Štrbské pleso v srdci Vysokých Tater není jen místem pověstí a turistických tras. Nově tu stojí padelový kurt přímo na břehu jezera s výhledem na Kriváň. Hraje se v jedinečné atmosféře, do klubu se mohou zapojit i návštěvníci mimo hotel a cena je překvapivě dostupná.
V Kempinski jdou s dobou a od letošního jara mají vlastní padelový kurt. | foto: Štěpán Hobza, Lidové noviny

Padelový kurt na břehu jezera má své kouzlo.
Po pár balonech se ledy prolomí a vytváříme malou komunitu.
O Štrbském plese se traduje jedna pověst. Žil v něm prý vodník, který stáhnul pod hladinu mladou slečnu z nedaleké vesnice. Příběh ale - narozdíl od Erbenovy Kytice - končí dobře. Slečna se vodníkovi vzepře, stane se z ní víla a od té doby ochraňuje všechny tatranské poutníky. Není to krásné? Pokud jsem tu pověst popletl a ve skutečnosti končí mnohem hůř, neříkejte mi to. Chci si o světě uchovat alespoň nějaké iluze.

Co se týče historie, ta je na Štrbském plese neméně pozoruhodná. Ze slovenského textu se dovídám (a opět nevylučuji, že jsem ho špatně pochopil), že prvním doloženým pánem tohoto kraje byl český rytíř jménem Bohumír, poddaný uherského krále Bély IV. Jeho dávným potomkem byl i maďarský šlechtic Jozef Szentiványi, který v roce 1872 postavil jednu z prvních loveckých chat na břehu zdejšího jezera. Ta chata je tu dodnes a coby „vila Jánošík“ tvoří součást Grandhotelu Kempinski, nepřehlédnutelného komplexu výstavních budov, které se za ideálního počasí zrcadlí ve vodách plesa.

Najdete berušku?

Prohlížím si celou tu krásu na modelu, který mají v Kempinski v hlavním lobby. Nad hlavou se mi vypíná monumentální obraz slovenské malířky July Haluzové jménem Sedm žlutých tulipánů. Na tom obraze je beruška (slovensky lienka), kterou tam July vložila jako umělecký podpis. Já sám bych ji nikdy nenašel, ale můj průvodce Miro Hollý, jeden z manažerů a zároveň padelový trenér hotelu, je tak hodný, že mi ji ukáže. Pro všechny, které to zajímá: najdete ji zhruba metr nad spodním rámem docela uprostřed.

Grandhotel Kempinski

Miro je pozoruhodný člověk! Kdysi pracoval v bance, ale přestalo ho to bavit. Přesunul se do Tater a našel si práci v hotelu. Dnes je manažerem pro rozvoj zaměstnanců v pětihvězdičkovém Kempinski a má tu úžasnou výhodu, že náplní jeho práce je mimo jiné hrát padel – moderní sport na pomezí tenisu a squashe - s hotelovými hosty, hledat jim parťáky, pokud je potřebují a konečně jim dát základní lekci této krásné hry, pokud o ni mají zájem.

Kurt s výhledem

No a to je ten důvod, proč jsem vlastně tady! Pokud jste to dočetli až sem, vězte, že v Kempinski jdou s dobou a od letošního jara mají vlastní padelový kurt. A není to ledajaký kurt. Najdete ho v malém háječku přímo na břehu jezera. Jeho součástí je stylový lounge, dřevem vyvedená klubovna a zázemí s občerstvením. Skrze stromy sem prosvítá třpytivá hladina plesa a kdo se dobře zadívá, uvidí v dálce vrchol Kriváně, jedné z nefotogeničtějších hor na světě. Snad pro její prominentní jehlanovitý tvar ji ještě slovenští obrozenci v čele s Ľudovítem Štúrem považovali za nejvyšší vrchol Slovenska. Není se co divit - při pohledu z jeho úpatí působí Kriváň přímo hrozivě.

Štrbské pleso v srdci Vysokých Tater není jen místem pověstí a turistických tras. Nově tu stojí padelový kurt.

