Proč jsou filmové triky ošklivější než dřív? Režisér Pirátů z Karibiku viní lenost a videoherní estetiku

Metro.cz
  7:57
Filmy jako Avatar neustále navyšují komplexitu trikového zhmotnění fantastických světů a stále víc se probírá nástup umělé inteligence, která se dle režiséra Gorea Verbinskiho (Piráti z Karibiku) učí našemu vyjadřování, a to i uměleckému. Dříve mocný blockbusterový tvůrce se vrací se sci-fi komedií Good Luck, Have Fun, Don’t Die, v níž před AI varuje, a v rozhovoru pro But Why Tho? sdílel svůj názor, proč filmové speciální efekty už nejsou, čím bývaly.
Na fotce výše je vidět Johnny Depp jako Jack Sparrow, který se v prvním snímku...

Na fotce výše je vidět Johnny Depp jako Jack Sparrow, který se v prvním snímku dočasně proměnil v nemrtvého. | foto: WALT DISNEY STUDIOS

Piráti z Karibiku, Česká pirátská strana, tlouštík s ďábelským výrazem ve tváři...
Herec si naposled zahrál Jacka Sparrowa ve snímku Piráti z Karibiku: Salazarova...
Keira Knightley a Orlando Bloom ve filmu Piráti z Karibiku: Prokletí černé...
Z filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
10 fotografií

Právě dvě dekády stará trilogie Pirátů z Karibiku se udává za příklad – společně s Pánem prstenů – vrcholného užití VFX v kinematografii. Publikum odcházelo z Truhly mrtvého muže s dojmem, že za každý zaplacený cent rozeznalo i nepatrnou vrásku na chapadlu Davyho Jonese. Lidské i nestvůrné postavy spolu interagovaly naprosto věrohodně, režisér Pirátů z Karibiku Gore Verbinski totiž s borci z trikové firmy Industrial Light & Magic budoval fantazii na realistických základech. Není divu, že Na konci světa bylo svého času nejdražší produkcí historie – bylo to na ní znát.

Lenost producentů

Jedním z faktorů současné devalvace, trikové přesycenosti a současně neadekvátnosti „kineskopického realismu“ (tedy „kooperace fotografické korelace obrazu a způsob, jakým spolu nesourodé prvky (nafilmované a virtuální) interagují v jednom rámu“), může být dle režiséra Gorea Verbinského, který natočil také sci-fi komedii Good Luck, Have Fun, Don’t Die, lenost producentů. „Jde o to, co se z pohledu producentů a vedení stalo ‚přijatelným‘ — mají pocit, že nikomu nebude vadit, když lodě na moři vypadají, jako by vlastně nebyly na vodě. U prvních Pirátů z Karibiku jsme skutečně vyplouvali na moře a byli na opravdové lodi.“

Řada blockbusterů se opravdu přesunula před zelená plátna ve studiích, což je levnější, ale pochopitelně jaksi „umělejší“. Málokdo navíc ještě natáčí na film a jako Steven Spielberg navozuje realismus použitím širokoúhlého obrazu a hlubokého prostoru, kdy imaginární a reálné interagují v jednom rámu. Jurský park a právě Piráti z Karibiku navíc nebyli natolik ovlivněni videoherním průmyslem, jehož formální procesy zapojující hráče do narativu jsou daleko agresivnější a nemusí být tolik „bezešvé“ a nezištné jako u klasických hollywoodských filmů.

Plynulý pohyb položil dokonalý obraz

Verbinski viní herní systém Unreal Engine, vyvinutý firmou Epic Games roku 1998 pro zdokonalení real-time 3D herní grafiky. Ten nebyl navržen pro dosažení dokonalého obrazu, nýbrž dokonale plynulého pohybu. Kamera se ve videohrách neustále pohybuje, když hráči probádávají každý kout bohatých světů. Obraz je ostřejší, kontrastnější a nelpí na realismu, zvlášť tom fyzikálním. Filmový průmysl tento nástroj přejímá, a zatímco u marvelovek to není tolik ke škodě, jinde snadno vzniká efekt „uncanny valley“. Unreal totiž neumí naturalisticky zacházet se světlem, což je přitom pro kameramany alfa i omega jejich práce.

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

„Dřív tu byla jasná hranice — Unreal Engine byl skvělý pro videohry — ale postupně si lidé začali říkat, že by ho mohli využívat i filmy pro finální vizuální efekty. A tak se do světa kinematografie začíná dostávat určitý herní vizuální styl.“ Toho se chtěl ve své chválené novince o muži z budoucnosti (Sam Rockwell), varujícím před devastujícím vlivem AI, vyvarovat. S menší společností Ghost VFX se soustředil na to, aby alespoň polovina záběru vždy byla fotografická.

