Na jednom kmeni je barevná tečka, o pár metrů dál křížek. Při procházce lesem je snadné obě značky přehlédnout, při vyznačování těžby ale mohou mít opačný význam. Výrazná tečka označuje strom určený ke kácení, zatímco křížek v této situaci říká, že má strom zůstat stát. Barva tečky se může lišit třeba podle druhu těžby. Hranici plochy, na které se má kácet, pak může vyznačovat obrácené písmeno T.
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Doupný strom a biotop
Zelenou vlnovkou se označuje takzvaný biotopový strom. Ten lesníci ponechávají v porostu kvůli podmínkám, které nabízí dalším organismům. Může jít třeba o odumřelé části kmene nebo místa pod uvolněnou kůrou, kde nachází úkryt hmyz.
Modrý trojúhelník označuje doupný strom. Jak napovídá název, poznávacím znakem jsou dutiny, které mohou živočichové využívat jako úkryt, místo k hnízdění nebo k odchovu mláďat. I takový strom se v porostu ponechává.
Chráněné území a čísla na kmenech
Dva bílé vodorovné pruhy označují hranici lesního oddělení, tedy jedné ze základních jednotek, na které se les při hospodaření člení. Pokud je mezi bílými pruhy číslo, značka označuje vybraný kvalitní strom určený ke sběru osiva.
Dva červené vodorovné pruhy vyznačují hranici maloplošného chráněného území. Narazit na ně můžete například u přírodní rezervace nebo přírodní památky. Samotná čísla na kmenech zase mohou sloužit k evidenci jednotlivých stromů na výzkumné ploše.
Stejná značka může mít jinde jiný význam
Lesy ČR spravují jen část lesů v Česku a jednotliví vlastníci mohou používat vlastní interní značení. Na jednom kmeni se navíc mohou sejít značky od různých lidí. Vedle lesníků je v terénu používají také ochranáři, geodeti nebo správci sítí. Své značky mají i turistické trasy. Při určování významu proto pomáhá všímat si, kde značka je a zda se stejný symbol opakuje i na okolních stromech.
|Značka na stromě
|Co znamená
|Zelená vlnovka
|Biotopový strom. Zůstává v lese, protože nabízí úkryt a životní prostor dalším organismům.
|Modrý trojúhelník
|Doupný strom. Má dutiny, které mohou živočichové využívat k hnízdění nebo jako úkryt. Strom se ponechává v porostu.
|Dva bílé vodorovné pruhy
|Hranice lesního oddělení, jedné ze základních jednotek, na které se les člení.
|Dva červené vodorovné pruhy
|Hranice maloplošného chráněného území, například přírodní rezervace nebo přírodní památky.
|Křížek
|Při vyznačování těžby označuje strom, který má zůstat stát.
|Výrazná barevná tečka
|Strom určený ke kácení. Barva tečky se může lišit podle druhu těžby.
|Číslo mezi dvěma bílými pruhy
|Vybraný kvalitní strom, ze kterého se sbírá osivo.
|Obrácené písmeno T
|Hranice seče, tedy plochy určené k těžbě.
|Samotné číslo
|Evidenční číslo stromu, podle kterého ho lze identifikovat na výzkumné ploše.