Uchazeči o studium na střední škole mají za sebou jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky. Klíčové datum je 15. května, kdy školy zveřejní informace o přijetí či nepřijetí.
„Výsledky a informaci o přijetí či nepřijetí se uchazeči dozvědí 15. května 2026. Zveřejňují je školy a současně budou viditelné také v systému DiPSy. Tento termín není možné urychlit, protože mezitím probíhají také náhradní termíny a další části přijímacího řízení,“ přiblížil mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
Ukázková řešení a představa úspěšnosti
I když na kompletní výsledky se čeká, uchazeči nejsou úplně bez informací. Ministerstvo školství spolu s organizací CERMAT zveřejnilo zadání testů i správná řešení včetně vyplněných záznamových archů. U otevřených úloh jsou k dispozici alespoň ukázková řešení, takže si zájemci mohou udělat poměrně přesnou představu o své úspěšnosti.
Pokud by první pokus nevyšel, druhé kolo přijímacího řízení má jasný harmonogram. Seznam škol, které ho vypíší, bude zveřejněn 19. května – opět v systému DiPSy i na webech škol.
Zájemci zároveň uvidí i volné kapacity jednotlivých oborů. Přihlášky do druhého kola bude možné podávat od 19. do 24. května. Pravidla zůstávají stejná jako v prvním kole – až tři přihlášky na obory bez talentové zkoušky a dvě na obory s talentovou zkouškou. Není nutné maximální počet využít.
Bez výsledků prvního kola to nejde
Důležité je, že přihlášku do druhého kola nelze podat takzvaně dopředu. Uchazeči musí nejprve znát výsledky prvního kola, na jejichž základě systém rozhodne o rozřazení. Včera také začaly přijímačky na víceletá gymnázia.
