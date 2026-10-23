Přijímačky na střední školy 2027: Kdy podat přihlášku a kdy budou zkoušky? Přehled termínů

Autor: Metro.cz
  10:26
Sledovat Metro na Googlu

Vybrat správnou střední školu nemusí být jednoduché. | foto: prijimackykrokzakrokem.cz

Výběr střední školy, podávání přihlášek, přijímací zkoušky a nakonec čekání na výsledky. Deváťáky a jejich rodiče čekají důležité měsíce. Kdy podat přihlášku na střední školu, kdy se konají jednotné přijímací zkoušky CERMAT a kdy školy zveřejní výsledky? Přinášíme přehled nejdůležitějších termínů přijímacího řízení pro rok 2027.

Vybrat správnou střední školu nemusí být jednoduché. V Česku si žáci mohou vybírat z více než 1 400 středních škol a 6 400 oborů. Vedle samotného zaměření školy je důležité zvážit také náročnost studia, podmínky přijetí nebo počet uchazečů z předchozích let.

Přijímací řízení přitom začíná dlouho před dubnovými testy. Už na podzim by se měli žáci začít rozhlížet po školách a postupně se připravovat na přijímací zkoušky.

Harry Potter se vrací v novém seriálu. Dabér Jakub získal hlavní roli díky tajnému castingu

Podzim 2026: Výběr střední školy a první přípravy

Říjen a začátek listopadu jsou ideálním obdobím pro první výběr škol. Deváťáci by měli společně s rodiči zvážit, jaké předměty je baví, v čem vynikají a kterému oboru by se chtěli věnovat.

Která škola je pro vaše dítě ta pravá?

  • Gymnázium, průmyslovka, nebo úplně jiný obor? S výběrem střední školy může pomoci Studijní kompas, určený žákům 8. a 9. tříd.
  • Dítě během 45 minut odpoví na 245 otázek zaměřených na jeho zájmy, schopnosti a osobnost. Výsledkem je individuální report s doporučením vhodných škol, oborů i možných kariérních cest.

Pomoci mohou především dny otevřených dveří, během nichž si zájemci prohlédnou školu, seznámí se s učiteli a získají podrobnější informace o studiu. Užitečné jsou také webové stránky jednotlivých škol nebo testy studijních předpokladů.

Právě na podzim je vhodné začít s pravidelnou přípravou na jednotnou přijímací zkoušku, kterou organizuje CERMAT. Ta se skládá ze dvou testů – z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pomoci mohou přípravné kurzy i přijímačky nanečisto.

Listopad 2026: Přihlášky na konzervatoře

Zvláštní harmonogram mají konzervatoře. Zatímco většina uchazečů o střední školy bude přihlášky podávat až v únoru, zájemci o studium na konzervatoři musí tento krok stihnout už od 1. do 30. listopadu 2026.

Pozor, odlišný termín platí pouze pro konzervatoře. Na ostatní středoškolské obory s talentovou zkouškou se přihlášky podávají až v únoru, stejně jako na obory bez talentové zkoušky.

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Leden 2027: Školy zveřejní podmínky přijetí

Od 15. do 31. ledna 2027 zveřejní střední školy mimo konzervatoře kritéria prvního kola přijímacího řízení.

Uchazeči se dozvědí, kolik studentů jednotlivé školy přijmou, jaké výsledky budou při rozhodování zohledňovat a zda budou požadovat další dokumenty nebo pořádat vlastní přijímací zkoušky.

Na konzervatořích už mezitím probíhají talentové a případné školní přijímací zkoušky. Jejich řádné termíny připadají na pracovní dny od 4. do 15. ledna 2027. Náhradní termíny jsou vyhrazeny na pracovní dny od 18. do 29. ledna.

První sníh nebo 7 stupňů? Ani jedno. Pro výměnu letních pneumatik platí jiné pravidlo

Únor 2027: Kdy podat přihlášku na střední školu?

Jeden z nejdůležitějších měsíců celého přijímacího řízení přichází v únoru. Přihlášky do prvního kola na střední školy mimo konzervatoře se podávají od 1. do 22. února 2027.

Zákonná lhůta sice končí 20. února, tento den ale připadá na sobotu. Termín se proto posouvá na pondělí 22. února.

Přihlášku mohou rodiče podat elektronicky prostřednictvím systému DiPSy nebo na listinném tiskopisu.

V prvním kole může uchazeč uvést až tři obory bez talentové zkoušky. Musí je přitom seřadit podle svých priorit, tedy od školy, na kterou chce nastoupit nejraději.

