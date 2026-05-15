Uchazeči o studium na střední školy a víceletá gymnázia už znají výsledky letošního prvního kola přijímacích zkoušek. Podíl přijatých uchazečů do čtyřletých a kratších oborů střední škol i do víceletých gymnázií je i letos nejnižší v Praze. Do čtyřletých a kratších oborů v hlavním městě bylo letos přijato asi 80,2 procenta uchazečů. Průměr za ČR je 89,8 procenta.
Na šestiletých gymnáziích bylo letos v Praze úspěšných 24 procent uchazečů, celorepublikově se na ně dostalo 35,6 procenta uchazečů. Na osmiletých oborech, tedy osmiletých gymnáziích a konzervatořích, uspělo letos v metropoli 37 procent žáků, celorepublikově 47,5 procenta uchazečů.
Řada žáků tak má před sebou 2. kolo přijímacích zkoušek. Podívejte se na detailní přehled, jak postupovat.
Co dělat, když nejsem přijat?
V případě nepřijetí se přihlášky do 2. kola podávají od 19. do 24. května 2026, respektive 25. května 2026 (vzhledem k zákonnému termínu vycházejícímu na neděli). A to opět elektronickou formou přes portál DiPSy, nebo papírovou formou. Zveřejnění seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání (seznam škol vypisujících 2. kolo bude v DiPSy zveřejněn již 18. května 2026, může se však ještě v průběhu dne měnit).
Kdy proběhne 2. kolo?
Školní přijímací zkoušky budou ve 2. kole probíhat ve dnech od 8. do 12. června 2026. Náhradní termín školní zkoušky se nekoná. Hlídejte si proto, aby se vám termíny nekryly. Dostavte se do školy v den a čas dle instrukcí z pozvánky.
|
Přijímačky 2026 na SŠ odhalily velký problém. Praha dál nemá dost míst na středních školách
Přihláška do 2. kola – na kolik škol se mohu hlásit?
Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat:
- Až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
- Až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
- Školy uchazeč opět sestavuje podle priority –– tedy škola 1 je ta škola, kam chce uchazeč nejvíce. Poté následují ty další.
Průběh 2. kola
Přijímačky ve 2. kole probíhají organizačně obdobně jako v kole prvním, ale žáci již nepíší znova didaktické testy z matematiky a češtiny (zohledňují se jim ale výsledky těchto testů z 1. kola). Pokud jste tedy JPZ v 1. kole nepsali a chcete se v kole druhém hlásit na maturitní obor, budete za JPZ mít 0 bodů. Druhé kolo se řídí vlastními termíny.
Pokud škola ve 2. kole hodnotí nad rámec JPZ ještě něco dalšího, může vás pozvat ke školní části přijímací zkoušky. Nejpozději 7 dnů před termínem konání této zkoušky vám přijde pozvánka.
|
Konec samonafukovaček i nepohodlí pod stanem. Nové trendy v kempování vás překvapí
Kdy se dozvím výsledky 2. kola?
Výsledky 2. kola přijímacího řízení se dozvíte 23. června 2026. Ředitelé škol zveřejní výsledky v DiPSy, na webu a úřední desce školy. Výsledky budou pod vaším registračním číslem z přihlášky (je na elektronické přihlášce či na výpisu, nebo vám jej pošle ředitel první školy v pořadí, pokud jste podali přihlášku papírově).
Co dělat, pokud se nedostanu na školu ani ve 2. kole?
Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek bude ze zákona nejdříve 7. den od zveřejnění výsledků v kole předchozím.