Zatímco Evropané v rámci kosmetické péče ještě donedávna spíše hasili vzniklé problémy, korejský přístup je postaven na prevenci. Pleť se nezachraňuje až ve chvíli, kdy se objeví akné, pigmentace nebo první hlubší vrásky. Kouzlem úspěchu je prevence, pravidelnost, vzdělání a respekt k tomu, jak pokožka funguje. Pěstěná pokožka je pro Korejce kromě estetiky hlavně projevem zdraví, sebedisciplíny a společenského postavení.
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Podle Lucii Havlíkové, doktorky farmacie, která se korejské kosmetice věnuje již mnoho let a kdysi ji přivezla do Česka, je právě tento rozdíl zásadní.
Nejen kosmetika
„V Koreji je péče o pleť součástí životního stylu a kultury od útlého mládí a cíl je udržet pleť co nejdéle zdravou, hydratovanou a funkční. Kvalitní skincare se cení i víc než dekorativní kosmetika. Velkou roli hraje i vzdělávání a obrovské investice do výzkumu. Korejské firmy jsou vždy několik let před světovými trendy. Jak s ohledem na účinné látky, tak i jejich kombinace, technologie výroby nebo textury a komfort používání,“ vyjmenovává největší přednosti korejské kosmetiky naše přední odbornice, původem farmaceutka. Takže žádný luxus nebo rozmar, ale běžná součást života žen i mužů. Ano, čtete správně. Korejští muži stojí za polovinou světové produkce pánské kosmetiky.
Péče jako životní styl
Zdravá pleť samozřejmě nevzniká přes noc. Je výsledkem dlouhodobé každodenní rutiny, podobně jako dobrá fyzická kondice. Korejská kosmetika Evropu naučila zákazníky přemýšlet o hydrataci, kožní bariéře, jemném čištění a SPF ochraně jako o základu, ne jako doplňku, „když si náhodou vzpomenu“.
Asi jako první se všem vybaví heslo 10 kroků, které před pár lety v souvislosti s korejskou kosmetikou rezonovalo v českém veřejném prostoru. Podstatou ovšem není nutit každého používat deset produktů ráno i večer. Jak uvádí na pravou míru Havlíková, důležitější než výsledný počet kroků je pochopit logiku celé rutiny.
Někdo si tedy vystačí se čtyřmi kroky, jiný potřebuje osm. „Princip je takový, že ze všeho nejdříve je nutné pleť důkladně vyčistit. Následuje příprava tonikem, která napomáhá efektivnějšímu vstřebání aktivních látek ze séra. Ty pak v pleti uzamkne krém. Ráno nesmíme zapomenout na ochranu před UV zářením. Největší roli hraje důslednost, správné pořadí a schopnost vybrat produkty, které dávají smysl pro konkrétní typ pleti,“ uvádí Lucie Havlíková.
Ne vše korejské je dobré
S rostoucí popularitou K-beauty se na trh dostává nepřeberné množství značek. Bohužel ne všechno, co přichází z Koreje, pro nás automaticky představuje to nejlepší. Některé produkty se jen vezou na vlně slávy K-beauty, marketingu a nízké ceny. Další věc je, že přípravky vyvinuté čistě pro korejský trh nemusí ideálně fungovat v evropských podmínkách. Korejská pleť je totiž v mnoha ohledech odlišná.
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„Neznamená to, že je takový produkt špatný. Jen mohl být vyvinutý primárně pro potřeby korejské pleti a tamní podmínky. Evropská pokožka bývá citlivější, častěji dehydratovaná a potřebuje jiné zacházení. Proto nestačí vybírat jen podle recenzí. Je potřeba zohlednit i složení a koncentrace aktivních látek, technologické zázemí výrobce i to, zda značka myslí právě na potřeby evropské pokožky,“ doporučuje pečlivost při výběru Lucia Havlíková, mimo jiné zakladatelka značky Element IQ.
Laboratoře o krok napřed
Jedním z hlavních důvodů, proč se Jižní Korea stala kosmetickou velmocí, je zcela určitě rychlost inovací. „Korejské firmy dokážou téměř ihned převádět nové poznatky z laboratoří do praxe. Univerzity, výzkumná centra a výrobci kosmetiky jsou úzce propojeni a na domácím trhu panuje velká konkurence. Náročný korejský zákazník nutí značky neustále zlepšovat textury, účinnost i komfort používání,“ přibližuje odbornice.
Už v době, kdy Evropa teprve objevovala některé moderní aktivní látky, korejské laboratoře pracovaly s fermentovanými ingrediencemi, pokročilými formami hydratace nebo technologiemi s minimálním obsahem vody. Dnes se už neřeší jen hydratace a výživa, ale pozornost se upíná směrem k podpoře regeneračních procesů, zpomalení projevů stárnutí a přesnějšímu doručování účinných látek do pokožky.
„Už nestačí mít v produktu zajímavou aktivní látku. Skutečná revoluce spočívá v tom, jak ji co nejefektivněji dostat do pokožky a podpořit její působení tam, kde má smysl. Proto se tolik mluví o transportních systémech, exosomech či spikulích. Přichází i další kosmetické hvězdy, látky jako PDRN, NAD+, NMN nebo biomimetické peptidy (viz box níže – pozn. redakce),“ představuje nejnovější trendy Lucia Havlíková.
Podle ní korejská kosmetika změnila evropské vnímání péče o pleť možná víc, než si připouštíme. „Krásná a zdravá pokožka je výsledkem dlouhodobé strategie založené na prevenci,“ dodává závěrem.
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