdíly, ale těch u nás není zas tolik. A navíc to ještě řeším i v kontextu dalších cizích jazyků - zatím nám běží v plné verzi slovenština a pak v základní neplacené verzi němčina, chorvatština a polština.

Josef: Hra také motivuje hráče a hráčky psát důsledně. Protože slovo se uzná jen, když je napsané bez chyby a s diakritikou. Občas nám přijde reklamace na neuznané slovo a když si vyžádáme printscreen, tak je tam třeba „jezkyňář“. Řekla bych, že pán už to slovo nikdy nenapíše špatně.

Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?

Velkou část práce odvádí umělá inteligence, která vyhodnocuje významovou podobnost slov. Jak jste ji naučili „rozumět“ češtině a jak často vás její hodnocení překvapí?
Josef: Hra je na rozdíl od podobných unikátní tím, že nepracuje s pevným seznamem slov, který k hledanému slovu vede. V Přihořívá se každé slovo vyhodnocuje zvlášť. Což dává možnost využít plnou krásu češtiny, ale samozřejmě je to i mnohonásobně nákladnější.

Mariana: AI model a příslušné prompty ladil Josef asi rok, než byla hra spolehlivá a dávala uspokojující výsledky. Je to neustálé sledování trendů, ladění a předělávání. Ty nejdražší modely už jsou velmi funkční i pro češtinu, ale potřebujeme i přijatelný poměr cena – výkon. Jen serverová infrastruktura, Gemini API a ostatní věci celkově dělají za měsíc desítky tisíc. A v závislosti na rostoucím počtu hráčů náklady také stále narůstají.

Co vás ve spojitosti s hrou nejvíce překvapilo?
Josef: Nejvíc nás překvapila, jaká se kolem hry sama vybudovala komunita, která žije především na Facebooku a Discordu (komunikační platforma pro komunity – poznámka redakce). S prémiovým účtem přibyly ještě sociální funkce - můžete si zakládat skupiny, zadávat vlastní slova a přidávat si do účtu kamarády, u kterých tak neustále vidíte, jak jsou na tom a o kolik jste zrovna lepší nebo horší. Idea byla, že si budou lidé zakládat skupiny pro kamarády a rodinu, ale hrozně se rozjelo ve stylu „Hej, založil jsem tématickou skupinu XY, kdo se chcete přidat?“ a najednou má skupinu plnou cizích lidí, kteří se společně každý den baví hádáním a plánují společné offline srazy.

Mariana: A upřímně - hodně nás překvapilo, kolik je s celou hrou práce - vývoj, technická podpora, sociální sítě, administrativa, účetnictví... Josef pracuje jako UX designer u Průša 3D - na práci mu záleží a nechce ji omezovat. Takže Přihořívá věnuje volné chvíle. Pro mě se z toho zčistajasna stal půl úvazek, který musím kloubit se svými dalšími aktivitami, kterých není málo. Ale nedá se nic dělat, aby to dobře jelo, chce to péči.

Kolik toho víte o vesmíru?

Nebáli jste se, že zavedením předplatného část hráčů odradíte?
Josef: Trochu báli. Ale už před tím nám lidé posílali dobrovolné příspěvky na provoz, tak jsme věřili, že to půjde. Krom toho v základní verzi je hra stále zdarma. Každý může dál hádat svoje jedno denní slovo. Když nepotřebujete žádné další funkce navíc, můžete u toho v klidu zůstat. Myslím, že jsme to docela transparentně a včas komunikovali s komunitou a setkalo se to s pochopením.

Kam chcete Přihořívá hoří posunout dál?
Josef: Nejvíc bychom chtěli, aby Přihořívá v Čechách byla stabilní možnost, jak si ukrátit volný čas a zlepšovat slovní zásobu. Pracujeme na verzi pro školy, která bude za nějaký menší poplatek. A samozřejmě pěkné by bylo, kdyby časem většina Evropy hádala to naše jedno slovo, ale to je ještě dlouhá cesta.

Vznikne i hra úplně nová?
Mariana: Ano, i na nové hře už Josef pracuje. Nebude to hádací, ale vysloveně herní věc. To se nechte překvapit.

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