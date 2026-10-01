V obchodě vás vůně nadchne, ale na vaší kůži působí jinak nebo brzy vyprchá. Znáte to? Při výběru vhodného parfému záleží nejen na označení flakonu, ale také na složení a na tom, jak bude reagovat s pokožkou.
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Arabské parfémy dobývají svět. Jsou opravdu jen levnější kopie luxusních vůní?
Základní orientaci poskytují zkratky označující podíl vonných olejů rozpuštěných v alkoholu. Podle Barbory Michaličky Svobodové z marketingového oddělení ZNZ Electronics, oficiálního distributora arabských parfémových značek, obsahuje parfém neboli extrait přibližně 15 až 40 procent těchto olejů. Parfémovaná voda (EDP) zhruba 8 až 15 procent, toaletní voda (EDT) 4 až 8 procent a kolínská (EDC) přibližně 3 až 5 procent.
Stejný název, jiná vůně
Z procent však nelze vyčíst všechno. Toaletní voda nemusí být jen slabší podobou parfémované vody stejného názvu. „Rozhodně nejde jen o procenta. Lehčí verze bývají často jinak poskládané. Těžší tóny jako dřevo nebo pačuli v nich ustupují svěžím citrusům a květinám,“ vysvětluje Svobodová.
Lišit se může také to, která část kompozice nejvíce vynikne. Zatímco u parfémovaných vod podle ní obvykle převládá srdce vůně, u toaletních vod bývá výraznější hlava, tedy úvodní tóny.
Co rozhoduje o výdrži
Ani při hledání dlouhotrvající vůně se nevyplatí řídit pouze koncentrací. „Vyšší koncentrace může ovlivnit intenzitu a výdrž, ale sama o sobě je nezaručuje. Zásadní je totiž také složení parfémové kompozice a vlastnosti použitých vonných látek,“ upozorňuje Svobodová. Citrusy a další lehké složky se odpařují rychleji, takže i parfémovaná voda na nich založená může brzy vyprchat. Vůni naopak pomáhají ukotvit například dřevité tóny, pryskyřice, pižmové materiály nebo ambroxan. Bez těchto složek samotné zvýšení koncentrace delší výdrž nezajistí.
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Výraznost vůně ovlivňuje i teplota. „Platí, že teplo vůni zesiluje, proto v létě, v kanceláři nebo v uzavřených prostorách stačí lehčí koncentrace a menší množství,“ doporučuje. V chladu se vůně rozvíjí pomaleji a jemněji, proto se výraznější parfémované vody či parfémy hodí spíše do chladnějšího počasí nebo na večerní či třeba společenské příležitosti.
Dejte jí hodinu
Poslední slovo při výběru má vlastní pokožka. Právě její vlastnosti vysvětlují, proč stejný parfém na každém voní trochu jinak. „Liší se pH, mastnost, hydratace i přirozený pach kůže, což ovlivňuje, jak rychle se jednotlivé složky uvolňují. Roli hraje i strava, stres nebo užívané léky,“ popisuje Svobodová.
Papírový proužek proto poslouží jen k prvnímu seznámení. „Vůně se musí zkoušet přímo na kůži, nejlépe na zápěstí nebo krku, a dát jí aspoň hodinu čas na rozvinutí. Testování na proužku papíru nestačí,“ zdůrazňuje. Najednou doporučuje vyzkoušet maximálně tři až čtyři vůně a mezi nimi čich osvěžit například přičichnutím ke kávovým zrnům. S nákupem celého flakonu je tedy lepší počkat, až se ukáže, jak se vůně na kůži promění.
Co znamenají pojmy hlava, srdce a základ vůně?