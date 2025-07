Na co nesmíte zapomenout Doklady, které budete potřebovat

„Zatímco při cestách po ČR už můžete doklady nechat klidně doma, při výjezdu do zahraničí si je zase vezměte s sebou. Na cestu do Chorvatska budete potřebovat platnou občanku a řidičák, zelenou kartu jako doklad o pojištění a také malý technický průkaz. Pokud cestujete s dětmi, nezapomeňte na jejich cestovní pas, domácím mazlíčkům pak přibalte evropský petpas,“ říká Martin Thienel z Kalkulátor. Za volantem můžete mít do 0,5 promile, ale jenom, pokud vám je více než 24 let

Na rozdíl od ČR platí v Chorvatsku tolerance na alkohol za volantem – samozřejmě jen v omezeném množství. Povolená hodnota je 0,5 promile. Neplatí ale pro všechny: výjimku mají profesionální řidiči, řidiči mladší 24 let a řidiči vozidel nad 3,5 tuny. Je také dobré vědět, že pokud spácháte jakýkoliv dopravní přestupek, tak i navzdory této toleranci musíte počítat s pokutou 100 eur. Za překročení povoleného množství alkoholu pak hrozí přísnější postihy. Mýtné na dálnicích

Chorvatsko je zemí, kde se vůbec nekupují dálniční známky. Na dálnicích se platí mýtné, jehož výše se během letní sezony – tedy od začátku června do konce září – navyšuje o 10 procent. Poplatky se vybírají u mýtných bran a v různých výších platí pro řidiče motorek, osobních aut, karavanů i vozidel nad 3,5 tuny. Systém funguje jednoduše tak, že při nájezdu na dálnici si odeberete lístek a při sjezdu zaplatíte příslušnou částku. U osobních vozů je to přibližně sedm eur na 100 kilometrů dálnice. Přesnou výši poplatku pak najdete na oficiálních stránkách chorvatských dálnic. Mýtné lze platit hotově nebo kartou. Cestovní pojištění

Abyste si svou dovolenou užili skutečně naplno a bez starostí, nezapomeňte určitě na cestovní pojištění. S evropskou kartičkou pojištěnce sice máte v členských zemích EU nárok na stejnou péči, jakou mají místní obyvatelé, ne vždy je to ale výhodné či pohodlné. Kvalitní cestovní pojištění zahrnuje i pojištění odpovědnosti, ochranu osobních věcí a další položky, které se na dovolené mohou hodit. Za pár korun jste chráněni před výdaji, které v případě úrazů nebo škod na cizím zdraví a majetku mnohdy šplhají do statisícových částek.