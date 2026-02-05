Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  6:00
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody, proč se staly nedílnou součástí kabin.
Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie. | foto: Metro.cz

Přemýšleli jste někdy o tom, proč se do výtahů instalují zrcadla? Přinášíme vám hned několik důvodů.

Historické okénko

Nejprve trocha historie. První bezpečný výtah určený pro přepravu osob představil v roce 1854 americký vynálezce Elisha G. Otis. Během demonstrace, která vstoupila do dějin, tehdy předvedl svá převratná bezpečnostní zařízení, takzvané zachycovače. Učinil tak jednoduše tím, že přeřízl lano. Výtah ale díky jeho novince nespadl.

Data se různí, nicméně se má za to, že první veřejný osobní výtah začal sloužit veřejnosti v roce 1857, a to v newyorském obchodním domě Haughwout. Poháněný byl ještě parou a jel rychlostí asi 0,2 metru za sekundu. Z faktu, že se v současnosti běžné osobní výtahy v bytových domech pohybují rychlostí kolem jednoho a půl metru za sekundu, je zřejmé, že nešlo o žádnou raketovou rychlost.

Ve výtahu se dá dělat skutečně ledacos.

Od té chvíle se nicméně zdviže, tehdy ještě pokaždé „řízené“ lidskou obsluhou permanentně přítomnou v kabině, začaly pomalu, ale jistě stávat běžnou součástí městského života. Zejména v mrakodrapech ale nebyl pobyt v nich žádný med.

Zrcadlo jako psycholog

Jeden z podstatných důvodů, proč se začala do výtahů zrcadla instalovat, je to, že navozují pocit bezpečí a kontroly nad výtahovým prostorem. Umožňují totiž vidět celé prostředí kabiny, cestující si mohou prostřednictvím zrcadlové plochy jednoduše zkontrolovat, kdo stojí za nimi, a necítí se ohroženi. Psychologové také tvrdí, že dobře naleštěná zrcadlová plocha může vyvolat pozitivní iluzi rychlosti a pozitivní soustředění. Když se lidé dívají na sebe, čas v kabině jim ubíhá rychleji. Prostor je také opticky daleko větší.

Kontrola vzhledu

Je to nasnadě, ale zrcadlo ve výtahu je praktické také z hlediska možné kontroly vzhledu. Trasa je sice obvykle krátká, ale pro rychlou kontrolu make-upu u žen či zkrocení trčící čupřiny „zpod kulicha“ u pánů je dlouhá akorát. Jak jsme navíc již zmiňovali, vždycky to taková rychlovka nebyla.

Nový výtah ve stanici metra Radlická

Nečekaný pomocník

Zrcadla ve výtazích mohou také významně usnadnit pohyb osobám s omezenou mobilitou nebo uživatelům invalidních vozíků. Pomáhají jim lépe vnímat prostor kolem sebe, což usnadňuje bezpečný a pohodlný nástup i výstup z výtahu. Při plánování bezbariérového přístupu do budovy se proto vyplatí zvažovat jejich instalaci. Dejme ale ruku srdce, kdy jste naposled jeli ve výtahu bez zrcadla?

Závěrem

Zrcadla ve výtazích zvyšují bezpečnost, usnadňují orientaci, zlepšují komfort a dodávají prostoru v kabině estetický rozměr. Díky těmto vlastnostem se jízda stává příjemnější a praktičtější. Jako bonus pomáhají zrcadlové plochy lidem, kteří mívají strach nejen ve výtazích, ale v uzavřených prostorách celkově. Víc než cokoli je tedy zrcadlo ve výtahu relativně levný psychologický zlepšovák. A na rozdíl od takzvaných výtahových průvodčích hned tak „nevymře.“

Muzika či muzaka?

  • Výtahová hudba, často nazývaná „elevator music“ nebo „muzak“, vznikla ve třicátých letech dvacátého století. Jejím cílem nebylo jen zabavit, ale i zmírnit napětí a stres lidí při jízdě výtahem v době, kdy byly zdviže děsivou novinkou.
  • V roce 1934 byla založena společnost Muzak, která se na šíření nenápadné hudby do veřejných prostor, kanceláří a právě výtahů přímo specializovala.
  • Hudba z jejich dílny byla obvykle instrumentální, jemná a monotónní, aby nerušila a působila uklidňujícím dojmem. Později se používaly aranžované verze populárních skladeb, často zpomalené a zjemněné.
  • V padesátých a šedesátých letech se výtahová hudba stala symbolem moderního a luxusního prostředí. Často byla přítomna v obchodních domech, hotelích a kancelářích.
  • V sedmdesátých a osmdesátých letech se do stylu této hudby začaly promítat soudobé trendy. Nástup elektroniky a syntetizérů umožnil vznik nových zvukových textur.
  • V současnosti se klasická výtahová hudba v pravém slova smyslu nikde moc nehraje. Moderní budovy jsou vybaveny nenápadnou relaxační hudbou či zcela tichými výtahy. Někde se rovněž experimentuje i s populární hudbou či lokálními motivy.

Známý výtahový piktogram asi zná každý.





5. února 2026









