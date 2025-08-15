Případ Janákovi: Mrazivá kronika zločinů manželského páru by na Netflixu vypadala jinak

Streamovací platforma TV Nova - Oneplay uvádí čtyřdílnou true crime sérii Případ Janákovi, která vrací diváky k brutálním zločinům manželů Jaroslava a Petry Janákových z Novopacka. Režisér Mirek Vaňura, známý například z oblíbeného podcastu Kriminálka, a dramaturgyně Dana Vaňurová pojali dokument jako detailní mapování někdejšího vyšetřování. To v roce 2017 začalo nenápadně. Skončilo však odhalením sítě zvrácených plánů a pokusů o vraždu namířených proti těm nejzranitelnějším. A jelikož mám v oblibě kromě reality shows i tento typ seriálů, takzvaný true crime, vzala jsem si Strážce Streamu tentokrát pod křídla já.
Fotografie manželů Petry a Jaroslava Janákových z minisérie Případ Janákovi,...

Fotografie manželů Petry a Jaroslava Janákových z minisérie Případ Janákovi, která vychazí 1. srpna na Oneplay. (30. července 2025) | foto: Policie ČR, TV Nova

Fotografie ze spisu k vraždám páchaným manželi Jonákovými
Tvůrci nové true crime séria Případ Janákovi na novinářské projekci ( 29. 7....
Fotografie manželů Petry a Jaroslava Janákových z minisérie Případ Janákovi,...
Dokument Případ Janákovi je dostupný na Oneplay.
Divák se hned na začátku dokumentu Případ Janákových ocitá v srdci královéhradecké kriminálky. Vaňura nechává prostor policejní práci – od tradičních výslechů a operativy až po moderní analýzu internetové komunikace. Postupně se začínají skládat dílky mozaiky a je jasné, že nejde jen o jedinou vraždu. Tato čtyřdílná minisérie nesměla chybět v naší rubrice Strážce Streamu.

Manipulace či obětování se

První epizoda má svižný rozjezd, i když může zpočátku mást, že se mluví i o jiných zločinech z okolí Lázní Bělohrad. Tyto případy však s Janákovými nesouvisí. Druhý díl pak tempo zklidní. Ale i tak se objevují chvíle, kdy mrazí z představy, že by někdo dokázal vraždit kvůli částkám, které by většina z nás utratila za novou lednici.

A pak přichází třetí díl. Pokusím se jeho děj popsat bez zbytečných spoilerů. Na scéně se objevuje nový komplic, který do poslední chvíle popírá účast na jednom z pokusů o vraždu. Právě tady se začíná lámat i pohled na samotný vztah Janákových. Zatímco v prvních dvou dílech působí Petra Janáková jako ta, která vše řídí a manipuluje (a je snadné k ní necítit ani špetku soucitu), třetí díl přináší nepříjemnou otázku: mohla být ona sama další obětí svého manžela?

Fotografie manželů Petry a Jaroslava Janákových z minisérie Případ Janákovi, která vychazí 1. srpna na Oneplay. (30. července 2025)

(Ne)využitý potenciál

Vaňura vede vyprávění věcně, bez zbytečných efektů. Je to poctivá kronika vyšetřování, ne Netflixovská podívaná. Kdyby se ho chopil streamovací gigant, nejspíš by příběh postavil na toxickém milostném vztahu manželů, přidal víc emocí a zakončoval díly v těch nejnapínavějších momentech. Tady dostáváme méně divadelní dramatičnosti a více důsledného skládání faktů.

Technicky je dokument velmi dobře zvládnutý. Hudba je výborná – nevnucuje se, ale skvěle podtrhuje napětí. Zajímavým, i když zpočátku rušivým, prvkem je zapojení umělé inteligence. Archivní fotografie Janákových se na okamžik „oživí“, obličeje se pohnou. Ze začátku je to spíš strašidelné, ale postupně si na to zvyknete a zjistíte, že to má zvláštní sílu – jako by zločinci a jejich oběti na chvíli znovu stáli přímo před vámi.

Tvůrci nové true crime séria Případ Janákovi na novinářské projekci ( 29. 7. 2025). Zprava Mirek a Dana Vaňurovi s kriminalistou a vyšetřovatelem případu Michalem Hynkem.

Nikdy nevíte, jak daleko vrah je

V porovnání s jinými českými true crime tituly – třeba s Případem Kramný – je tempo Janákových pomalejší a méně úderné. U Kramného vás střih a dramaturgie přibije k obrazovce, tady máte v některých pasážích prostor i na doušek čaje. Ale právě ta trpělivost v rozplétání příběhu může být pro některé diváky předností.

Pro mě má série i osobní rovinu. Pocházím z Královéhradeckého kraje, část rodiny mám přímo z Novopacka, a tak se místa z dokumentu objevují nejen na obrazovce, ale i v mých vzpomínkách. Díky tomu působí celý příběh ještě intenzivněji a připomíná, že se hrůza může odehrávat jen pár kilometrů od nás.

Eskorta přivádí Jaroslava Janáka a jeho manželku Petru k soudu (16. října 2018)

Případ Janákovi není adrenalinová jízda, která by vás v každém dílu nechala viset nad propastí. Je to poctivé a chladné vyprávění o tom, jak se krok po kroku skládá detektivní puzzle. A někdy právě tohle pojetí, bez okázalých efektů, mrazí nejvíc.

