Přemýšleli jste někdy o tom, proč se do výtahů instalují zrcadla? Přinášíme vám hned několik důvodů.
Historické okénko
Nejprve trocha historie. První bezpečný výtah určený pro přepravu osob představil v roce 1854 americký vynálezce Elisha G. Otis. Během demonstrace, která vstoupila do dějin, tehdy předvedl svá převratná bezpečnostní zařízení, takzvané zachycovače. Učinil tak jednoduše tím, že přeřízl lano. Výtah ale díky jeho novince nespadl.
Data se různí, nicméně se má za to, že první veřejný osobní výtah začal sloužit veřejnosti v roce 1857, a to v newyorském obchodním domě Haughwout. Poháněný byl ještě parou a jel rychlostí asi 0,2 metru za sekundu. Z faktu, že se v současnosti běžné osobní výtahy v bytových domech pohybují rychlostí kolem jednoho a půl metru za sekundu, je zřejmé, že nešlo o žádnou raketovou rychlost.
Od té chvíle se nicméně zdviže, tehdy ještě pokaždé „řízené“ lidskou obsluhou permanentně přítomnou v kabině, začaly pomalu, ale jistě stávat běžnou součástí městského života. Zejména v mrakodrapech ale nebyl pobyt v nich žádný med.
Zrcadlo jako psycholog
Jeden z podstatných důvodů, proč se začala do výtahů zrcadla instalovat, je to, že navozují pocit bezpečí a kontroly nad výtahovým prostorem. Umožňují totiž vidět celé prostředí kabiny, cestující si mohou prostřednictvím zrcadlové plochy jednoduše zkontrolovat, kdo stojí za nimi, a necítí se ohroženi. Psychologové také tvrdí, že dobře naleštěná zrcadlová plocha může vyvolat pozitivní iluzi rychlosti a pozitivní soustředění. Když se lidé dívají na sebe, čas v kabině jim ubíhá rychleji. Prostor je také opticky daleko větší.
Kontrola vzhledu
Je to nasnadě, ale zrcadlo ve výtahu je praktické také z hlediska možné kontroly vzhledu. Trasa je sice obvykle krátká, ale pro rychlou kontrolu make-upu u žen či zkrocení trčící čupřiny „zpod kulicha“ u pánů je dlouhá akorát. Jak jsme navíc již zmiňovali, vždycky to taková rychlovka nebyla.
Nečekaný pomocník
Zrcadla ve výtazích mohou také významně usnadnit pohyb osobám s omezenou mobilitou nebo uživatelům invalidních vozíků. Pomáhají jim lépe vnímat prostor kolem sebe, což usnadňuje bezpečný a pohodlný nástup i výstup z výtahu. Při plánování bezbariérového přístupu do budovy se proto vyplatí zvažovat jejich instalaci. Dejme ale ruku srdce, kdy jste naposled jeli ve výtahu bez zrcadla?
Závěrem
Zrcadla ve výtazích zvyšují bezpečnost, usnadňují orientaci, zlepšují komfort a dodávají prostoru v kabině estetický rozměr. Díky těmto vlastnostem se jízda stává příjemnější a praktičtější. Jako bonus pomáhají zrcadlové plochy lidem, kteří mívají strach nejen ve výtazích, ale v uzavřených prostorách celkově. Víc než cokoli je tedy zrcadlo ve výtahu relativně levný psychologický zlepšovák. A na rozdíl od takzvaných výtahových průvodčích hned tak „nevymře.“
Muzika či muzaka?
|
Affleck a Damon běhají z půdy do garáže. Rána od Netflixu si dvojku nezaslouží