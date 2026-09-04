Přijede, zjistí průšvih, všechny zmlátí. Čtvrtý Reacher (ne)mění zavedený recept

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  17:00
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Jack Reacher - Season 4

Jack Reacher - Season 4 | foto: Prime Video

Alan Ritchson jako Jack Reacher.
Alan Ritchson jako Jack Reacher.
Alan Ritchson jako Jack Reacher.
Alan Ritchson jako Jack Reacher.
20 fotografií
Prostá a nenáročná zábava, která ale umí být místy pořádně drsná. Přesně takový je seriál Jack Reacher (v originále jen Reacher) – rodinné stříbro streamovací platformy Amazon Prime Video, které si své publikum našlo především mezi mužskými diváky. Seriál se nyní vrací už ve čtvrté řadě, venku je šest dílů z celkových osmi, a je proto ideální chvíle ptát se, zda se adaptace další knihy úspěšného britského spisovatele Lee Childa povedla. Odpověď je přitom stejně přímočará jako hlavní hrdina. Ano, Reacher i napočtvrté zůstává Reacherem.

Bývalý armádní vyšetřovatel Jack Reacher (Alan Ritchson) přijíždí do Filadelfie a prakticky obratem se připlete k průšvihu. Tentokrát za něj může jeho záliba v prostředcích hromadné dopravy. Zaujme ho totiž podivné chování jinak vcelku obyčejné ženy v metru, která si následně před zraky hlavního hrdiny seriálu vystřelí mozek z hlavy.

Následně se rozjíždí obvyklý koloběh, na kterém seriál dosud pokaždé stál. Zamotaná hra o informace a životy lidí. A samozřejmě nechybí hromada záporáků, kteří by Reachera nejraději viděli pod drnem. A také nějaká ta stylová svačinka. V případě této řady filadelfský cheesesteak.

Čtvrtá řada ale přece jen přináší jisté změny. Je totiž o něco temnější, komplexnější a Reacher se tentokrát zaplete do ještě většího politického/CIA spiknutí.

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Nová řada Jacka Reachera nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Rozdrcený „knihovník“ a utržené ucho

Jestli něco Childův obrovitý hrdina umí nejlépe, je to kromě efektivního využívání až holmesovského pozorovacího talentu hlavně lámání kostí a nakopávání zadků. A ani ve čtvrté sezoně divák nepřichází zkrátka. Hned v prvním dílu rozdrtí zabijáka regálem v knihovně, zhruba v půlce řady pak urve dalšími záporákovi ucho tím, že mu procpe hlavu skrze vězeňské mříže. A tak by se dalo pokračovat.

Náhodné setkání s rozrušenou neznámou ženou ve filadelfském metru zatáhne Jacka Reachera do smrtící záhady.

Co se spojenců týče, tentokrát má Reacher kolem sebe tým sestávající z novináře, který možná není tak paranoidní, jak vypadá, policisty pátrajícího po okolnostech sestřiny smrti a detektivky, která chce po letech letargie skutečně bojovat se zločinem. Společně se pouštějí do případu, který je mnohem větší, než se zpočátku zdá.

V centru dění je jakási fleška, o kterou mají zájem nejrůznější hráči včetně CIA. Postupně se vynořují i osobní skandály nebo sporná americká vojenská přítomnost na Filipínách. Partička později také zjistí, že se nevyvinula úplně nejlépe ani situace kolem uneseného syna zemřelé ženy z metra. A také že, jak to u podobné béčkové špionážní zábavy bývá, není vždy jednoduché na první pohled odhadnout, kdo je klaďas a kdo zase záporák.

Alan Ritchson jako Jack Reacher.
Alan Ritchson jako Jack Reacher.
Alan Ritchson jako Jack Reacher.
Alan Ritchson jako Jack Reacher.
20 fotografií

Co se dělo v předchozích řadách?

První řada poslala Reachera do zapadlého městečka Margrave v Georgii. Bývalý vojenský policista se tam chtěl jen na chvíli zastavit, místo toho skončil ve vězení za vraždu, kterou nespáchal. Společně s místními policisty pak postupně odhalil rozsáhlé spiknutí, do kterého byli zapletení zkorumpovaní policisté, podnikatelé i politici. Reacher přitom ukázal, že není jen chodící pytel svalů, ale také zatraceně schopný detektiv.