Padelový kurt tu slouží primárně hostům hotelu, ale zdaleka nejen jim. Místní High Tatras Padel Club přijímá členy i mimo hotelovou klientelu a každý našinec bude příjemně překvapený, že se vůbec nejedná o „snobskou“ záležitost. Naopak, při pečlivém propočítání vyjde místní hodina padelu levněji, než na mnoha místech v Praze. K dispozici jsou dva balíčky: 15 hodinových vstupů za 599 euro a 30 vstupů za 999 euro. Jistě, na první pohled „pálka“. Jenže jeden vstup platí pro 4 lidi a vyjde tak na 8 euro, tedy 240 kč na osobu za hodinu. V ceně je mimo jiné občerstvení z minibaru, parking (v Praze mimochodem velký problém) a v neposlední řadě sparing z řad hotelových zaměstnanců, pokud nemáte zrovna po ruce žádné šikovné parťáky, se kterými byste vytvořili padelového debla.

Král Tater

Právě takový sparing vytvoří naší slovenští přátelé pro moji maličkost. Na kurtu je Miro, kterého už známe, Erik a Marek, kteří tu pracují na recepci a - last but not least - Celo, duše místního klubu a nekorunovaný padelový král Tater. Už když ho vidím, chápu, že to dnes bude tuhý boj. Celo se oblékl do vysokých podkolenek a jeho tváři vévodí výhružně zastřižené vousy. Jestli by se měl svého titulu krále Tater vzdát, určitě to nebude zadarmo.

Po pár balonech se ledy prolomí a vytváříme malou komunitu.

Rozehráváme to v klidu, spíš se oťukáváme. Přijel chlapec z Prahy a mí slovenští přátelé si mě po očku měří. Po pár balonech se ale ledy prolomí a vytváříme malou komunitu. Kluci mi začínají odpovídat pražským „jo“ a já se snažím kontrovat ve slovenštině (moc to nefunguje). To je obecně nemoc nás Čechů, že si myslíme, že umíme slovensky, protože jsme kdysi slyšeli komentář Karola Poláka nebo si příležitostně zanotujeme „Najkrajšie stromy sú na Horehroní“. Ve skutečnosti ale z tohoto krásného jazyka umíme zoufale málo.

„Áno,“ volá radostně Celo, když se mi podaří zabít slibný volej do sítě. Tato schadenfreude funguje v každém sportu spolehlivě. Ale to nevadí – alespoň je jasné, že to dnes bude zábava. Takhle si neúspěch soupeře užívají jenom opravdové soutěžní tipy. Další volej už pošlu do hřiště a pak Celovi přidám ještě pořádnou smeč, která se vzadu odrazí od skla a pak se líně vznáší vzhůru směrem k nebi, až přeplachtí padelovou klec a letí ven směr Štrbské pleso. Nic proti Celovi, ale musel by mít nohy jako Rafael Nadal, aby tohle doběhl.

Kříženec squashe a tenisu

Tady je dobré se zastavit. Jak se vlastně hraje padel? Tento kříženec squashe a tenisu vstoupil do všeobecného povědomí teprve nedávno, a tak mi čtenáři odpustí, že ho trochu přiblížím. Padel je verze tenisu, která se hraje s raketami z pružného plastu a lehce podhuštěnými míči. Důvod je jednoduchý – míče se totiž mohou odrážet i od skla, které kurt lemuje a s klasickými tenisáky by z toho byly strašné rány. Podobně jako ve squashi může hráč využít k odrazu i vlastní sklo za zády a sledovat kterak balon úhledně plachtí na soupeřovu polovinu (v ideálním případě). Takové legrácce se říká „boast“ (patrně od anglického slova „vytahovat se“). Hrají se pouze čtyřhry a pokud takový boast nechytnete, můžete proto vždycky doufat, že ho bude mít váš parťák nebo parťačka.

Padelový kurt na břehu jezera má své kouzlo.

Můj parťák je Marek a společnými silami se snažíme přehrát Mira s Celem. Není to snadný oříšek. Oba se natlačili na síť a nehodlají se jí jen tak vzdát. Právě tam je totiž základní padelové postavení (na rozdíl od tenisu) a odtamtud se dělá osmdesát procent bodů. Jedním z nejpopulárnějších padelových úderů je proto lob – vysoký úder do nebe, který přeletí oba vlčáky zakleslé na síti a donutí je stáhnout se do zadní části kurtu. Odtamtud mají v zásadě dvě možnosti – zahrát obrannou smeč a běžet zpátky na síť, nebo si troufnout na útočnou smeč a přejít do útoku. Té první se říká bandeja, tedy tác nebo podnos, té druhé vibora, čili zmije. Ty názvy mluví samy za sebe.

