Proč nosí kluci v pantoflích bílé ponožky? Odpověď hledal vulgární song už v roce 2019

Marek Hýř
Marek Hýř
  12:12
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Ponožky s pantoflích jsou hitem hlavně u středoškoláků.

Ponožky s pantoflích jsou hitem hlavně u středoškoláků. | foto: ManiakProfimedia.cz

Pražské ulice
Vizuál k písni Ponožky v pantoflích (2019)
Pražské ulice
Pražské ulice
5 fotografií
Ještě před pár lety byly bílé ponožky v pantoflích pro mnohé symbolem módního nevkusu. Dnes je ale pohled na mladé kluky, kteří vyrazí ven v klasických sportovních pantoflích a vysokých bílých ponožkách, úplně běžný. Pro generaci Z jde o módní trend, který spojuje pohodlí, sportovní kulturu a streetwear. A není náhodou, že se z něčeho, čemu se dříve lidé smáli, stal sebevědomý módní styl.

Kořeny trendu jsou přitom poměrně praktické. Sportovci se po tréninku nebo zápase potřebují přezout z kopaček či tenisek do pohodlnější obuvi. Pantofle jsou ideální a ponožky si jednoduše nechávají. Styl, který původně vznikl hlavně z pohodlí, se postupně přenesl ze sportovních šaten do ulic.

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K popularizaci výrazně přispěli také sportovci, rapeři, popové hvězdy a influenceři. Fotografie a videa na TikToku a Instagramu pomohly z kombinace ponožek a pantoflí udělat běžnou součást outfitu. Nosí se přitom nejčastěji právě bílé ponožky, často vyšší a s viditelným logem značky.

Pohodlí především

Důvod je ale mnohem jednodušší než módní trendy. Ponožky v pantoflích jsou pohodlné a mají i praktickou funkci. V gumových či plastových pantoflích se bosá noha může potit, klouzat a při delším chození se mohou objevit puchýře. Ponožka část potu absorbuje a vytváří mezi chodidlem a obuví další vrstvu.

Pražské ulice

Bílá je vidět?

A proč právě bílé? Tady přichází na řadu móda. Zatímco starší generace si často oblíbily nízké nebo takzvané neviditelné ponožky, mladší lidé je naopak vystavují na odiv. Vysoká bílá ponožka je dnes součástí outfitu a její viditelnost je žádoucí.

Má také lehce retro nádech. Kombinace bílých ponožek, sportovních pantoflí a volnějšího oblečení odkazuje na sportovní estetiku minulých dekád. Logo na ponožce navíc může fungovat podobně jako jiné viditelné značkové prvky.

Je podle vás praktické nosit pantofle a bílé ponožky?

Z módního hříchu je trend

Právě tady je na celé věci největší paradox. Ponožky v sandálech nebo pantoflích byly dlouho stereotypem českého turisty, tatínka na chalupě nebo někoho, kdo si s módou příliš neláme hlavu. Generace Z ale tento stereotyp obrátila naruby.

Z něčeho, co mělo dokazovat nevkus, se stal způsob, jak dát najevo, že módní pravidla nemusí platit. Pohodlí je důležitější než snaha vypadat dokonale a kombinace sportovní obuvi s viditelnými ponožkami dnes může být zcela záměrnou součástí outfitu.

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A pak přišel Maniak

Že ponožky v pantoflích dávno překročily hranici pouhé praktičnosti, ukazuje i český rap. Maniak vydal už v roce 2019 píseň Ponožky v pantoflích, ve které z této kombinace udělal doslova módní manifest.

Vizuál k písni Ponožky v pantoflích (2019)

V textu staví proti sobě luxusní značky jako Prada, Dior nebo Gucci a „buranský swag“. Refrén přitom stále dokola opakuje právě ponožky v pantoflích. Nejde o vysvětlení, proč je nosit, ale o demonstrativní přijetí něčeho, co bylo považováno za nevkusné.

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Témata: ponožky, pantofel, trend

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