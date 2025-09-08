„Ještě jsme nebyli ani v polovině Slavností a už jsme kvůli nekončícím průtržím zrušili šest představení. Je sice pravda, že třeba hrám, jako je Bouře, déšť sluší. Letos byl ale obzvlášť neústupný a zlobil nás prakticky po celou sezonu. Ukázal nám nicméně, že si diváci nenechají kulturní zážitek zkazit. A z toho máme ohromnou radost,“ říká Libor Gross, umělecký ředitel Slavností.
Jeho slova potvrzuje i představitel Othella Robert Mikluš: „Měli jsme jedno představení, kdy jsme celou první půlku, což je nějakých osmdesát minut, hráli v hustém dešti. Na konci jsem měl kabát tak těžký, že jsem ho skoro neunesl. Připadal jsem si jak houbička na mytí nádobí. Diváci ale drželi, bavili se a užívali si to. Byli úplně úžasní.“
Když čísla vyprávějí
Od 25. června do 6. září zavítalo na Letní shakespearovské slavnosti téměř 88 tisíc diváků. Z toho polovina navštívila představení v Praze, o druhou polovinu se dělí Brno, Ostrava a Bratislava.
Pestrý repertoár a zkouška odvahy
Jak jsme již zmínili výše, na programu bylo třináct titulů a odehrálo se 135 ze 142 naplánovaných představení. První zkouška ohněm přišla již na začátku července, kdy Saru Sandevu, představitelku Desdemony, vyřadila nemoc a do její role tak ze dne na den naskočila kolegyně Hana Kusnjerová. Sara se pak vrátila zdravá a v plné síle na konci srpna.
„Od první chvíle jsem se na tento projekt moc těšila. Zkoušení úplně předčilo moje očekávání. Samozřejmě jsem se těšila, že si zahraju podstatně víc, což se bohužel úplně nepovedlo, ale jsem vděčná i za to, co jsem stihla odehrát. Je to skvělý pocit, být na jevišti s kolegy a diváky. A těším se, že to příští rok doženu,“ říká Sara Sandeva.
