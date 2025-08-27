Novinka rozděluje tituly podle dvanácti znamení zvěrokruhu. Každé znamení má krátký popis a doporučený výběr. Panny, které prý vytrvale směřují k cíli, tu dostávají například Nolanova Oppenheimera, seriál Papírový dům, Dámský gambit nebo komedii Ve při.
„Váhy jsou spravedlivé v lásce i boji,“ uvádí popisek k dalšímu znamení. Pro ně Netflix doporučuje Gangy z Birminghamu, Ozark nebo Návrat do akce. Štíři podle platformy Netflix milují tajemství, a proto mají v nabídce například Wednesday či Problém tří těles. U ostatních znamení pak nechybí stručná charakteristika a doprovodný titul.
Speciální sekce nese název „Pozor na retrográdní Merkur“ a obsahuje snímky jako Matrix, Black Mirror nebo Blade Runner 2049.
Když si to prostě nesedne
Zahraniční média si novinku neodpustila okomentovat. Americký web Hollywood Reporter ji uvedl v odlehčeném tónu. „Netflix se ptá: Jaké je vaše znamení? Streamovací platforma zatím neflirtuje, ale představuje novou službu zasvěcenou astrologii,“ popisuje novinku.
Zato britský Guardian už tak shovívavý nebyl. Kulturní redaktor Stuart Heritage se rozčílil, že diváci si mají nově vybírat seriály podle polohy planet v okamžiku narození. Poté ironicky poznamenal, že jako lev dostal nabídku Koruny, Královny Šarloty a Emily in Paris – přičemž většinu z nich už viděl a rozhodně se mu nelíbily.
„Ale když Netflix tvrdí, že lidé narození ve stejném období jsou stejné povahy, pak mi asi nezbývá než večer zapnout Emily v podělané Paříži,“ dodal sarkasticky.
Kiss Cam kauza vs. Netflix
Jak se tato novinka uchytí u nerozhodných diváků, ukáže až čas. Netflix ji spustil 21. srpna a odkazuje tím i na rostoucí oblibu horoskopů u generace Z, kterou živí mimo jiné TikTok a aplikace slibující čtení z hvězd. Platforma tak zjevně reaguje na aktuální trendy, podobně jako v létě, kdy využila virální Kiss Cam (líbací kamera – pozn. redakce) aféru z koncertu Coldplay a hned nato připravila kolekci filmů s příznačným názvem „Doufejme, že neskončí na Kiss Cam“.
Hvězdy vám vyberou pořad
Streamovací platforma Netflix minulý týden představila nový boom – sledování filmů a seriálů podle znamení horoskopu. Co například doporučuje jednotlivým znamením?