Přitahovala mě možnost zahrát si nejednoznačnou postavu, říká o novém seriálu Kamarádi Hochman

Jak jste se cítil, když jste vstupoval do již rozběhnutého příběhu druhé série Kamarádů, a jak vás přijali ostatní herci a štáb?

Byla to zajímavá výzva. Připojit se k týmu, který už má za sebou úspěšnou první sérii, bylo trochu jako vstoupit do dobře rozehrané hry. Naštěstí mě herci i štáb přijali velmi přátelsky, takže adaptace byla rychlá.

Co vás nejvíce přitahovalo na této roli a jaké výzvy jste při jejím ztvárnění musel překonávat?

Role Lukáše byla zajímavá svou komplikovaností. Přitahovala mě možnost zahrát si postavu, která není jednoznačná. Největší výzvou bylo zachytit jeho vnitřní motivace, aby nepůsobil ploše.

Jak se vám hrála postava Lukáše, který má v příběhu tak negativní stránku?

Byla to osvěžující změna. Hrát někoho s temnějšími stránkami je pro herce vždycky zajímavé, protože to vyžaduje hlubší ponor do psychiky postavy.

Myslíte si, že diváci mohou v Lukášovi najít i nějaké pozitivní aspekty, nebo je jeho postava čistě záporná?

Myslím, že i negativní postavy mohou mít své světlé stránky. U Lukáše záleží na tom, jak se na něj divák dívá – jeho činy jsou někdy zlé, ale pramení z lidských slabostí, se kterými se můžeme ztotožnit.

Byla pro vás nějaká scéna obzvlášť náročná na ztvárnění, ať už emocionálně, nebo fyzicky?

Ano, některé emocionálně vypjaté scény byly náročné, zvlášť ty, kde Lukáš čelí důsledkům svých rozhodnutí. Takové momenty vyžadují velkou soustředěnost.

Jaké reakce očekáváte od diváků na vaši postavu a její činy? Myslíte si, že Lukáš vyvolá soucit, nebo odpor?

Asi obojí. Doufám, že diváci pochopí jeho motivace, i když s nimi nebudou souhlasit. To je na této postavě zajímavé – vyvolává silné emoce.

Podělíte se s námi o nějakou historku z natáčení Kamarádů a německého snímku Na západní frontě klid, který trendoval před zhruba třemi lety na streamovací platformě Netflix?

Z natáčení Kamarádů si pamatuju jednu situaci, kdy jsme kvůli počasí museli improvizovat celý denní plán, a nakonec to byly jedny z nejlepších scén. Na západní frontě klid bylo zase fyzicky hodně náročné natáčení, střelba, zvířata, bahno, krev, ale kolegové na place vytvořili fantastickou atmosféru.

Popíšete nám, jakou úlohu jste ztvárnil v oceňovaných Bratrech?

Hrál jsem postavu s výraznou linkou, která ale nakonec byla vystřižena, protože byla příliš děsivá nebo potenciálně mládeži nepřístupná. I tak to byla fascinující zkušenost.