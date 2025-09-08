„Praha si nadále drží pozici kraje s nejnižší nezaměstnaností v republice, aktuálně na úrovni 3,5 procenta. Počet uchazečů vzrostl o 3,6 procent na 35 015, což je způsobeno nižším počtem ukončených evidencí. Srpnový nárůst je sezonní a souvisí s omezením náboru během léta. Zaměstnavatelé jsou navíc při náboru opatrní, často hledají úspory například zjednodušením organizační struktury nebo investicemi do technologií a inovací. Zájem o rekvalifikace a vzdělávací kurzy přetrvává i v srpnu,“ říká ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Praze Matěj Novák.
Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání v Praze bylo 32 336 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let, což je o 1 226 více než před měsícem a o 5 814 více než před rokem. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 5 814 lidí.
Během srpna se na pracovištích Úřadu práce v Praze nově zaevidovalo 4 335 lidí, z toho 48,3 procenta se registrovalo online prostřednictvím Klientské zóny Jenda, která je k dispozici na webu a také v mobilní aplikaci. Počet nově zaevidovaných byl v srpnu meziročně vyšší o 532 osob, tedy o 14 procent a meziměsíčně nižší o 688 lidí, tedy o 13,7 procent. Z evidence úřadu práce odešlo v srpnu 3 138 uchazečů, tedy vzhledem k ukončení evidence nebo vyřazení uchazeče, tedy o 76 osob méně než v předchozím měsíci a o 299 osob méně než v srpnu 2024.
Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 243 osob, tedy o 1,8 procent méně než v předchozím měsíci a o 6,2 procent méně než ve stejném měsíci minulého roku.
Ke konci měsíce bylo evidováno 1 280 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, ve srovnání s předchozím měsícem jejich počet stoupl o 235 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku stoupl o 498 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,7 procent. Uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením tvořili 6,7 procent celkové nezaměstnanosti, v Praze jich bylo evidováno 2 345.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo na území hlavního města celkem 9 937 uchazečů o zaměstnání, tedy 28,4 procent všech uchazečů vedených v evidenci.
Krajská pobočka Úřadu práce v Praze zaznamenala k 31. srpnu 2025 celkem 23 084 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,5 uchazeče. Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 1 129 označených jako vhodné pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,1 osob. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 019, na jedno volné místo připadalo 0,6 uchazeče této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 2 458 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 20 626 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.
„Praha vykazuje nejvyšší podíl volných pracovních míst ze všech krajů České republiky, aktuálně činí 24,3 procent. Zároveň zde evidujeme nejnižší počet uchazečů na jedno volné místo, v průměru 1,5 uchazeče. Nejvíce volných míst v hlavním městě nabízejí zaměstnavatelé na pozice pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, což představuje až 33,7 procent z nabízených pozic evidovaných úřadem. Firmy poptávají také pracovníky ve službách a prodeji, jejich podíl dosahuje více než jedné pětiny. Obsluhu strojů a zařízení a montéry, řemeslníky a opraváře pak firmy hledají přibližně ve čtvrtině případů,“ dodal Novák.
V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) od počátku letošního roku prostřednictvím příspěvků podpořil úřad práce celkem 16 144 osob, tedy přes dvaapůlkrát vyšší než vloni, z toho bylo zařazeno celkem 6 575 osob do rekvalifikačních kurzů, o 82 procent meziročně více. V rámci běžících rekvalifikačních kurzů ke konci srpna přispívá úřad 610 osobám. Na dotovaných pracovních místech bylo ke konci srpna zaměstnáno 51 osob. Příspěvkem na dojížďku byla podpořena ke konci srpna jedna osoba. Digitální vzdělávání zahájilo 410 osob, celkově se do něj letos zapojilo 9 498 lidí, meziročně téměř čtyřnásobek.
Aktuální statistická data o vývoji nezaměstnanosti v ČR jsou k dispozici zde: Odkaz. Stažení dat je možné také ve formátu csv a json nebo prostřednictvím rozhraní v Power BI. Statistiky nezaměstnanosti za září letošního roku, vydá Úřad práce ČR ve středu 8. října 2025.