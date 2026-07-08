Proč korejská kosmetika změnila svět? Tajemství nespočívá jen v krémech

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  5:00
Sledovat Metro na Googlu
Péče o pleť je u korejských žen součástí kultury i výchovy.

Péče o pleť je u korejských žen součástí kultury i výchovy. | foto: Profimedia.cz

Česko-vietnamský nadšenec do módy a K-popu David Pham v aréně na Colours of...
Vystoupení K-Pop All Stars jsou nabitá energií.
Účinkující K-Pop All Stars
K-Pop All Stars na podiu
6 fotografií
Korejská kosmetika už dávno není jen exotickou položkou koupelnových poliček ani módním trendem 10 kroků ze sociálních sítí. K-beauty se jako synonymum inovací a mimořádné účinnosti stala v Evropě jedním z nejvlivnějších směrů moderní péče o pleť. A zdaleka nejde jen o produkty jako takové nebo jejich zázračné složení. Velmi inspirativní je samotný vztah ke zdraví pleti, který vychází z korejské mentality a kultury.

Zatímco Evropané v rámci kosmetické péče ještě donedávna spíše hasili vzniklé problémy, korejský přístup je postaven na prevenci. Pleť se nezachraňuje až ve chvíli, kdy se objeví akné, pigmentace nebo první hlubší vrásky. Kouzlem úspěchu je prevence, pravidelnost, vzdělání a respekt k tomu, jak pokožka funguje. Pěstěná pokožka je pro Korejce kromě estetiky hlavně projevem zdraví, sebedisciplíny a společenského postavení.

Korejská popkultura byla úspěšná i dřív. Obrovský zlom však nastal po Hře na oliheň, říká influencer

Podle Lucii Havlíkové, doktorky farmacie, která se korejské kosmetice věnuje již mnoho let a kdysi ji přivezla do Česka, je právě tento rozdíl zásadní.

Nejen kosmetika

  • Korea dala v posledních letech světu nejen fenomén své kosmetiky. Co dalšího?
  • K-drama je označení pro televizní seriály pocházející z Jižní Koreje. Tyto pořady celosvětově prosluly díky své vysoké produkční kvalitě, emotivnímu zpracování a přístupu k žánrům, který často kombinuje romantiku, komedii, thriller i fantasy.
  • K-pop je celosvětově populární hudební žánr pocházející z Jižní Koreje. Vznikl v 90. letech smícháním popu, hip hopu, R&B a elektronické hudby. Vyznačuje se propracovanými tanečními choreografiemi, chytlavými melodiemi a výraznou vizuální estetikou. Mezi nejznámější interprety patří skupiny jako BTS, Blackpink, Stray Kids nebo Twice. Žánr se stal natolik vlivným, že inspiroval i celou řadu filmů, mezi které patří například úspěšný animovaný snímek K-pop: Lovkyně démonů.

„V Koreji je péče o pleť součástí životního stylu a kultury od útlého mládí a cíl je udržet pleť co nejdéle zdravou, hydratovanou a funkční. Kvalitní skincare se cení i víc než dekorativní kosmetika. Velkou roli hraje i vzdělávání a obrovské investice do výzkumu. Korejské firmy jsou vždy několik let před světovými trendy. Jak s ohledem na účinné látky, tak i jejich kombinace, technologie výroby nebo textury a komfort používání,“ vyjmenovává největší přednosti korejské kosmetiky naše přední odbornice, původem farmaceutka. Takže žádný luxus nebo rozmar, ale běžná součást života žen i mužů. Ano, čtete správně. Korejští muži stojí za polovinou světové produkce pánské kosmetiky.

Péče jako životní styl

Zdravá pleť samozřejmě nevzniká přes noc. Je výsledkem dlouhodobé každodenní rutiny, podobně jako dobrá fyzická kondice. Korejská kosmetika Evropu naučila zákazníky přemýšlet o hydrataci, kožní bariéře, jemném čištění a SPF ochraně jako o základu, ne jako doplňku, „když si náhodou vzpomenu“.

Asi jako první se všem vybaví heslo 10 kroků, které před pár lety v souvislosti s korejskou kosmetikou rezonovalo v českém veřejném prostoru. Podstatou ovšem není nutit každého používat deset produktů ráno i večer. Jak uvádí na pravou míru Havlíková, důležitější než výsledný počet kroků je pochopit logiku celé rutiny.

