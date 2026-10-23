Vybrat správnou střední školu nemusí být jednoduché. V Česku si žáci mohou vybírat z více než 1 400 středních škol a 6 400 oborů. Vedle samotného zaměření školy je důležité zvážit také náročnost studia, podmínky přijetí nebo počet uchazečů z předchozích let.
Přijímací řízení přitom začíná dlouho před dubnovými testy. Už na podzim by se měli žáci začít rozhlížet po školách a postupně se připravovat na přijímací zkoušky.
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Podzim 2026: Výběr střední školy a první přípravy
Říjen a začátek listopadu jsou ideálním obdobím pro první výběr škol. Deváťáci by měli společně s rodiči zvážit, jaké předměty je baví, v čem vynikají a kterému oboru by se chtěli věnovat.
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Pomoci mohou především dny otevřených dveří, během nichž si zájemci prohlédnou školu, seznámí se s učiteli a získají podrobnější informace o studiu. Užitečné jsou také webové stránky jednotlivých škol nebo testy studijních předpokladů.
Právě na podzim je vhodné začít s pravidelnou přípravou na jednotnou přijímací zkoušku, kterou organizuje CERMAT. Ta se skládá ze dvou testů – z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pomoci mohou přípravné kurzy i přijímačky nanečisto.
Listopad 2026: Přihlášky na konzervatoře
Zvláštní harmonogram mají konzervatoře. Zatímco většina uchazečů o střední školy bude přihlášky podávat až v únoru, zájemci o studium na konzervatoři musí tento krok stihnout už od 1. do 30. listopadu 2026.
Pozor, odlišný termín platí pouze pro konzervatoře. Na ostatní středoškolské obory s talentovou zkouškou se přihlášky podávají až v únoru, stejně jako na obory bez talentové zkoušky.
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Leden 2027: Školy zveřejní podmínky přijetí
Od 15. do 31. ledna 2027 zveřejní střední školy mimo konzervatoře kritéria prvního kola přijímacího řízení.
Uchazeči se dozvědí, kolik studentů jednotlivé školy přijmou, jaké výsledky budou při rozhodování zohledňovat a zda budou požadovat další dokumenty nebo pořádat vlastní přijímací zkoušky.
Na konzervatořích už mezitím probíhají talentové a případné školní přijímací zkoušky. Jejich řádné termíny připadají na pracovní dny od 4. do 15. ledna 2027. Náhradní termíny jsou vyhrazeny na pracovní dny od 18. do 29. ledna.
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Únor 2027: Kdy podat přihlášku na střední školu?
Jeden z nejdůležitějších měsíců celého přijímacího řízení přichází v únoru. Přihlášky do prvního kola na střední školy mimo konzervatoře se podávají od 1. do 22. února 2027.
Zákonná lhůta sice končí 20. února, tento den ale připadá na sobotu. Termín se proto posouvá na pondělí 22. února.
Přihlášku mohou rodiče podat elektronicky prostřednictvím systému DiPSy nebo na listinném tiskopisu.
V prvním kole může uchazeč uvést až tři obory bez talentové zkoušky. Musí je přitom seřadit podle svých priorit, tedy od školy, na kterou chce nastoupit nejraději.
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Stejný únorový termín pro podávání přihlášek platí také pro obory s talentovou zkouškou mimo konzervatoře.
Pro uchazeče o konzervatoře je důležité ještě jedno datum. Výsledky jejich přijímacího řízení budou zveřejněny 8. února 2027.
Březen a duben 2027: Poslední přípravy před přijímačkami
S příchodem jara se příprava na přijímací zkoušky zpravidla zintenzivňuje. Žáci mohou využít například doučování, přípravné kurzy nebo přijímačky nanečisto.
Právě cvičné testy pomáhají nejen s opakováním učiva, ale také s rozvržením času a zvládáním stresu. Důležité je zaměřit se především na oblasti, ve kterých žák chybuje, a průběžně sledovat jeho pokrok.
Od 15. března do 23. dubna 2027 se v pracovních dnech konají také vlastní školní přijímací a talentové zkoušky na středních školách mimo konzervatoře. Konkrétní termíny stanovují jednotlivé školy. Nejde o jednotnou přijímací zkoušku CERMAT.
Duben 2027: Jednotná přijímací zkouška CERMAT
Nejdůležitější data školního roku!
Přijímačky krok za krokem
Jednotná přijímací zkouška 2027 pro čtyřleté obory:
- 12. dubna 2027
- 13. dubna 2027
Jednotná přijímací zkouška 2027 pro šestiletá a osmiletá gymnázia:
- 14. dubna 2027
- 15. dubna 2027
Náhradní termíny:
- 29. dubna 2027
- 30. dubna 2027
Jednotnou přijímací zkoušku mohou uchazeči konat dvakrát. Započítává se jim lepší výsledek z češtiny a lepší výsledek z matematiky, každý předmět zvlášť.
Květen 2027: Kdy budou výsledky přijímaček?
Po dubnových zkouškách přijde čekání na výsledky. Ty školy mimo konzervatoře zveřejní 14. května 2027.
Uchazeči se dozvědí, zda byli přijati na některou ze škol uvedených v přihlášce.
Pokud žák v prvním kole neuspěje, může se přihlásit do dalších kol přijímacího řízení. Jestliže byl přijat, ale chtěl by zkusit jinou školu, musí nejprve ověřit pravidla pro vzdání se přijetí a účast v dalším kole.
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Červen 2027: Loučení se základní školou
Pro většinu deváťáků už bude červen podstatně klidnější. Čeká je dokončení posledních školních povinností, převzetí vysvědčení a rozloučení se základní školou. Po prázdninách pak nastoupí do nové školy a začne jim další etapa studia.
Kalendář přijímaček 2027: Nejdůležitější termíny
|Termín
|Co se děje
|Podzim 2026
|Výběr školy, dny otevřených dveří a začátek přípravy
|15.–31. října 2026
|Konzervatoře zveřejňují kritéria přijetí
|1.–30. listopadu 2026
|Podávání přihlášek na konzervatoře
|4.–15. ledna 2027
|Talentové a případné školní zkoušky na konzervatořích
|18.–29. ledna 2027
|Náhradní termíny zkoušek na konzervatořích
|15.–31. ledna 2027
|Zveřejnění kritérií ostatních středních škol
|1.–22. února 2027
|Podávání přihlášek na střední školy mimo konzervatoře
|8. února 2027
|Výsledky přijímacího řízení na konzervatoře
|15. března – 23. dubna 2027
|Školní přijímací a talentové zkoušky mimo konzervatoře
|12.–13. dubna 2027
|Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory
|14.–15. dubna 2027
|Jednotné přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia
|29.–30. dubna 2027
|Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek
|14. května 2027
|Zveřejnění výsledků prvního kola mimo konzervatoře