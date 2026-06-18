Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Marek Hýř
Marek Hýř
  19:19
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Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších přírodních katastrof posledních let.
Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah. | foto: Marek Hýř, Metro.cz

Bývalý přejezd v Dobkovičkách.
O obnově trati z Lovosic do Teplic se stále mluví. Správa železnic začala na...
Jsme kousek od Dobkoviček. Tady jsou koleje ještě celkem „v pohodě“.
Dobkovičky jsou vesnice nedaleko Velemína. Dříve významná těžba čediče zde...
29 fotografií

Příroda versus člověk. Tuto válku dodnes připomíná obří jizva v krajině Českého středohoří. A protože válečné dějiny se nejlépe učí na časové ose, začneme tento tip na výlet trochu netradičně.

České středohoří jako cesta pro uhlí

Třetihorní sopečné pohoří na severu Čech je díky úrodné půdě a poloze u řeky Labe osídleno už od pravěku. Ostrá čepel lidstva se do krajiny zakousla ale až s průmyslovou revolucí. Kvůli potřebě dovést uhlí z Podkrušnohoří k Labi vznikly dvě železniční tratě. Ta mladší protnula kopce Českého středohoří na konci 19. století. Stavba měla být hotová zhruba za rok. Kvůli deštivému jaru roku 1897 se ale práce protáhly.

Ze stanice Radejčín vlaky jezdí. Osobák vás vezme do Teplic v Čechách.

Další jizvu krajině na dohled od malebného labského kaňonu Porta Bohemica zasadil kamenolom. Stroje začaly kopec Kubačka drtit v roce 1920. První ofenzíva přírody ve válce o České středohoří přišla ale až o zhruba 90 let později. Tehdy mezi řekou a lomem rostla dálnice D8.

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Útok na lidstvo přišel z nebes. Jarní deště způsobily v roce 2013 povodně, které zasáhly skoro tisíc českých obcí. Podmáčená půda způsobila i obří sesuv půdy pod Kubačkou. Odborníci tehdy jev přirovnali k balíčku karet, který někdo na jedné straně nadzvedne. Tisíce metrů krychlových zeminy roztrhaly železniční trať a pohřbily stovky metrů rozestavěné dálnice. Scéna jako z katastrofického filmu obletěla všechna média. Zatímco D8 už dávno auta využívají, zničená trať upadá v zapomnění. Dílo zkázy jsme si prošli a přinášíme tuto fotoreportáž.

Sesuv půdy na rozestavěnou dálnici D8 v roce 2013. Odklizení zeminy trvalo roky.

Opět tu vládne příroda

Trať nezanikla úplně. Z Lovosic jezdí o víkendu Opárenským údolím vlaky do Chotiměře. Do další zastávky v Dobkovičkách ale už výletní mašinka dojet nemůže. Příroda si trať postupně bere zpátky. My musíme proto také po svých. Ještě jsme ani neopustili vesnici a už na nás v dálce koukají bílé zadky. Až zpětně zjišťujeme, že jsme stádo sudokopytníků spatřili pod kopečkem jménem Srna. Náhoda?

Červencová příroda má hlavně sytě zelenou barvu, takže jsme jen o pár minut později málem přehlédli zajíce, který byl už druhým příkladem, že tady opět vítězí příroda. I když ne úplně. Výhledy do krajiny totiž z počátku doprovází symfonie spalovacích motorů, které rychlostí 130 kilometrů v hodině koncertují jen kousek od naší trasy. Panoramata tak střídají hlavně tři motivy: kopce, Labe a šedivý had. Nikoliv živý, ale ten asfaltový.

V těchto místech se v roce 2013 sesunuly tisíce kubíku zeminy. Dnes po živelné pohromě dnes není ani památky. Připomínají ji jen zmizelé koleje.

Chvíli jdeme po zarostlé trati, chvíli cestou necestou. Na turistickou trasu se napojujeme zhruba za hodinku. Žluté značky nás vedou k našemu prvnímu cíli. Než ale k rozhledně Radejčín dorazíme, míjíme stejnojmenné nádraží. Zatímco od Lovosic vlaky končí cestu v Chotiměři, z druhé strany je konečná právě tady. Kdo chce dál, musí využít náhradní autobus. Jak často spoj jezdí, jsme z ospalého výrazu řidiče nevyčetli. Parádní „čtení“ byla ale naopak obrázková knížka, která se nám otevřela na vrcholu rozhledny. Varhošť, Plešivec, Milešovka nebo zřícenina Kamýk jsou jen některé body, které přitáhnou vaše oči během rozhlížení.

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Hlad mít nebudete

Jen o necelé dva kilometry dál od rozhledny jsme se začetli znovu. Tentokrát do jídelního lístku restaurace a penzionu U svaté Barbory. Než nám přinesli jídlo, prohlédli jsem si z terasy kouzelný záhyb Labe. Přímo nad ním se tyčí Deblík. Také tenhle kopec prošel bitvou s bagry. Ironií osudu se zdejší kamenolom stal cílem instagramových výletů. Lidé tu sbírají srdíčka, protože laguna na dně lomu připomíná srdce.

Labe a nad ním Deblík

Zpět ale na druhou stranu Labe. Nás čeká pochod nazpátek. Opět musíme mašírovat po silnici kolem železniční zastávky Radejčín, z asfaltky ale po chvilce stáčíme své kroky zpátky do lesa. Cesta klesá, ty čtyři kilometry z Radejčína do Dobkoviček jsme zhltli jak lesní jahodu.

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Navíc jsme při závěru naší poutě měli krásný výhled na Kletečnou. Hned za ní vykukovala i Milešovka. Výhled z nejvyšší hory Českého středohoří je prý třetí nejkrásnější na světě. Alexander von Humboldt to napsal v roce 1819 svému příteli. Slavný přírodovědec a zakladatel moderní geografie se na Milešovku každý rok vracel a dokonce několikrát na vrchol provázel i pruského krále. Na takzvanou Hromovou horu se vydáme třeba někdy příště.

Výlet podél zaniklé trati

Bývalý přejezd v Dobkovičkách.
O obnově trati z Lovosic do Teplic se stále mluví. Správa železnic začala na jaře roku 2026 soutěžit projektanty.
Jsme kousek od Dobkoviček. Tady jsou koleje ještě celkem „v pohodě“.
Dobkovičky jsou vesnice nedaleko Velemína. Dříve významná těžba čediče zde probíhala od roku 1910, s přerušením v 90. letech a obnovením v roce 2001. Dnes lom ovlivňuje i okolní dopravní infrastrukturu – dálnici D8 a železniční trať, která byla v roce 2013 poškozena sesuvy půdy.
Sesuv půdy na rozestavěnou dálnici D8 v roce 2013. Odklizení zeminy trvalo roky.
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