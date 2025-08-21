Proč bych se vracela? ptá se erotický symbol Sharon Stone, když přijde řeč na remake Základního instinktu

Je to jen několik týdnů, co Hollywood šokovala zpráva, že studio Amazon MGM Studios chystá reboot legendárního Základního instinktu. Původní snímek svou provokativností a režijními metodami Paula Verhoevena budí diskuse dodnes. Novou verzi chystá původní scenárista, jenž chce údajně nastavit zrcadlo současné citlivé a prudérní době. Hlavní hvězda značky Sharon Stone u toho ale rozhodně nebude.
Pracovní milník
Je to role, která zásadně změnila její kariéru. Možná víc, než by sama hollywoodská hvězda chtěla. Manipulativní a vraždící spisovatelka Catherine Tramell v nezapomenutelném podání Sharon Stone se nezapsala do divácké paměti jen ikonickým přehozením nohou, ale taky coby sexuálně náruživá mrcha, co udělala Michaelu Douglasovi ze života peklo. Vznikl tím jeden z nejslavnějších erotických thrillerů, na který ovšem hlavní hvězda nemá místy ty nejlepší vzpomínky a například tvrdí, že nechvalně proslulý moment (více v boxu vpravo) režisér natočil podvodně bez jejího vědomí.
Neslavný návrat
Ani to jí ovšem nebránilo v návratu v katastrofální dvojce, s níž už neměli Verhoeven ani scenárista Joe Eszterhas nic společného. Nyní osmdesátiletý tvůrce se však k látce přece jen vrací, když ve filmovém důchodu napsal scénář k nové verzi, která má být dle všeho „anti- woke“, reagovat na současná citlivá témata a navázat na dobu skandálních erotických thrillerů.
„Těm, kdo se ptají, co má co dělat osmdesátiletý muž s psaním sexy, erotického thrilleru: zvěsti o mé filmové impotenci jsou přehnané a věkově diskriminační. Svému scenáristickému alter egu říkám Zvrácený malý muž a žije někde hluboko ve mně. Narodil se jako devětadvacetiletý, zemře jako devětadvacetiletý a říká mi, že je totálně nadšený z psaní tohoto díla a z toho, že divákům poskytne divokou a orgastickou jízdu. To mě velmi těší,“ sdělil scenárista při ohlášení projektu.
Netěší to však Sharon Stone. S návratem hlavní hvězdy někteří prakticky počítali (studio v něj nejspíš silně doufalo), známá herečka ale během propagace akčňáku Nikdo 2, v němž si zahrála hlavní záporačku, utnula veškeré spekulace a prohlásila, že s dalším pokračováním či rebootem nechce mít nic společného. „Pokud to půjde směrem, jakým jsem šla už jednou já, tak bych jim prostě řekla, že nevím, proč bych to měla dělat,“ řekla Stone s evidentní narážkou na příšerný Základní instinkt 2.
„Ale jen do toho. Přeju jim z*urvený štěstí,“ dodala se svou typickou upřímností. Zdá se, že ani Stone neví, proč musí být zrovna tato značka resuscitována, a nehodlá se zase spálit.
Dává ale Základní instinkt bez Sharon Stone podle vás vůbec smysl?
Základní instinkt a roztažené nohy