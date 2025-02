V úvodu píšu sice o jednohubce, myslím tím ale spíše poctivou držkovku. Jestli totiž něco Childův hrdina umí nejlépe, je to právě lámání kostí a nakopávání zadků. A ani ve třetí sezoně divák nepřichází zkrátka. Nesměla proto chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Holmes i Bond

První televizní dobrodružství bývalého vojenského policisty Jacka Reachera (Alan Ritchson) odehrávající se převážně v městečku Margrave v Georgii bylo jakýmsi béčkovým mixem Jamese Bonda s Sherlockem Holmesem. Tedy pokud by oba dotyční měli ještě slabost pro autobusy, sekáče a americké zapadákovy. Napodruhé, v roce 2023, tedy rok po první řadě, se ústřední hromotluk vrátil v neskutečné formě. Od kritiků i diváků tehdy sbíral vesměs samé pozitivní ohlasy. Dle mého názoru se ovšem roztahaná dvojka kvalitami daleko čerstvější a originálnější jedničce jednoduše nemohla rovnat.

Netradiční pohovor. Nechybí při něm obr a ruská ruleta.

Reachera v ní vytrhla z jeho tuláckého života kódovaná zpráva, která ho informovala o tom, že byl zavražděn člen jeho bývalé jednotky. S několika bývalými vojenskými kolegy se proto ústřední vazoun vrhnul do pátrání po vrahovi, což jej, jak velí žánr, dovedlo na stopu obřího spiknutí.

Potřetí a podvratně

Tvůrci v čele s Nickem Santorou (seriál FUBAR) nicméně i napotřetí, jak se zatím zdá po čtyřech epizodách z avizovaných osmi, opět trefují do černého. Reacherův zinscenovaný pokus z úvodní epizody zmařit únos syna podnikatele Zacharyho Becka, při kterém omylem naoko smrtelně zraní strážce zákona, hrdinu přivádí do ostře střeženého sídla nebezpečného obchodníka s koberci.

Ze seriálu Reacher

Zde Reacher po netradičním pohovoru s nabitou pistolí u hlavy, u níž sám párkrát v rámci variace na ruskou ruletu mačká spoušť, naoko přijímá zbrusu novou práci bodyguarda. Jakmile se tak ale stane, domnělého novopečeného uprchlíka před spravedlností nechá jeho šéf zavřít v přiděleném pokoji zmiňovaného domu jako vězně.

Záhy se ukazuje výhoda Reacherovy záliby ve vysokých botách. V podpatku má totiž schovaný malý mobilní telefon, s jehož pomocí komunikuje se svým skutečným týmem venku. Ukazuje se, že hře není nic menšího, než nějaký ten únos, pomsta, nelegální byznys s bůhvíčím, a také pomalu se vršící hromada mrtvol. Inteligentní nařáchlý hlavní hrdina je opět sám mezi smečkou vlků a musí vyřešit další případ. A nenechat se přitom přizabít od nového „kolegy“ Paulieho.

Béčko jak řemen

Nevím přesně čím to je, ale třetí řada Reachera je mi zatím (s výjimkou nudnějšího čtvrtého dílu) ve své prostotě o moc sympatičtější, než ta druhá. Dvojka totiž, podobně jako zmiňovaná čtvrtá epizoda, sázela hodně na flashbacky, a to až do té míry, že to za mě už nebylo hezké. Navíc zde Reacherovi dělali společnost bývalí parťáci z jednotky, kteří ale, alespoň co se sympatičnosti týče, neměli na sucharského detektiva a mladou policistku z první sezony. Aktuální řada jde na to zatím zase trošku jinak. Reacher je hodně izolovaný, delší promluvy absolvuje v podstatě jen se svým mladým svěřencem Richardem Beckem či agentkou DEA Susan Duffy.

Z druhé řady seriálu Reacher

Před ní se hrdina zatím svléká trochu jinak, než jsme to viděli v předchozích řadách u jiných parťaček. Pořád je ale Reacher béčko jako řemen. Hrdina se proto nebojí nejen lámat vazy, rozbíjet lebky o stůl a odpalovat domácí bomby s pomocí mikrovlnky, ale také „humořit“ o zmrzlině.

Zapomenutý Cruise

V knihách 195 centimetrů vysokého zabijáka Jacka Reachera ztvárnil před vznikem seriálu pouze slavný Tom Cruise, a to ve dvojici nepříliš zapamatovatelných a předloze ne vždycky věrných filmů. Pár centimetrů a kil tehdy na place chybělo. Ritchson, jenž měří „jen“ 188 centimetrů, Cruisově verzi dal, alespoň myslím, již nadobro zapomenout. Hru s perspektivou mají ale rádi i tvůrci seriálu.

Reacher potřebuje velké náhrobky. Za malé se nevejde.

Kromě toho, že vedle Ritchsona rádi obsazují spíše pomenší mužské i ženské herce, v aktuální sezoně najali téměř dva metry dvacet centimetrů vysokého herce Oliviera „The Dutch Gianta“ Richterse (Paulie). Na jejich společnou závěrečnou bitku se jako divák, na rozdíl od samotného Reachera, už moc těším.