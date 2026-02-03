Nejde jen o talent. Jde o odvahu hledat vlastní cestu, chuť makat a potkat lidi, kteří vám otevřou dveře do světa umění. Právě takový rok slibuje Akademie MenART, která v lednu otevřela přihlášky do svého 9. ročníku.
MenART není klasický kurz ani soutěž o medaile. Jde o intenzivní celoroční mentoringový program, který propojuje mladé umělce, jejich učitele a špičkové osobnosti umělecké scény. Vzniká tak prostor pro růst, hledání vlastního stylu a smysluplnou práci s talentem.
„Podstatou MenARTu je intenzivní práce s talentem v jeho raných fázích a současně inspirace pedagogů ZUŠ, kteří mají na mladé umělce zásadní vliv. Na propojení studenta, pedagoga a mentora a na vzájemné sdílení pedagogických přístupů celé mentorské skupiny v uceleném ročním programu máme skvělé zpětné vazby. Je to šťastně nastavený inkubátor talentů, který podává pomocnou ruku a propojuje,“ říká zakladatelka a ředitelka Akademie MenART Dana Syrová.
|
Zaplať školné a maturita spadne do klína? Mýtus o soukromých školách naráží na realitu
Propojení ZUŠ a profesionálů
Právě mentoring je podle umělců tím, co MenART odlišuje od jiných projektů. „Mentoring má smysl – propojuje unikátním způsobem světy ZUŠ a profesionálního umění,“ shrnuje zakládající mentor Akademie MenART a ředitel Pražské konzervatoře Ivo Kahánek.
Podobně mluví i flétnista Jan Ostrý, který je součástí programu už několik let. „Program kombinuje prvky výuky, veřejného vystoupení i přátelských setkání s lidmi, kteří sdílejí vášeň pro hudbu. Kromě technických a odborných dovedností se zde učíme prostřednictvím hudby komunikovat, naslouchat a sdílet své myšlenky s ostatními – ve všech významech těchto slov. Je mi ctí, že mohu již posedmé stát po boku mladých talentů a být součástí tohoto výjimečného společenství,“ říká.
Silné osobní momenty přináší MenART také do dalších uměleckých oborů, nejedná se pouze o hudbu. „Už sedm let se v MenARTu setkávám s mladými tanečníky. Každé setkání je pro mě inspirací a obohacením. Vím, jak zásadní je mít na začátku osobnosti, které otevřou dveře k umění,“ myslí si choreograf a tanečník Jan Kodet.
Absolventi se představí na řadě významných akcí
Během uplynulých ročníků prošlo programem MenART více než 881 studentů a 556 pedagogů z celého Česka. Mnozí stipendisté dosáhli mimořádných výsledků v soutěžích nebo při přijímacích zkouškách na umělecké školy a pokračují ve své umělecké kariéře.
Roční cestu zakončuje Akademie MenART slavnostními společnými koncerty, představeními a výstavou. Absolventi Stipendijní akademie se v závěru mentorského programu představují tradičně na prestižních festivalech MHF Pražské jaro, na slavnostním Salonu ZUŠ – v letošním roce proběhne 17. května a představí dialogy akordeonů a violoncell i světové premiéry 3 miniatur.
|
Prajzské nářečí jako obrana proti světu. Petr Čichoň o jazyku, identitě a návratu domů
Na Smetanově výtvarné Litomyšli představí tradiční výstavu NA CESTĚ, vždy v netradičních výstavních prostorách, skupin Aleše Najbrta, Hanuše Lamra a Jiřího Franty pod záštitou starosty města Litomyšl Dana Brýdla a hejmana Pardubického kraje Martina Netolického. Samostatný projekt pro letošní Smetanovu Litomyšl se představí s programem festivalu. Dalšími podporovateli absolventských slavnostních výstupů jsou House of Lobkowicz, Kinský Art Media a divadlo Minor.
Speciální příležitost nabídlo letos bývalým absolventům také České centrum v Paříži, kde v lednu vystoupili spolu se zakládající mentorkou MenART Beatou Hlavenkovou.
Kdo studenty povede a kde se přihlásit
V 9. ročníku Akademie MenART ve školním roce 2026/2027 povedou 16 mentorských skupin výrazné osobnosti: