Proč nikdy nevznikne pokračování Harryho Pottera? Režisér prvních dílů má jasnou odpověď

Metro.cz
  15:30
Slavná fantasy franšíza vyvrcholila snímkem Harry Potter a Relikvie smrti – část 2. Vznik dalšího filmu by však komplikovala politika i kontroverze spojené s autorkou kouzelnické knižní ságy J. K. Rowlingovou. Více o tématu přináší redaktor webu kinobox.cz Filip Šula.
Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001) a Dominic McLaughlin v první den natáčení seriálu Harry Potter (2025)

Aktuálně připravovaný seriálový Harry Potter nabývá čím dál zřetelnějších obrysů a diváci nemohou přestat srovnávat nové herce s těmi, kteří se objevili ve filmových adaptacích. Snímků o malém čaroději mohlo být přitom nedávno o jeden víc, a to v režii Chrise Columbuse a s původním obsazením. Nicméně režisér prvních dvou filmů zde vidí jednu zásadní překážku.

Tak pravil Columbus

Je to už čtrnáct let, co oblíbená fantasy franšíza vyvrcholila filmem Harry Potter a Relikvie smrti – část 2. Nicméně, i když filmová série skončila, pro fanoušky audiovizuálních adaptací Harryho Pottera nešlo o nic definitivního. Chystá se seriálová adaptace v produkci HBO a ještě nedávno visela ve vzduchu možnost, že se dočkáme dalšího filmu. Chris Columbus, režisér Harryho Pottera a Kamene mudrců a Harryho Pottera a Tajemné komnaty, totiž usiloval o adaptaci díla s názvem Harry Potter a Prokleté dítě.

Režisér Chris Columbus. (6. prosince 2021)

Prokletý film

Zmiňované dílo napsala autorka knižní ságy J. K. Rowlingová s Jackem Thornem a Johnem Tiffanym jako divadelní hru. Hrdiny příběhu jsou dva kamarádi a studenti Školy čar a kouzel v Bradavicích Albus a Scorpio, synové Harryho a jeho úhlavního nepřítele Draca Malfoye. Když se dostanou do pořádného průšvihu, musí se Harry, nyní respektovaný bystrozor, spojit s dávným rivalem, aby zjednal nápravu. Chris Columbus měl jeden čas zájem o převedení Prokletého dítěte do filmového jazyka, a to s původním obsazením.

Nyní to ale sám nevidí jako reálnou možnost. Důvodem jsou podle něho názory slavné spisovatelky na fenomén transgenderu. Rowlingová se nijak netají konzervativními postoji, které vyjadřuje dost nevybíravě. Mimo jiné prohlásila, že nikdy neodpustí těm, kteří tranzice podporují, a to včetně hvězdných herců Daniela Radcliffa, Ruperta Grinta či Emmy Watsonové. Columbus to vidí jako hlavní příčinu toho, proč nikdy nenatočí Prokleté dítě, jak se nechal slyšet v rozhovoru pro Times U.K. „Nikdy k tomu nedojde. Zkomplikovalo se to vší tou politikou. Každý z obsazení má vlastní názor, který je jiný než její názor, takže je to nemožné,“ tvrdí režisér Columbus.

Bylo nám jasné, že Albík část čtenářů rozlítí, říká překladatel knihy Harry Potter a prokleté dítě

Seriál to jistí

Na rozdíl od spisovatelky J. K. Rowlingové má režisér prvních dvou potterovek stále dobré vztahy se všemi klíčovými herci z původních filmů. Dokonce se s nimi občas sám vídá. Fanoušci, zvyklí na dospívající kouzelníky v audiovizuální formě, ale samozřejmě nemusejí smutnit. Seriálová verze se objeví na streamovací platformě HBO Max už v roce 2027.

Nick Frost jako Hagrid v seriálu Harry Potter (2027)

Seriál Harry Potter vzbuzuje mnoho otázek

  • Přehledné informace o ostře sledovaném seriálu z produkce studia Warner Bros. přináší redaktor deníku Metro Filip Jaroševský.
  • Od kdy do kdy: Očekávaný seriál dorazí v roce 2027. HBO chce zfilmovat všech sedm knih. To podle producentů znamená, že série bude vycházet minimálně až do roku 2037. Pravidlo co série, to jedna kniha tedy tvůrci dříve či později opustí.
  • Obsazení seriálu: Harryho Pottera si zahraje Dominic McLaughlin, jeho nejlepší kámošku Hermionu Grangerovou ztvární Arabella Stantonová a Rona Weasleyho si zahraje Alastair Stout. Ředitele Školy čar a kouzel v Bradavicích Albuse Brumbála si zahraje John Lithgow. Učitelku přeměňování a ředitelku nebelvírské koleje Minervu McGonagallovou ztvární Janet McTeerová. Role učitele lektvarů Severuse Snapea se ujme Paapa Essiedu. Dalšími důležitými jmény na castingové listině jsou Nick Frost jako Hagrid, Paul Whitehouse coby školník Argus Filch a Luke Thallon. Ten ztvární učitele obrany proti černé magii Quirinuse Quirrella.
  • Kontroverze kolem seriálu: Samotná Rowlingová kontroverze kolem sebe vytváří prakticky neustále. Její názory zaměřené proti právům trans lidí i během posledních týdnů schytávají kritiku. Ještě větší kontroverze však provázejí obsazení role Snapea britským hercem ghanského původu. Někteří fanoušci kritizují volbu kvůli rozdílu mezi hercem a popisem postavy v knihách. Zastánci naopak tvrdí, že jde o chytrý krok. Herec se částečně vyhne srovnávání se zesnulým Alanem Rickmanem, který učitele hrál ve filmech.

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

