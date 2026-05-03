Proč se Češi bojí soudů? Mají často strach z vysokých honorářů za advokáty

Pavel Hrabica
  15:03
Mně se to rozhodně nemůže stát. Jaro je časem, kdy se může přivalit velká voda a vichřice. Pojišťováci jsou proto v pozoru. Lidé ale často nemají potuchy, co a jak správně pojistit, někdy stačí malé opomenutí a dostanou buď málo, nebo nic. Vyplatí se proto dvakrát měřit, než jednou dají podpis na smlouvu.

Před devatenácti lety se nad Českem přehnal orkán Kyrill. Devastoval města i vesnice, velké škody tehdy napáchal na lesních porostech i na nemovitostech. | foto: MAFRA

S přibývajícími teplými dny roste i riziko prudkých bouřek, silného větru nebo krupobití. Tyto jevy přicházejí často nečekaně a během několika minut dokážou napáchat škody za desítky, až stovky tisíc korun.

Poškozená střecha, rozbitá okna, poničená fasáda nebo zaplavený sklep nejsou výjimkou. Právě v těchto situacích hraje klíčovou roli správně nastavené pojištění nemovitosti – ne každá škoda je totiž automaticky krytá.

Co pojištění domu obvykle pokrývá

Pojištění nemovitosti, tedy domu nebo bytu, je určené k ochraně samotné stavby. V základním rozsahu většinou kryje škody způsobené živelními událostmi, mezi které patří například vichřice, krupobití, úder blesku nebo požár.

Bouřky často poškozují i ploty, pergoly, zahradní domky nebo třeba bazény. Ne všechny tyto věci jsou automaticky zahrnuté v pojištění nemovitosti.

Martin Thienel, Kalkulátor.cz

Pokud tedy silný vítr poškodí střechu či kroupy rozbijí střešní okna, pojišťovna obvykle škodu uhradí. „Důležité ale je, jak konkrétní pojistka definuje jednotlivá rizika. Například u vichřice bývá stanovena minimální rychlost větru, od které pojištění platí. Pokud by byl vítr slabší, ale přesto způsobil škodu, nemusí být plnění automatické. Podobně je to i u dalších rizik, kde rozhodují přesné podmínky ve smlouvě,“ upozorňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.

Voda a zatékání

Jedním z nejčastějších problémů během bouřek je voda. Přívalový déšť může způsobit zatékání střechou, zaplavení sklepa nebo poškození fasády. Ne každá taková škoda ale spadá automaticky pod základní pojištění. Rozdíl je například mezi deštěm, který poškodí střechu a následně zateče dovnitř, a situací, kdy voda pronikne do domu kvůli špatnému technickému stavu nebo zanedbané údržbě. Samostatnou kapitolou jsou pak povodně a záplavy, které bývají často pojištěny zvlášť a nemusí být součástí základního balíčku.

Podpojištění je v Česku masové. Až 70 procent rodin by po katastrofě nedostalo dost peněz

„Mnoho majitelů domů se zaměřuje pouze na samotnou stavbu, ale zapomíná na další prvky kolem domu. Bouřky často poškozují i ploty, pergoly, zahradní domky nebo třeba bazény. Ne všechny tyto věci jsou automaticky zahrnuté v pojištění nemovitosti,“ říká Thienel.

U některých pojistek je potřeba vedlejší stavby výslovně zahrnout, jinde jsou kryté jen do určitého limitu. Podobně je to i se stromy nebo zahradním vybavením. Pokud například vítr vyvrátí strom a ten poškodí střechu domu, situace se řeší jinak než v případě, kdy dojde jen k poškození samotného stromu.

Kdo se bojí soudů, měl by přemýšlet o pojištění

Nový průzkum společnosti Lexia Legal Protection potvrzuje zásadní posun ve vnímání právních rizik v české společnosti a zároveň ukazuje, že hlavní bariérou přístupu ke spravedlnosti zůstávají peníze, nikoli nezájem. Data přitom ukazují výrazný kontrast se starším průzkumem Mezinárodní asociace pojišťoven právní ochrany RIAD z roku 2017, podle kterého se s právním sporem za posledních pět let setkala přibližně třetina Čechů.

Podle průzkumu Lexie se 64 procent respondentů za poslední tři roky ocitlo v situaci, kdy by jim pomohl právník, ať už šlo o reklamaci zboží, dopravní nehodu, spor se zaměstnavatelem, či problém s pojišťovnou. Pro srovnání: starší průzkum RIAD z roku 2017 uváděl, že právní spor v posledních pěti letech řešilo 32 procent Čechů.

Řeky lákají statisíce Čechů. Skutečné riziko ale může být vyšší, než ukazují čísla

Nová data naznačují, že potřeba právní pomoci v české společnosti narůstá. Sedmdesát procent dotázaných se zároveň shoduje na tom, že vymáhání spravedlnosti v Česku je drahé a složité (hodnocení 4 nebo 5 na pětibodové škále).

Polovina respondentů označila za hlavní překážku využití právních služeb strach z vysokých a nepředvídatelných nákladů. Dalších 27 procent přiznalo, že neví, na koho se obrátit.

Rozkvetlé šeříky na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

PlznĂ­ projel Konvoj svobody s 400 vojenskĂ˝mi vozy a dvÄ›ma stoletĂ˝mi veterĂˇny

Habartov modernizuje budovu ĂşĹ™adu, policie a poĹˇty, vzniknou tam i ordinace

