Přijímačky na střední školy 2026: Jak vypadají testy z češtiny a matematiky a na co si dát pozor

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  13:16
Tisíce deváťáků čekají přijímací zkoušky na střední školy 2026 z češtiny a matematiky, které rozhodnou o jejich dalším studiu. Jak budou přijímačky probíhat, na co si dát pozor a co dělat po zveřejnění výsledků?
ilustrační snímek

Přijímací zkoušky na střední školy se blíží. Již tento pátek čeká žáky 9. tříd a těch, kteří se chtějí ze střední hlásit na jiný obor, první termín přijímacích zkoušek na čtyřleté obory a nástavbová studia.

Oproti loňskému roku má zůstat vše při starém. „Letošní Jednotná přijímací zkouška zůstává ve stejné podobě jako v předchozích letech. Veškeré podrobné informace uchazeči naleznou na webových stránkách prijimacky.cermat.cz a na stránkách Ministerstva školství,“ uvedl pro web Metro.cz mluvčí Cermatu Jakub Nachtigal.

Termíny přijímacích zkoušek 2026

Jednotné přijímací zkoušky, které se skládají ze dvou testů – matematiky a češtiny, se konají tradičně ve dvou řádných termínech v dubnu. Uchazeči, kteří se hlásí na maturitní obory, mají možnost absolvovat testy dvakrát – započítává se jim lepší výsledek.

Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy, kde měl zkoušku konat. Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu.

Termíny 1. kola státních přijímaček na SŠ 2026

Čtyřleté obory (deváťáci) a obory nástavbového studia

  • 10. a 13. dubna 2026 (pátek, pondělí)
  • 29. a 30. dubna 2026 (středa, čtvrtek) – náhradní termín

Osmileté obory (páťáci)

  • 14. a 15. dubna 2026 (úterý, středa)
  • 29. a 30. dubna 2026 (středa, čtvrtek) – náhradní termín

Šestileté obory (sedmáci)

  • 14. a 15. dubna 2026 (úterý, středa)
  • 29. a 30. dubna 2026 (středa, čtvrtek) – náhradní termín

Jak vypadá přijímací zkouška z českého jazyka?

Státní přijímací zkouška z českého jazyka na střední školy má formu didaktického testu připravovaného organizací Cermat. Test obsahuje přibližně 28 až 30 úloh, přičemž většina z nich je uzavřených (výběr z možností a, b, c, d nebo ANO/NE). Menší část tvoří otevřené úlohy, u nichž uchazeči odpovědi samostatně doplňují.

Maximální počet bodů, které lze z testu získat, je 50, přičemž na jeho vypracování mají žáci 60 minut.

Obsah testu vychází z učiva vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ověřuje tedy znalosti a dovednosti, které si žáci osvojili během výuky na základní škole.

Během testu mohou uchazeči používat pouze psací potřeby, jako je propiska, případně i pravítko, pastelky, fixy nebo zvýrazňovače. Naopak používání slovníků či Pravidel českého pravopisu není povoleno.

Při práci s testovými sešity mohou žáci používat i další psací potřeby (např. zvýrazňovače, pastelky, fixy), jejich použití do záznamových archů určených k digitalizaci je ale zakázáno.

ilustrační snímek

Jak vypadá přijímací zkouška z matematiky?

Přijímací zkouška z matematiky má podobu didaktického testu připravovaného organizací Cermat. Test obsahuje přibližně 14 až 16 úloh, a to jak uzavřených, tak otevřených. U otevřených úloh se často hodnotí nejen správný výsledek, ale i postup řešení, typicky například u geometrických nebo slovních úloh. Uzavřené otázky mají nejčastěji formu výběru odpovědí (a, b, c) nebo ANO/NE.

Na vypracování testu mají uchazeči 70 minut.

Obsah testu vychází ze vzdělávacího oboru Matematika podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zadání tedy odpovídají učivu, které se běžně probírá na základních školách.

Během zkoušky mohou žáci používat psací a rýsovací potřeby, jako jsou propisky, tužky, pravítka, kružítko nebo úhloměr. Naopak kalkulačky ani matematicko-fyzikální tabulky povoleny nejsou.

Při práci s testovými sešity mohou žáci používat i další psací potřeby (např. zvýrazňovače, pastelky, fixy), jejich použití do záznamových archů určených k digitalizaci je ale zakázáno.

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto. Potrápila je matematika.

Na co si dát pozor

Odborníci doporučují nepodcenit přípravu, ale zároveň zachovat klid. Důležité je dobře si rozvrhnout čas při testu, pečlivě číst zadání a vyhnout se zbytečným chybám.

Velkou roli hraje také psychická pohoda. Nervozita může výkon výrazně ovlivnit, proto je dobré dopřát si dostatek spánku a nepřetěžovat se na poslední chvíli.

Vyhodnocení testů a výsledky

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 procenty; v případě přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 procenty. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

Kromě výsledků z didaktických testů může o přijetí uchazeče rozhodnout i kritéria školy. Ty se v případě škol liší. Nejčastěji se ale jedná například o výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů, umístění na různých soutěžích a olympiádách.

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek na střední školy 2026 budou zveřejněny 15. května 2026 v systému DiPSy (přihlášení přes portál občana, bankovní ID – stejně jako u podání přihlášky), na webových stránkách škol a na úřední desce. V případě nepřijetí se přihlášky do 2. kola podávají od 19. do 24. května 2026. A to opět elektronickou formou přes portál DiPSy, nebo papírovou formou.

Tahák na poslední chvíli

  • Pečlivě čti zadání – dávej pozor na slova jako „NEplatí“, „chybná odpověď“ apod.
  • Hlídej si čas – nezasekni se na jedné úloze, začni tím, co umíš
  • Nech si čas na kontrolu – projdi si odpovědi a oprav případné chyby
  • U matematiky zapisuj postup – můžeš získat body navíc i za částečné řešení
  • Tipuj chytře – u uzavřených otázek zkus vylučovací metodu
  • Připrav si pomůcky – psací potřeby, pravítko, kružítko (kalkulačka není povolena)
  • Zvládni stres – vyspi se, přijď včas a zachovej klid
  • Využij dva pokusy – počítá se lepší výsledek, jeden test nemusí vyjít
  • Dávej pozor při přepisu odpovědí – hlídej si správné označení a nepřeskoč řádek
  • Na začátku se zorientuj – projdi si test a rozvrhni si čas
Jihlava v lĂ©tÄ› dokonÄŤĂ­ Ăşpravy Ĺˇachty sv. JiĹ™Ă­, aby k nĂ­ mohla chodit veĹ™ejnost

Na Kuksu zaÄŤalo restaurovĂˇnĂ­ baroknĂ­ sochy VelkĂ©ho kĹ™esĹĄanskĂ©ho bojovnĂ­ka

ObezitologickĂ© centrum v DÄ›ÄŤĂ­nÄ› roÄŤnÄ› operuje 100 aĹľ 150 pacientĹŻ

