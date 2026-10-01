Proč parfém rychle vyprchá? Odbornice vysvětluje, co rozhoduje o výdrži vůně

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  17:00
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Čím se navonět? Nabídka je poslední dobou velmi pestrá. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Parfém, parfémovaná, nebo toaletní voda? Rozdíl není jen v koncentraci vonných složek. Ani vyšší podíl nezaručí, že vůně vydrží celý den. Barbora Michalička Svobodová ze ZNZ Electronics vysvětluje, co ovlivňuje její výdrž, proč na každém voní jinak a jak ji správně vyzkoušet, než si domů odnesete celý flakon.

V obchodě vás vůně nadchne, ale na vaší kůži působí jinak nebo brzy vyprchá. Znáte to? Při výběru vhodného parfému záleží nejen na označení flakonu, ale také na složení a na tom, jak bude reagovat s pokožkou.

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Základní orientaci poskytují zkratky označující podíl vonných olejů rozpuštěných v alkoholu. Podle Barbory Michaličky Svobodové z marketingového oddělení ZNZ Electronics, oficiálního distributora arabských parfémových značek, obsahuje parfém neboli extrait přibližně 15 až 40 procent těchto olejů. Parfémovaná voda (EDP) zhruba 8 až 15 procent, toaletní voda (EDT) 4 až 8 procent a kolínská (EDC) přibližně 3 až 5 procent.

Čím se navonět? Nabídka je poslední dobou velmi pestrá.

Stejný název, jiná vůně

Z procent však nelze vyčíst všechno. Toaletní voda nemusí být jen slabší podobou parfémované vody stejného názvu. „Rozhodně nejde jen o procenta. Lehčí verze bývají často jinak poskládané. Těžší tóny jako dřevo nebo pačuli v nich ustupují svěžím citrusům a květinám,“ vysvětluje Svobodová.

Lišit se může také to, která část kompozice nejvíce vynikne. Zatímco u parfémovaných vod podle ní obvykle převládá srdce vůně, u toaletních vod bývá výraznější hlava, tedy úvodní tóny.

Co rozhoduje o výdrži

Ani při hledání dlouhotrvající vůně se nevyplatí řídit pouze koncentrací. „Vyšší koncentrace může ovlivnit intenzitu a výdrž, ale sama o sobě je nezaručuje. Zásadní je totiž také složení parfémové kompozice a vlastnosti použitých vonných látek,“ upozorňuje Svobodová. Citrusy a další lehké složky se odpařují rychleji, takže i parfémovaná voda na nich založená může brzy vyprchat. Vůni naopak pomáhají ukotvit například dřevité tóny, pryskyřice, pižmové materiály nebo ambroxan. Bez těchto složek samotné zvýšení koncentrace delší výdrž nezajistí.

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Výraznost vůně ovlivňuje i teplota. „Platí, že teplo vůni zesiluje, proto v létě, v kanceláři nebo v uzavřených prostorách stačí lehčí koncentrace a menší množství,“ doporučuje. V chladu se vůně rozvíjí pomaleji a jemněji, proto se výraznější parfémované vody či parfémy hodí spíše do chladnějšího počasí nebo na večerní či třeba společenské příležitosti.

Dejte jí hodinu

Poslední slovo při výběru má vlastní pokožka. Právě její vlastnosti vysvětlují, proč stejný parfém na každém voní trochu jinak. „Liší se pH, mastnost, hydratace i přirozený pach kůže, což ovlivňuje, jak rychle se jednotlivé složky uvolňují. Roli hraje i strava, stres nebo užívané léky,“ popisuje Svobodová.

Papírový proužek proto poslouží jen k prvnímu seznámení. „Vůně se musí zkoušet přímo na kůži, nejlépe na zápěstí nebo krku, a dát jí aspoň hodinu čas na rozvinutí. Testování na proužku papíru nestačí,“ zdůrazňuje. Najednou doporučuje vyzkoušet maximálně tři až čtyři vůně a mezi nimi čich osvěžit například přičichnutím ke kávovým zrnům. S nákupem celého flakonu je tedy lepší počkat, až se ukáže, jak se vůně na kůži promění.

Co znamenají pojmy hlava, srdce a základ vůně?

  • Parfém se během dne proměňuje. Není statický, ale má svůj vlastní vývoj. Jde o takzvanou olfaktorickou pyramidu, za jejíhož autora se považuje francouzský parfumér Jean Carles.
  • Hlava jsou první, svěží tóny (citrusy, zeleň, vodní akordy), které vyprchají do několika minut.
  • Srdce nastupuje asi po čtvrthodině a tvoří hlavní charakter vůně po dobu několika hodin (květiny, ovoce, koření).
  • Základ se rozvíjí nejpomaleji, ale vydrží nejdéle – typicky dřevo, pižmo, pryskyřice nebo gurmánské tóny – a je důvodem, proč parfém po pár hodinách voní jinak než hned po nastříkání.
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