Lego ráj. Na Příkopě nastoupíte do tramvaje, v laboratoři si vyrobíte vlastního panáčka

Stejný únorový termín pro podávání přihlášek platí také pro obory s talentovou zkouškou mimo konzervatoře.

Pro uchazeče o konzervatoře je důležité ještě jedno datum. Výsledky jejich přijímacího řízení budou zveřejněny 8. února 2027.

Březen a duben 2027: Poslední přípravy před přijímačkami

S příchodem jara se příprava na přijímací zkoušky zpravidla zintenzivňuje. Žáci mohou využít například doučování, přípravné kurzy nebo přijímačky nanečisto.

Právě cvičné testy pomáhají nejen s opakováním učiva, ale také s rozvržením času a zvládáním stresu. Důležité je zaměřit se především na oblasti, ve kterých žák chybuje, a průběžně sledovat jeho pokrok.

Od 15. března do 23. dubna 2027 se v pracovních dnech konají také vlastní školní přijímací a talentové zkoušky na středních školách mimo konzervatoře. Konkrétní termíny stanovují jednotlivé školy. Nejde o jednotnou přijímací zkoušku CERMAT.

Duben 2027: Jednotná přijímací zkouška CERMAT

Nejdůležitější data školního roku!

Přijímačky krok za krokem

  • Jak vybrat správnou střední školu, připravit se na přijímačky a zjistit šance na přijetí? S tím vším pomáhá web Přijímačky krok za krokem.
  • Rodiče a žáci zde najdou přehled škol a oborů, důležité termíny, cvičné testy z češtiny a matematiky i nástroje pro cílené procvičování.
  • Nechybí ani možnost porovnat výsledky testů s bodovými hranicemi z minulých let. Část služeb je zdarma, pokročilé nástroje jsou placené.

Jednotná přijímací zkouška 2027 pro čtyřleté obory:

  • 12. dubna 2027
  • 13. dubna 2027

Jednotná přijímací zkouška 2027 pro šestiletá a osmiletá gymnázia:

  • 14. dubna 2027
  • 15. dubna 2027

Náhradní termíny:

  • 29. dubna 2027
  • 30. dubna 2027

Jednotnou přijímací zkoušku mohou uchazeči konat dvakrát. Započítává se jim lepší výsledek z češtiny a lepší výsledek z matematiky, každý předmět zvlášť.

Květen 2027: Kdy budou výsledky přijímaček?

Po dubnových zkouškách přijde čekání na výsledky. Ty školy mimo konzervatoře zveřejní 14. května 2027.

Uchazeči se dozvědí, zda byli přijati na některou ze škol uvedených v přihlášce.

Pokud žák v prvním kole neuspěje, může se přihlásit do dalších kol přijímacího řízení. Jestliže byl přijat, ale chtěl by zkusit jinou školu, musí nejprve ověřit pravidla pro vzdání se přijetí a účast v dalším kole.

První karavanista v Praze? Australan v roce 1959 překvapil s Braníkem svět

Červen 2027: Loučení se základní školou

Pro většinu deváťáků už bude červen podstatně klidnější. Čeká je dokončení posledních školních povinností, převzetí vysvědčení a rozloučení se základní školou. Po prázdninách pak nastoupí do nové školy a začne jim další etapa studia.

Kalendář přijímaček 2027: Nejdůležitější termíny

TermínCo se děje
Podzim 2026Výběr školy, dny otevřených dveří a začátek přípravy
15.–31. října 2026Konzervatoře zveřejňují kritéria přijetí
1.–30. listopadu 2026Podávání přihlášek na konzervatoře
4.–15. ledna 2027Talentové a případné školní zkoušky na konzervatořích
18.–29. ledna 2027Náhradní termíny zkoušek na konzervatořích
15.–31. ledna 2027Zveřejnění kritérií ostatních středních škol
1.–22. února 2027Podávání přihlášek na střední školy mimo konzervatoře
8. února 2027Výsledky přijímacího řízení na konzervatoře
15. března – 23. dubna 2027Školní přijímací a talentové zkoušky mimo konzervatoře
12.–13. dubna 2027Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory
14.–15. dubna 2027Jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia
29.–30. dubna 2027Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek
14. května 2027Zveřejnění výsledků prvního kola mimo konzervatoře
Střední školy
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Artróza není automatický konec pohybu, sportu ani aktivního života.

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...

České lakrosistky sní o olympiádě. Do Los Angeles vede cesta přes Španělsko

Národní tým žen chce z ME v šestkovém lakrosu dovézt cenný kov.