Hrát musíte chytře

„Když má takhle pokrčené nohy, už musíme běžet dopředu,“ volá Celo na Mira po naší několikáté smeči v řadě. Narozdíl od tenisu tu totiž neplatí, že hráč se brání na základní čáře. V padelu je skleněná stěna za zadní čárou a jakákoli smeč se tak odráží zpátky k síti. Když je obránce pohotový a upaluje dopředu, může tak soupeřovu smeč chytit zpátky na síti a vrátit mu ji vlastní ranou z bezprostřední blízkosti. Jistá „vyčůranost“ se tak v padelu vyplatí líp, než v tenise či squashi.

Smečujeme, tlačíme, nakonec ale v tiebreaku vítězí Miro s Celem. Miro to přijímá s pokorou sobě vlastní, Celo roztáhne ústa po vzoru šéfa lunaparku. Když se tahle situace ještě třikrát zopakuje, už i já začínám ztrácet nervy. Celo si vykračuje jako na promenádě a vesele se vyhřívá na svém trůnu krále Tater. Přijel jsem sice na návštěvu a snažím se být co nejpřátelštější. Tohle mi ale nedá a zapřísahám se, že dneska Cela musíme zdolat.

Kdo se směje naposled...

Už zapadá slunce za Kriváněm když hrajeme poslední dnešní set. S mým parťákem Markem rozehrajeme opravdovou hru šampionů. Žertujeme s ostatními, že podle toho se poznají opravdoví velikáni sportu – to nejlepší si vždycky nechávají do finiše. Servis, volej, bandeja. Padá nám tam všechno, na co si vzpomeneme – buďto se na nás usmál padelový bůh, nebo nás ochraňuje tatranská víla, která se ubránila vodníkovi. Ať už je v tom cokoli, poslední set vyhráváme 6:3 a já padám na znak jako Katka Neumannová v Turíně po vítězné padesátce. Bolelo to ale i Celo nakonec padl. Nejsem tak drzý, abych si dovolil mu upírat titul tatranského krále, který mu po zásluze patří, ale přece jen mám trochu šibalskou radost.

Štrbské pleso je nejtypičtější morénové ledovcové jezero.

Se závěrečným plácnutím je rivalitě konec a my si to šineme zpátky na hotel. Slunce už je za Tatrami – jeden z místních kopců se nazývá příznačně Satan – a hladinu jezera olizují červánky. Poslední lodičky mizí, z kopců se vracejí poslední opozdilci. Štrbské pleso, tenhle kouzelný kout uprostřed Tater, se pomalu ubírá k spánku (popřípadě do hotelového baru).

Jako na Kanárech

Ještě než se rozejdeme, musím ale Mirovi a spol. pochválit zdejší padelovou komunitu. Roste sice postupně a zatím je omezená na pár nadšenců. O to je ale přátelštější a otevřená novým nápadům. Když Mirovi ukazuji aplikaci na turnaj Americano, ve kterém se osm hráčů postupně prostřídá stylem „každý s každým“, upřímně ho to nadchne a hned spřádá plány. Zítra přijedou další hráči z Popradu a Bratislavy, tak se hned rozhodí sítě. Je to sympatické a ukazuje to to nejlepší, co tenhle sport v lidech probouzí. Vůbec bych se nedivil, kdyby se v Tatrách jednou hrál padel stylem jako na „Kanárech“, kde tvoří pro Španěly povinnou součást každé družné zábavy.

Štrbské pleso leží v národní přírodní rezervaci Furkotská dolina.

Je to výhoda i pro nás Čechy. Ti, kteří se v Praze či Brně stali součástí „padelové sekty“ a nemohou bez tohoto návykového sportu vydržet, se teď ze své závislosti nemusí léčit ani v Tatrách. High Tatras Padel Club je otevřený od pondělí do neděle, od osmi ráno do osmi večer. Kdo si do hor nepřivezl raketu, může si ji za symbolický poplatek půjčit na recepci v Kempinski. A mimochodem – v tamním baru mají excelentní halušky, které po dvou hodinách padelu proti Celovi chutnají líp, než cokoli jiného na světě.