Reacherova kolegyně Neagley si vysloužila vlastní seriál. Ten dorazí na obrazovky hned v půlce září.

Ve druhé řadě, kterou jsem si zamiloval asi nejméně, se Reacher vrací ke své tulácké existenci, dokud ho z ní nevytrhne kódovaná zpráva. Jeden z jeho bývalých kolegů z vojenské jednotky byl zavražděn. Reacher proto znovu spojí síly s několika bývalými parťáky a společně se pustí do pátrání po vrahovi. Jak už to u něj bývá, z obyčejného vyšetřování se rychle vyklube další velké spiknutí. Tentokrát se navíc část příběhu vrací do minulosti a ukazuje fungování Reacherovy někdejší jednotky.

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A pak přišla třetí sezona, v níž se Reacher nechal nastrčit do role bodyguarda a dostal se do sídla nebezpečného obchodníka s koberci. V centru dění byl únos, pomsta, nelegální obchod a samozřejmě postupně narůstající počet mrtvol. Reacher se tentokrát ocitl prakticky sám mezi smečkou vlků a musel zjistit, co se za celou operací skrývá. A aby toho nebylo málo, musel změřit síly se svým novým kolegou Pauliem – téměř dva metry dvacet centimetrů vysokým hromotlukem.

Staromódní seriál

Z výše uvedeného je zřejmé, že ač čtvrtá řada trochu mění zavedený recept a Reachera vytahuje z jeho komfortní zóny do hlučného velkoměsta, v základu se skoro nic nezměnilo. Reacher totiž není jen chodící tank. Jednou z jeho největších předností je, že je zatraceně chytrý. A právě kombinace svalů, dedukce, suchého humoru a občas až absurdní nadsázky dělá ze seriálu jednu z nejpříjemnějších staromódních oddechovek současnosti.

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Čtvrtá řada tak není revolucí. A ani se o ni nesnaží. Reacher zůstává Reacherem. Jak napsal o předchozí třetí řadě (ale platí to i o té aktuální) na webu TVZone.cz můj kamarád Spooner: „Minule bylo sice charisma Alana Ritchsona doprovázeno zajímavějšími postavami, i přesto ani tentokrát Amazon nešlápl vedle a nadělil fanouškům přesně to, co chtěli vidět.“ Podepisuji.

Poznámka pod čarou

Poslední epizoda končí pro Reachera pořádně napínavě. V tak bezvýchodné situaci se mohutný hlavní hrdina v seriálu dosud neocitl. To, že by měl zemřít, se asi bát nemusíme. Za ostatní postavy ale ruku do ohně rozhodně nedávám.

Jack Reacher - čtvrtá řada

  • Tvůrci: Nick Santora
  • Režie: Sam Hill, Gary Fleder
  • Předloha: Lee Child (kniha)
  • Scénář: Nick Santora, Scott Sullivan, Seth Cohen, Amy Pocha, Penny Cox a Cait Duffy
  • Kamera: Ken Glassing, Michael Marshall
  • Hudba: Tony Morales
  • Hrají: Alan Ritchson, Sydelle Noel, Agnez Mo, Anggun, Christopher Rodriguez Marquette, Kevin Corrigan, Dean Armstrong, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kathleen Robertson, Chris Owens, Jay Baruchel, Jason Diaz, Joel Labelle, Shelby Hightower, Aaron Poole, Devante Senior, Amos Crawley, Louisa Zhu, Mark Pettit, Richard Walters, Raven Dauda, Edie Inksetter, Jay Hieron, Jonathan Gould, Shannon McDonough, Tedd Dillon, Nick Searcy, Fane Tse, Joe Bostick a další.
  • Produkce: Agatha Warren
  • Casting: Mindy Marin
  • Střih: J.J. Geiger, Eric Seaburn, Sang Han, Anthony Miller
  • Zvuk: Marshall Garlington, Mark Lanza, Alec St. John
  • Scénografie: Nazgol Goshtasbpour, Liesl Deslauriers
  • Masky: Trason Fernandes, Ting Fang Liu
  • Kostýmy: Abram Waterhouse

Ze seriálu Reacher

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Témata: Jack Reacher

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