Chyba stále dokola

Režisér připomněl kouzlo praktického přístupu, který pomalu mizí a stále vzácněji dominuje například ve filmech Christophera Nolana. „Myslím, že právě proto ty Kubrickovy filmy pořád tak dobře fungují – točili s miniaturami a malbami – zatímco dnes tu máme úplně jinou estetiku. U marvelovek to funguje, protože víš, že se pohybuješ ve stylizované, nerealistické realitě. Z hlediska striktní fotorealističnosti si ale myslím, že to nefunguje,“ pokračoval Verbinski.

Nepřesvědčivost tak může rázem proniknout také do motoriky obrazu, nikoli jen do designu. „A je tu ještě jedna věc — chyba, kterou lidé u vizuálních efektů dělají pořád dokola. Můžete vytvořit velmi realistický vrtulník. Ale jakmile se pohybuje špatně, mozek okamžitě pozná, že není skutečný. Každý obrat si musí ‚zasloužit‘, musí se hýbat správně. Pořád je to animace — a někdy nejde jen o světlo a kameru, ale právě o pohyb.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

V pardubické bytovce hořela elektroinstalace, do nemocnice odvezli pět lidí

Při nočním požáru v Pardubicích zachránili hasiči osm lidí, pět skončilo v...

Noční požár vyhnal z postelí obyvatele bytového domu na Bílém předměstí v Pardubicích. V suterénu začala nad ránem hořet elektroinstalace, požár způsobil silné zakouření prostor. Hasiči z objektu...

30. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  10:25

VIDEO: Výdejní boxy vykrádal pravidelně, policisté si v úkrytu na zloděje počíhali

Vylamoval zámky od výdejních boxů, policisté ho chytili přímo při krádeži

Skoro jako do supermarketu chodil k výdejním boxům na Prahu 4 jedenačtyřicetiletý muž. S páčidlem v ruce vylamoval jednotlivé schránky takřka každý druhý den. Pravidelnost jeho „návštěv“ se mu stala...

30. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

VIDEO: Chodkyně ignorovala semafor, auto ji po srážce popovezlo na kapotě

Chodkyně na přechodu vběhla přímo pod auta, jedno ji srazilo

Lehkovážné vběhnutí do silnice se ošklivě vymstilo ženě, kterou tento týden v Brně srazilo auto. Chodkyně ignorovala červenou na semaforu a navíc se ani nerozhlédla. Kvůli své zbrklosti skončila...

30. ledna 2026  10:12

Hádka opilého páru se zvrhla. Muž bodl družku okrasnou šavlí, je obviněn z vraždy

Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže, který podle...

Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže. Obviněný podle nich šavlí zavraždil svou osmatřicetiletou družku v obci Čelčice na Prostějovsku. Hrozí mu 10 až 18 let vězení.

30. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  10:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Liberecku ve čtvrtek večer po střetu s autem zemřel 55letý chodec

ilustrační snímek

Po střetu s osobním autem zemřel ve čtvrtek večer na Liberecku pětapadesátiletý muž. Tragická nehoda se stala ve Čtveříně nedaleko Turnova. Její okolnosti se...

30. ledna 2026  8:19,  aktualizováno  8:19

Počasí o víkendu nepotěší nikoho, příští týden přijde výrazný teplotní skok

Sníh v hlavním městě od rána komplikuje dopravu. Pražští silničáři nasadili...

Kdo doufal, že si o víkendu užije příjemnější zimní počasí, bude zklamaný. Českou republiku čekají převážně zatažené dny, místy slabé sněžení a nepříjemné mrznoucí mlhy. Výraznější změna přijde až v...

30. ledna 2026  9:59

Lokalita okolo parkovacího domu v centru Liberce dělá řidičům i chodcům problémy, co na to odborníci?

30. ledna 2026  9:57

Odstartováno! 59. ČEZ Jizerská 50 otevřela své brány závody bruslením

30. ledna 2026  9:56

Těžaři se kvůli zlatu zase zajímají o hlušinu u Rabí. Na Šumavě panují obavy

Státní zámek DIAMO má zájem o získání hornin v bývalém lomu nedaleko šumavského...

Obavy z toho, že se znovu rozjíždí snahy prosadit těžbu zlata v oblasti Kašperských Hor na Šumavě, vyvolal zájem zástupců státního podniku DIAMO o získání hornin v bývalém lomu u Rabí. Tam totiž...

30. ledna 2026  9:52

Otevřený dopis ministru životního prostředí

30. ledna 2026  9:46

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Slavnosti moravského uzeného již tuto sobotu v Praze

30. ledna 2026  9:37

Firmě se nevyplácí drahý provoz chátrající budovy, nahradí ji nový dům

Chátrající kancelářská budova v budějovické Čechově ulici půjde k zemi. Nahradí...

Chátrající kancelářskou budovu v českobudějovické Čechově ulici opustili na začátku roku její nájemci a ještě letos nejspíš půjde k zemi. Nahradí ji nový dům s kancelářemi i byty, na přilehlých...

30. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.