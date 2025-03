Před 12 lety se praktický dětský lékař zeptal Martiny z Chlumce nad Cidlinou, jestli chce nechat zkontrolovat zrak svojí starší dcery. Ta souhlasila, ale nečekala, že by toto vyšetření speciálním přístrojem mohlo odhalit nějakou vadu.

Šok přišel naštěstí včas. Holčička o zrak nepřišla

Holčička se vyvíjela jako zdravé dítě, do ničeho nenarážela a vzorově reagovala na různé podněty. Přístroj však vyhodnotil, že vidění malé dívenky v pořádku není. Oční lékař pak potvrdil, že tehdy teprve roční Ella trpí dalekozrakostí a má na jednom oku přes osm dioptrií a na druhém přes šest.

„Byl to pro nás tehdy obrovský šok. Ella začala docela brzy chodit, ve dvanácti měsících už běhala a nikdy se jí nestalo, že by do něčeho narazila. Lékaři mi vysvětlili, že dětský mozek se tomu špatnému vidění rychle přizpůsobuje, časem se však tento handicap může projevit například v problémech s řečí nebo horší pozorností,“ doplňuje Martina.

O necelé dva roky později pak oční specialisté zjistili podobnou oční vadu i u mladší, teprvě osmiměsíční dcery. Léčba, kterou obě dívky hned zahájily, jim zachránila zrak.

Kamera! Klapka! Jedeme! Úsměv poprvé!

Lékaři spustili pilotní program na rok 2025, který pomůže odhalit závažné oční vady u nejmenších dětí včas. Už nyní si mohou rodiče nechat vidění svých potomků vyšetřit v přibližně 450 ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost.

Když se usmívá doktor, je to skvělé. Když se navíc usmívá také lékařský přístroj na vyšetření zraku, je napůl vyhráno. Jednoduchý symbol radosti je i pro nejmladší děti zcela srozumitelný.

Speciální optický přístroj, který se při vyšetření používá, je k dětem přívětivý – místo klasických lékařských přístrojů se dívají do kamery ve tvaru usměvavého obličeje. Vyšetření je zcela bezbolestné a pro matku ani dítě není stresující. S trochou nadsázky se dá takové vyšetření připodobnit k laskavému filmovému natáčení. Obrazovka se symbolem lidského úsměvu totiž dokáže přitáhnout pozornost i velice malých dětí, lékař nebo rodiče mají snazší práci, nemusejí nemluvně balamutit složitými dospěláckými triky. Cílem je zachytit oční vady, které v pozdějším věku nelze léčit. Jde o zjištění závažných dioptrických vad, jež jsou hlavní příčinou vzniku tupozrakosti, která se vyvíjí v raném dětském věku a postihuje přibližně deset procent populace.

Přístroj automaticky vyhodnotí stav dětského oka

„Prvním vyšetřením by děti měly projít mezi šestým až dvanáctým měsícem věku, druhým pak do 18 měsíců věku. Může se stát, že pediatr, ke kterému rodiče se svým dítětem dochází, přístroj v ordinaci nemá. V takovém případě jim lékař doporučí nejbližší ordinaci, kde lze prohlídku absolvovat,“ říká Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Dítě při něm hledí do kamery, ze které je vyslán svazek světelných paprsků. Ten se odráží od sítnice oka a po návratu do kamery jej přístroj automaticky vyhodnotí. Následně vytiskne certifikát, zda je zrak v pořádku, nebo jestli vykazuje nějaké odchylky od běžného stavu. V případě pozitivního nálezu odešle dětský lékař rodiče s dítětem k očnímu lékaři.

Pokud se pilotní projekt screeningu zraku v letošním roce osvědčí, měl by se od příštího roku stát součástí běžných preventivních prohlídek v dětském věku jako screeningové vyšetření plně hrazené ze zdravotního pojištění.