Vystoupení K-Pop All Stars jsou nabitá energií.

Někdo si tedy vystačí se čtyřmi kroky, jiný potřebuje osm. „Princip je takový, že ze všeho nejdříve je nutné pleť důkladně vyčistit. Následuje příprava tonikem, která napomáhá efektivnějšímu vstřebání aktivních látek ze séra. Ty pak v pleti uzamkne krém. Ráno nesmíme zapomenout na ochranu před UV zářením. Největší roli hraje důslednost, správné pořadí a schopnost vybrat produkty, které dávají smysl pro konkrétní typ pleti,“ uvádí Lucie Havlíková.

Ne vše korejské je dobré

S rostoucí popularitou K-beauty se na trh dostává nepřeberné množství značek. Bohužel ne všechno, co přichází z Koreje, pro nás automaticky představuje to nejlepší. Některé produkty se jen vezou na vlně slávy K-beauty, marketingu a nízké ceny. Další věc je, že přípravky vyvinuté čistě pro korejský trh nemusí ideálně fungovat v evropských podmínkách. Korejská pleť je totiž v mnoha ohledech odlišná.

K-Pop šílenství v Praze. Korejská show přidává druhý koncert v 02 universum

„Neznamená to, že je takový produkt špatný. Jen mohl být vyvinutý primárně pro potřeby korejské pleti a tamní podmínky. Evropská pokožka bývá citlivější, častěji dehydratovaná a potřebuje jiné zacházení. Proto nestačí vybírat jen podle recenzí. Je potřeba zohlednit i složení a koncentrace aktivních látek, technologické zázemí výrobce i to, zda značka myslí právě na potřeby evropské pokožky,“ doporučuje pečlivost při výběru Lucia Havlíková, mimo jiné zakladatelka značky Element IQ.

Laboratoře o krok napřed

Jedním z hlavních důvodů, proč se Jižní Korea stala kosmetickou velmocí, je zcela určitě rychlost inovací. „Korejské firmy dokážou téměř ihned převádět nové poznatky z laboratoří do praxe. Univerzity, výzkumná centra a výrobci kosmetiky jsou úzce propojeni a na domácím trhu panuje velká konkurence. Náročný korejský zákazník nutí značky neustále zlepšovat textury, účinnost i komfort používání,“ přibližuje odbornice.

K-Pop All Stars slibují nadupanou show.

Už v době, kdy Evropa teprve objevovala některé moderní aktivní látky, korejské laboratoře pracovaly s fermentovanými ingrediencemi, pokročilými formami hydratace nebo technologiemi s minimálním obsahem vody. Dnes se už neřeší jen hydratace a výživa, ale pozornost se upíná směrem k podpoře regeneračních procesů, zpomalení projevů stárnutí a přesnějšímu doručování účinných látek do pokožky.

„Už nestačí mít v produktu zajímavou aktivní látku. Skutečná revoluce spočívá v tom, jak ji co nejefektivněji dostat do pokožky a podpořit její působení tam, kde má smysl. Proto se tolik mluví o transportních systémech, exosomech či spikulích. Přichází i další kosmetické hvězdy, látky jako PDRN, NAD+, NMN nebo biomimetické peptidy (viz box níže – pozn. redakce),“ představuje nejnovější trendy Lucia Havlíková.

Podle ní korejská kosmetika změnila evropské vnímání péče o pleť možná víc, než si připouštíme. „Krásná a zdravá pokožka je výsledkem dlouhodobé strategie založené na prevenci,“ dodává závěrem.

Vyznejte se v pojmech

  • Exosomy: mikroskopické nano-vezikuly (nebo také transportní váčky, které buňky využívají ke vzájemné komunikaci.
  • Spikule: mikroskopické, jehličkovité struktury získávané nejčastěji z koster mořských nebo sladkovodních hub. V kosmetice jsou spikule často označované jako biomicroneedling (mikrojehličkování).
  • PDRN: je bioaktivní regenerační složka získaná z fragmentů DNA, nejčastěji z reprodukčních buněk lososovitých ryb.
  • NAD+: klíčový koenzym nacházející se ve všech živých buňkách, nezbytný pro buněčný metabolismus, přeměnu živin na energii a opravu DNA.
  • NMN: přirozeně se vyskytující molekula a derivát vitaminu B3, který v lidském těle slouží jako přímý předchůdce NAD+.
  • Biomimetické peptidy: krátké řetězce aminokyselin, které napodobují přirozené biologické procesy v těle.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!

Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...

Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety mělo toto místo ale úplně jinou atmosféru. Jak se stalo, že právě zde vyrostl obrovský zábavní park,...

Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt

Usain Bolt se pražských přechodů pro chodce bát nemusí. Zvládne za vteřinu...

Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice snažíte proces urychlit, ale urychlíte houby. Jen vám stoupá tlak a hromadí se nervozita. Máme pro vás pár...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Kinobus

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme osm míst, kde během letních večerů ožijí velká plátna. Letos filmové fanoušky potěší tradiční...

Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let

Karolína Hubková vydala před pár lety svůj Deník tramvajačky knižně. Řídit...

Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už třináct let rozdává cestujícím úsměvy z kabiny tramvaje. Dnes je neodmyslitelně spojená s...

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Ani v tuto chvíli neevidují hasiči žádné zranění. Zásah pokračuje v režimu zvláštního stupně poplachu....

9. července 2026  9:02,  aktualizováno  18:27

V bazénu městských lázní v Krnově pokračuje statické zajištění, otevře v září

ilustrační snímek

V budově bazénu městských lázní v Krnově na Bruntálsku začaly práce na statickém zajištění bazénové vany. V technických prostorách pod bazénem stavbaři...

9. července 2026  16:36,  aktualizováno  16:36

Na Malém náměstí v Praze 1 na Starém Městě se opravuje kašna.

vydáno 9. července 2026

Na Malém náměstí v Praze 1 na Starém Městě se opravuje kašna.

vydáno 9. července 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Voda v Plumlovské přehradě má dobrou kvalitu, lidé se mohou bez obav koupat

ilustrační snímek

Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova má na začátku letní sezony dobrou kvalitu a lidé se v ní mohou bez obav koupat. Podle vzorků odebraných v pondělí...

9. července 2026  16:16,  aktualizováno  16:16

Projeďte se legendárním autobusem k větrnému mlýnu, navštivte rytíře na Sovinci

Jako novinka sezony bude veterán značky Škoda RTO z Františkových Lázní na...

Historický autobus Škoda RTO sveze zájemce na nevšední exkurzi Novojičínskem. Víkend pak přináší i řadu dalších zajímavých akcí.

9. července 2026  17:51

Voda v přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je většinou vhodná k rekreaci

ilustrační snímek

V přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je voda většinou čistá. Zvýšený obsah zeleného barviva naměřili hygienici v rybníku Chlumec nedaleko Ústí nad Labem,...

9. července 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

ÚS: Přiznání předčasného důchodu zaměstnanci neznačí jeho neochotu dále pracovat

ilustrační snímek

Přiznání předčasného důchodu zaměstnanci podle Ústavního soudu (ÚS) automaticky neznačí jeho neochotu pro zaměstnavatele dále pracovat. Vyplývá to z rozhodnutí...

9. července 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Dopravci posílí na Colours of Ostrava vlakové a autobusové spoje i MHD

ilustrační snímek

Organizátoři Colours of Ostrava doporučují návštěvníkům 23. ročníku festivalu využít při cestě do areálu především vlaky, městskou hromadnou dopravu nebo...

9. července 2026  16:07,  aktualizováno  16:07

Policie zasahuje na poště na Královéhradecku, muž chtěl po pracovnici peníze

Policejní auto.

Policisté zasahují v Kratonohách na Královéhradecku. Podle oznámení měl neznámý muž po pracovnici místní pošty požadovat vydání finanční hotovosti. Policie nyní zjišťuje okolnosti případu.

9. července 2026  17:32,  aktualizováno  17:43

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Opava nabízí první parcely ve Stromovce, zájemci se mohou hlásit do konce srpna

ilustrační snímek

Zájemci o stavební parcely v nové opavské obytné čtvrti Stromovka mohou do 31. srpna podávat žádosti o jejich koupi. Město v první etapě nabízí 54 pozemků...

9. července 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Na náměšťské základně dnes převzal funkci velitele Vzdušných sil Petr Tománek

Na nĂˇmÄ›ĹˇĹĄskĂ© zĂˇkladnÄ› dnes pĹ™evzal funkci velitele VzduĹˇnĂ˝ch sil Petr TomĂˇnek

Při slavnostním nástupu na náměšťské základně vrtulníkového letectva dnes brigádní generál Petr Tománek převzal velení armádních Vzdušných sil. Do funkce...

9. července 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.