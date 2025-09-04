Aktuálně připravovaný seriálový Harry Potter nabývá čím dál zřetelnějších obrysů a diváci nemohou přestat srovnávat nové herce s těmi, kteří se objevili ve filmových adaptacích. Snímků o malém čaroději mohlo být přitom nedávno o jeden víc, a to v režii Chrise Columbuse a s původním obsazením. Nicméně režisér prvních dvou filmů zde vidí jednu zásadní překážku.
Tak pravil Columbus
Je to už čtrnáct let, co oblíbená fantasy franšíza vyvrcholila filmem Harry Potter a Relikvie smrti – část 2. Nicméně, i když filmová série skončila, pro fanoušky audiovizuálních adaptací Harryho Pottera nešlo o nic definitivního. Chystá se seriálová adaptace v produkci HBO a ještě nedávno visela ve vzduchu možnost, že se dočkáme dalšího filmu. Chris Columbus, režisér Harryho Pottera a Kamene mudrců a Harryho Pottera a Tajemné komnaty, totiž usiloval o adaptaci díla s názvem Harry Potter a Prokleté dítě.
Prokletý film
Zmiňované dílo napsala autorka knižní ságy J. K. Rowlingová s Jackem Thornem a Johnem Tiffanym jako divadelní hru. Hrdiny příběhu jsou dva kamarádi a studenti Školy čar a kouzel v Bradavicích Albus a Scorpio, synové Harryho a jeho úhlavního nepřítele Draca Malfoye. Když se dostanou do pořádného průšvihu, musí se Harry, nyní respektovaný bystrozor, spojit s dávným rivalem, aby zjednal nápravu. Chris Columbus měl jeden čas zájem o převedení Prokletého dítěte do filmového jazyka, a to s původním obsazením.
Nyní to ale sám nevidí jako reálnou možnost. Důvodem jsou podle něho názory slavné spisovatelky na fenomén transgenderu. Rowlingová se nijak netají konzervativními postoji, které vyjadřuje dost nevybíravě. Mimo jiné prohlásila, že nikdy neodpustí těm, kteří tranzice podporují, a to včetně hvězdných herců Daniela Radcliffa, Ruperta Grinta či Emmy Watsonové. Columbus to vidí jako hlavní příčinu toho, proč nikdy nenatočí Prokleté dítě, jak se nechal slyšet v rozhovoru pro Times U.K. „Nikdy k tomu nedojde. Zkomplikovalo se to vší tou politikou. Každý z obsazení má vlastní názor, který je jiný než její názor, takže je to nemožné,“ tvrdí režisér Columbus.
Seriál to jistí
Na rozdíl od spisovatelky J. K. Rowlingové má režisér prvních dvou potterovek stále dobré vztahy se všemi klíčovými herci z původních filmů. Dokonce se s nimi občas sám vídá. Fanoušci, zvyklí na dospívající kouzelníky v audiovizuální formě, ale samozřejmě nemusejí smutnit. Seriálová verze se objeví na streamovací platformě HBO Max už v roce 2027.
Seriál Harry Potter vzbuzuje mnoho otázek