Olympijské hry v Los Angeles se uskuteční v roce 2028, českým lakrosistkám ale začíná pouť pod pět kruhů už za několik dní. Na mistrovství Evropy ve Španělsku budou bojovat o postup na světový...

24. října 2026  11:25,  aktualizováno  12:17

Miliardy míří do železnice v Praze. Roste nejdelší úsek trati na letiště a Kladno

Vizualizace modernizované železniční trati z pražské Ruzyně do Kladna:...

Desítky miliard korun podle vládního návrhu příští rok zamíří do dalšího rozvoje českých železničních tratí a nádraží. Týká se to také řady zásadních drážních projektů v hlavním městě, například...

24. října 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Zlínská zoologická zahrada připravila program v duchu svátku Halloween

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada připravila na období od středy 28. října do neděle 1. listopadu program v duchu keltského svátku Halloween. Areál zahrady rozzáří...

24. října 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

V galerii v Liberci vystavují tři umělkyně z Polska, Slovenska a Česka

ilustrační snímek

V krajské galerii Lázně v Liberci dočasně přibyla díla tří umělkyň ze tří zemí. Na výstavách, které potrvají do března příštího roku, se zabývají ženskou...

24. října 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Sněžce je silný vítr, horní úsek lanovky nejede, vrchol hory je zledovatělý

ilustrační snímek

Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Vrchol hory je zledovatělý, řekl ráno ČTK...

24. října 2026  8:47,  aktualizováno  8:47

Na staveništi v Kunraticích našli mrtvolu muže, policie vyloučila vraždu

Na staveništi v pražských Kunraticích našli muže bez známek života. (23. října...

Na staveništi v pražských Kunraticích v pátek ráno našli muže bez známek života. V první fázi vyšetřování policie nemohla vyloučit cizí zavinění. V sobotu informovala, že šlo pravděpodobně o nehodu...

23. října 2026  10:32,  aktualizováno  24. 10. 10:20

Jablek je letos kvůli počasí ve Zlínském kraji málo. Výpadek nahradí Poláci

Ovocnáři ve Zlínské kraji letos sklízejí oproti běžným rokům výrazně slabší...

Ovocnáři letos sklízejí oproti běžným rokům výrazně slabší úrodu jablek. Podle odhadů by mohla být jen poloviční. Poptávka zákazníků je přitom značná.

24. října 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Hříšnice Carmen se v Brně probudí z amerického snu. Slavný příběh ožije v nové verzi

Generálka muzikálu Carmen, příběh z New Yorku v Městském divadle Brno. Marco...

První muzikálovou premiéru v nové sezoně uvádí Městské divadlo Brno. Na jevišti ožije v nejnovější verzi jeden z nejslavnějších příběhů – Carmen. Kdo je tato žena? „Výjimečná bytost, prototyp...

24. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Srdcař a legenda. Faber trénuje boxery celý život zdarma, žena pere dresy

Budějovická boxerská legenda Zdeněk Faber (23. října 2026).

Pětapadesát let v ringu, přes čtyřicet let v roli trenéra. A za celou tu dobu žádná finanční odměna. „Alespoň nikdo nemůže říct, že jsem na boxu zbohatl. Ještě do toho celý život cpu vlastní peníze,“...

24. října 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Z Itálie do Ústí nad Orlicí. Příběh otce přenesl syn na filmové plátno

Robin Bortolin se svým otcem Riccardem během natáčení dokumentu Cizincem napořád

Dvaadvacetiletý Robin Bortolin se rozhodl natočit příběh vlastního otce a během sedmi měsíců práce zjistil, kolik toho o jeho životě dosud nevěděl. Ve svém prvním celovečerním dokumentu Cizincem...

24. října 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Moravské divadlo a filharmonie v Olomouci připravují bezpečnostní cvičení

ilustrační snímek

Moravské divadlo (MDO) a Moravská filharmonie v Olomouci (MFO) chystají na začátek příštího týdne bezpečnostní školení a praktické cvičení zaměřené na ochranu...

24. října 2026,  aktualizováno 

Hrázděnka i dům kultury. Památkáři udělovali ocenění za záchranu památek

Kraslická hrázděnka, nejstarší měšťanský dům v Kraslicích na Sokolovsku (24....

Historická hrázděnka v Kraslicích na Sokolovsku slouží komunitnímu životu i kulturním akcím. Letos proto byla oceněna památkáři v soutěži Národního památkového ústavu (NPÚ) Patrimonium pro futuro,...

24. října 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×