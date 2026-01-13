Poznat automobilovou značku jen podle předních světel? Ukázalo se, že i můj kolega Filip, který není žádný zapálený fanda automobilismu, dokázal v testu dosáhnout přes 86 procent.
Jak se ale ukázalo už během pár dní, kdy byl kvíz zveřejněn, tři automobilky účastníkům opravdu daly zabrat. Zatímco většina z 32 zveřejněných vozů dosáhla úspěšnosti mezi 70 a 80 procenty, miniauta Smart, citroënská odnož DS a japonské Mitsubishi se pohybovala jen mezi 53 a 63 procenty.
Nejhůř dopadl vůz se třemi diamanty, tedy Mitsubishi.
Na opačném konci žebříčku, na předních příčkách znalostí mezi čtenářkami a čtenáři, si první místo vydobyla již neexistující východoněmecká automobilka Trabant. Podle typického světlometu ji poznalo 98,39 procenta soutěžících.
Ukázalo se, že poznat automobilku jen podle předních světel není zdaleka tak snadné, jak by se mohlo zdát. Některé značky mají design čitelný na první pohled, jiné ale dokážou zmást i zkušenější řidiče. Chcete si to vyzkoušet na vlastní kůži? Zkuste náš kvíz.