Proč by měl království vždy zachraňovat princ? říká pro deník Metro herec Josef Trojan

Proč jste se rozhodl vzít tuto roli?

Scénář mě oslovil tím, že pojednává o problémech, které jsou mé generaci blízké. Oslovil mě i nápad prohodit stereotypní role a nechat tentokrát zachraňovat království princezny. Zároveň jsem ve scénáři viděl prostor pro humor, který je mi blízký, a měl jsem touhu ho prozkoumávat pod taktovkou Tomáše Pavlíčka a po boku Kláry Melíškové, Michala Isteníka a dalších.

Je to vaše první zkušenost s pohádkou a ztvárněním postavy prince. Splnilo natáčení vaše očekávání?

Ta zkušenost byla radostná. Věděl jsem, že děláme něco, co má být v prvé řadě příjemné. A uvědomovali si to všichni členové štábu, takže se vytvořila hezká atmosféra, která je pro pohádku klíčová. Určitě bych si v pohádce rád znovu zahrál, ale možná bych chtěl na to ještě dozrát, aby mě taková zkušenost třeba potkala zase v nějaké jiné životní fázi.

Kdybyste měl vaši roli přiblížit, jakého prince ztvárňujete?

Felix je takový badatel. Hodně zavřený do svého světa, jak už to s badateli často bývá. Nemůžu samozřejmě nic prozradit, snad jenom, že se stanou určité okolnosti, které ho donutí, ale příjemným stylem, z toho jeho uzavřeného světa vylézt. Podívat se pravdě do očí a nějakým způsobem začít konat. Takže je to určitě postava, která se v určitý moment změnila, respektive, změnily se její povahové rysy.

Co tedy můžeme čekat?

Felix má srdce. Myslím, že i jeho samotného překvapí, kolik lásky a empatie v něm je. Je to bezpochyby podivín, který žije ve svém světě, ale když z něj vystoupí, umí na něj nahlížet pohledem, který je mi blízký. Můžete od něj čekat humor, úsměv a snad i nějaké to emoční zasažení, ale nechci předbíhat. To jsou spíš má přání.

Už podle názvu se kolem něj budou motat hned tři princezny, takže asi ani o lásku nebude nouze?

Samozřejmě že s jednou z nich dojde ke sblížení. Princezny jsou sestry a pochází z království, které je oproti tomu Felixovu řekněme uvědomělejší a akceschopnější v té dané zápletce, která se odehrává. Takže všechny tam hrají svou důležitou roli a jsou nositelkami správných hodnost. Víc už ale opravdu říct nemůžu.

Jaká byla vaše nejoblíbenější scéna nebo zážitek během natáčení?

V podstatě všechny scény, kde nám pan režisér nařídil, ať popustíme svou představivost a dodáme si do nich, cokoliv se nám líbí. To se mi na Tomášovi líbilo. Že věděl, kdy nás vést a kdy nás pustit do divočiny. Myslím si, že pro pohádku je to skvělý přístup.

Tři princezny ale nejsou úplně klasickou pohádkou, kde by království a princezny zachraňoval princ. Právě naopak. Jak tento námět vnímáte vy?

Jak už jsem zmiňoval, tak právě toto ozvláštnění bylo něco, co mě ihned zaujalo. Nevím, proč by království měl vždy zachraňovat princ. Princezny mají stejné předpoklady pro dobro jako princové. Jsem rád, že jsem toho byl součástí.