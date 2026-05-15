Výsledky letošních přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia znovu ukázaly dlouhodobý problém českého školství. Nejhorší situace je podle odborníků tradičně v Praze, kde je úspěšnost uchazečů výrazně nižší než ve zbytku republiky. Analytici upozorňují, že bez navýšení kapacit a změn v systému se bude problém dál prohlubovat.
Do čtyřletých a kratších oborů středních škol bylo letos v Praze přijato přibližně 80,2 procenta uchazečů, zatímco celostátní průměr činí 89,8 procenta. Ještě výraznější rozdíly jsou u víceletých gymnázií. Na šestiletá gymnázia se v hlavním městě dostalo pouze 24 procent uchazečů, celorepublikově uspělo 35,6 procenta žáků. U osmiletých gymnázií a konzervatoří činila úspěšnost v Praze 37 procent oproti republikovému průměru 47,5 procenta.
Podcenění situace
Podle analytičky neziskové organizace EDUin Nikoly Šrámkové je současná situace důsledkem dlouhodobě podceněného plánování. „Problém přijímaček je především důsledek nedostatečných kapacit a nevhodné struktury nabídky oborů v místě bydliště uchazečů. Kraje i stát znají demografickou křivku a mají data o vývoji počtu žáků. Bylo tedy možné této situaci předcházet,“ uvedla Šrámková.
Podle ní by mělo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky intenzivněji spolupracovat s kraji na rozšiřování kapacit v nejžádanějších oborech a zároveň lépe sladit nabídku škol s reálnou poptávkou uchazečů.
„Ministerstvo může nabídku oborů ovlivňovat například prostřednictvím financování, zápisů do školského rejstříku nebo systematických jednání s kraji založených na datech. Pokud stát nechá situaci pouze na krajích, hrozí další prohlubování nerovností,“ upozornila analytička.
Kritika vysoké zátěže na psychiku
Odborníci zároveň upozorňují i na vysokou míru stresu, kterou současný systém přijímacího řízení přináší žákům i rodičům. Šrámková navrhuje změnu harmonogramu přijímacích zkoušek.
„Žáci by mohli nejprve napsat testy, zjistit bodový výsledek a teprve poté podávat přihlášky. To by ale muselo jít ruku v ruce s navyšováním kapacit v žádaných oborech,“ míní.
Rozšíření počtu přihlášek do budoucna jako správný krok?
Další změny navrhuje analytik vzdělávací politiky z PAQ Research Karel Gargulák. Podle něj by pomohl přesun přijímacích testů přímo na základní školy nebo rozšíření počtu přihlášek, respektive priorit.
„Zásadní je rozšíření počtu přihlášek pro omezení taktizování a zvýšení ambicí žáků. Nezbytné je také zlepšit dostupnost informací o kritériích přijetí na jednotlivé obory nebo zpřístupnit bezplatnou přípravu pro žáky,“ uvedl Gargulák.
Právě Praha zůstává symbolem dlouhodobého převisu poptávky nad nabídkou. Odborníci se shodují, že bez rychlého navýšení kapacit a systémových změn bude tlak na uchazeče v dalších letech ještě sílit.