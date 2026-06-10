Podle dat Státního zdravotního ústavu bylo loni v Česku evidováno 11 386 případů lymské boreliózy, to je o 7 357 více než v předchozím roce. Počet nakažených stoupl třetí rok v řadě. Nejvíc případů bylo minulý rok registrovaných na Vysočině, dále v Jihočeském a Olomouckém kraji.
Bakterie jsou zrádné
Lymská borelióza je nejčastější klíšťaty přenášenou infekcí nejen v Česku, ale i v Evropě a kvůli rozmanitým příznakům může být její diagnostika komplikovaná. Podle Dity Smíškové, infektoložky, přednostky Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, mohou bakterie napadat řadu orgánů a tkání a některé pozdější projevy onemocnění bývají specifické. „Předpokladem správné diagnózy je pečlivé zhodnocení klinického obrazu v korelaci s výsledky laboratorních testů,“ uvádí Smíšková ve svém odborném článku o diagnostice a léčbě lymské boreliózy.
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Odborníci zároveň upozorňují, že klíšťata se dnes nevyskytují pouze v lesích, ale také v městských parcích, zahradách nebo v okolí vodních toků. Aktivitu klíšťat ovlivňuje především teplé a vlhké počasí. Praktický lékař Josef Štolfa upozornil, že zvýšené riziko představují zejména místa s vyšší vegetací a vlhčím prostředím. Klíště se navíc může dostat k lidem domů i přenosem z domácích mazlíčků.
Mohou být i trvalé následky
Na nárůst onemocnění reagují pojišťovny. Následky kompenzuje například Československá obchodní banka nebo Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP). „Snažíme se naše produkty inovovat tak, abychom rozšířili ochranu tam, kde ji klienti skutečně potřebují. Proto nově kryjeme lymskou boreliózu pro děti i dospělé. I kratší nemoc dítěte může kvůli výpadku příjmu jednoho z rodičů vážně narušit rozpočet rodiny. Čeká nás sezona hezkého a teplého počasí, rodiny s dětmi budou vyrážet do přírody. Je tedy dobré se chránit jak před klíšťaty, tak mít i záložní plán pro případ onemocnění,“ říká Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění v ČPP.
Nemoci, jako je lymská borelióza, mohou způsobit trvalé následky, někdy i invaliditu.
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„Nejčastější příčinou přiznání invalidity je nemoc a jiné zdravotní příčiny, a to zhruba v 95 % případů, nikoliv úraz, jak si často lidé myslí,“ říká Jitka Urbaníková Volná. Zásadní roli hraje prevence, i kvůli tomu, že proti borelióze zatím neexistuje očkování. Lékaři doporučují používat repelenty, nosit světlé oblečení s dlouhými nohavicemi a rukávy a po návratu z přírody důkladně kontrolovat pokožku. Pokud už se klíště přisaje, důležité je jeho správné odstranění.
Dřívější babské rády už radši ne
Dříve doporučované potírání olejem už odborníci nedoporučují, protože může zvýšit riziko přenosu infekce. Ideální je klíště co nejdříve odstranit pinzetou jemným vikláním a místo před i po vytažení dezinfikovat. Riziko nákazy totiž roste s délkou přisátí klíštěte. Přenos boreliózy obvykle vyžaduje, aby bylo klíště přisáté nejméně 24 hodin.