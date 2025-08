Poslanci Evropského parlamentu připravili návrh, který má stanovit jednotná pravidla pro přepravu příručních zavazadel v ceně letenky. Například podle portálu Letuška.cz úprava vnese na trh s letenkami jistou přehlednost a standardy, ale zvýší náklady dopravcům. Nové nařízení nemá zatím datum účinnosti, čeká je ještě další schvalování. Jeho součástí je i zlepšení přepravních podmínek pro děti nebo pro osoby handicapované a jejich doprovod.

Co tedy poslanci Evropského parlamentu chystají? Jedna osobní věc zdarma. Může to být například kabelka, malý batoh nebo taška na notebook. Její maximální rozměry by měly být 40 x 30 x 15 centimetrů. Jedno malé příruční zavazadlo zdarma. Toto zavazadlo by nemělo přesáhnout součet délek stran (délky, šířky a výšky) 100 centimetrů a váhu sedm kilogramů.

V současné době se cestující musí aktivně zajímat o to, jaká zavazadla jsou zahrnuta v ceně zakoupené letenky. Každá letecká společnost má tato pravidla nastavená jinak, a lidé se je dozvídají buď na webových stránkách dopravců, nebo se doptávají u operátorů, jako je například právě Letuška.cz, pokud si letenky zakoupí tam.

„V tuto chvíli je rozmanitost v přepravě příručních zavazadel v ceně letenky či za poplatek velká. Setkáváme se s dotazy od cestujících na tato pravidla poměrně často. Nová úprava EU přinese do této letenkové džungle určité standardy. Na druhou stranu ale odebírá dopravcům jistý prostor pro cenotvorbu, což bude mít za následek zřejmě zvýšení cen letenek. A je potřeba si uvědomit, že se zmenší i jistý manévrovací prostor pro nákup letenek samotným cestujícím, protože mnoho z nich prostě cestuje i bez příručního zavazadla a kupují tyto velmi levné letenky,“ upozornil ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal a dodal, že příruční zavazadla si berou lidé nejčastěji na krátké cesty po Evropě trvající do jednoho týdne.

Europoslanci dále navrhují, že děti do 12 let by měly mít zdarma zaručené místo vedle dospělého, který s nimi cestuje. Zároveň osoby se sníženou pohyblivostí by měly mít nárok na to, aby s nimi zdarma cestovala doprovázející osoba. Rovněž by měly mít právo na odškodnění v případě, že se poškodí nebo ztratí jejich kompenzační pomůcky.