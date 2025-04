V neposlední řadě se také podíváme, v rámci seriálu již podruhé, na palubu vesmírné lodi USS Callister, která jako by vypadla ze seriálového Star treku. Mrazivá černohumorná série o technologicko-paranoidním podobenství dnešního světa – Černé zrcadlo (název odkazuje na efekt vypnuté obrazovky televizoru nebo počítače) opět nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Jiné, rovněž neveselé světy

Seriál showrunnera Charlieho Brookera měl u diváků vždy podobně dobrou pozici, jako třeba povídkové seriály Love, Death & Robots či American Horror Stories. Nedávno se o podobný styl, a to nikoliv neúspěšně, pokusili na Netflixu také Thajci a jejich čtyřdílná minisérie Moje zítřejší já (2024). Jednotliví tvůrci Černého zrcadla totiž, více či méně úspěšně, vždy uměli uspokojit diváckou chuť po krátkometrážních jednohubkách, které jsou stejně tak vizuálně podmanivé jako trudné a dystopické.

Postavička (S07E04)

Série číslo sedm přináší divákům šestici epizod a strávíte u ní něco okolo šesti hodin. Není bez zajímavosti, že mezi uživateli na portálech typu Česko-Slovenská filmová databáze - csfd.cz budí seriál, respektive jeho aktuální řada, v posledních dnech docela silné emoce. Někteří ji označují za dosud nejslabší, jiní naopak tvrdí, že jde o nejlepší sérii vůbec.

Obyčejní lidé (S07E01)

Obyčejní lidé, neobyčejné starosti

První povídka Obyčejní lidé, která je v rámci sedmé řady zároveň asi tou vůbec nejsmutnější, pojednává o svářeči Mikeovi a jeho ženě – učitelce Amandě. Dvojice i po letech vztahu touží po potomkovi, jezdí každý rok slavit výročí na stejné místo a věří v lepší zítřky. Když se ale Amanda jednoho dne složí při vyučování k zemi a upadá do komatu, je Mike nucen přistoupit na dohodu se soukromou společností, jejíž praktiky se později ukazují jako velice neetické. Firma Amandě vyoperuje část mozku a nahradí ho syntetickou zálohou. Daní za tuto službu má být pouze rozumná paušální částka posílaná firmě každý měsíc na účet. V nejhorším případě pak nemožnost cestovat příliš daleko od domova. Mladá žena se ale pár dní po probuzení mění v jakéhosi avatara, který při těch nejméně vhodných příležitostech odříkává různé trapné reklamy. Pár je tedy nucen služby firmy neustále upgradeovat a platit vyšší a vyšší poplatky. Z platu učitelky a svářeče se ale špatně dávají stranou tisíce dolarů, a tak se Mike rozhodne hledat zdroj příjmů jinde. Mezi úchyly na internetu (od toho to popíjení moči v titulku).

Magorka a kráska z bijáku

Mladou ženu znervózní stará známá, která nastoupí do stejné firmy. Něco na ní totiž nehraje, ale nikdo jiný to nevidí. Tak zní oficiální synopse druhé epizody s názvem Bestie, která je spíš mysteriózní a ke konci poněkud ujetá, než dystopická. Skoro každý divák si bude na jejím konci ťukat na čelo a říkat si, co to vlastně mělo být. Někdo možná začne pít kávu raději bez mléka.

Bestie (S07E02)

Epizoda Hotel Sen je zase něco jako experimentální romantický televizní film. Jedno menší filmové studio vyrábí moderní předělávku klasického starého filmu. Netočí ho ale celý znova, pouze vytvoří jakousi dimenzi, do níž nahraje vědomí mladé a slavné herečky. Ta se díky unikátní technologii ocitá přímo v ději. Problém je ale v tom, že se nutně nemusí vrátit do reality živá a zdravá. Láska totiž může vzniknout i mezi lidmi, kteří nejsou tak úplně naživu.

Hotel Sen (S07E03)

Skynet a staré fotky

Pak tu máme epizody Postavička a Chvalozpěv. Obě bývají fanoušky označovány za nejslabší ze série. Dle mého názoru je to tím, že prostě jen nepříliš komplikovaně rozvíjejí jednoduché náměty. V případě Postavičky je to vliv umělé inteligence á la Skynet na lidskou psychiku, u Chvalozpěvu se zase může divák společně s největší hvězdou aktuální řady – hercem Paulem Giamattim dojímat nad minulostí. Jeho postavě budou staré zážitky doslova ožívat před očima.

Chvalozpěv (S07E05)

Do nekonečna a ještě dál

„Nejlepší (ne)Star Trek od dob posledního rebootu,“ píše o závěrečné epizodě sedmé řady s názvem USS Callister: Do nekonečna uživatel Ryuuhei, a to na webu csfd.cz. S jeho názorem na poctu klasickému sci-fi seriálu bych asi souhlasil. To by ale nesměl existovat skvělý seroš The Orville, který se rovněž nese v odlehčeném parodickém duchu. USS Callister: Do nekonečna je technicky vzato pokračováním skvělé epizody čtvrté řady USS Callister z roku 2017. Opět se přenášíme do virtuálního světa, kde má posádka vesmírné lodi oproti minulejšku sice podstatně více svobody, o to tvrději ale musí bojovat o život s nejrůznějšími sociopaty. Navíc se o jejich existenci dozvídají lidé z venku. Kolik let bude trvat, než se dočkáme třetího dílu?