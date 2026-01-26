Proč se v roce 2026 vracíme do roku 2016? Nostalgie zaplavila sociální sítě

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  15:30
Generace Z v posledních týdnech zaplavila sociální sítě návratem do minulosti. Na TikToku, Instagramu i Spotify se znovu objevují staré hity, filtry s růžovým nádechem a vzpomínky na dobu, kdy internetu vládl Snapchat, Pokémon Go a hudba z roku 2016. Proč se mladí lidé v roce 2026 tak intenzivně vracejí právě k tomuto období? A co pro ně tahle vlna nostalgie vlastně znamená?
Probuďte se, je rok 2016. Z reproduktorů hrají The Chainsmokers, všichni mají dokonale nacvičenou pózu s psím filtrem a ulice jsou plné lidí, kteří s mobilem v ruce loví virtuální Pokémony. Justin Bieber a Drake kralují hitparádám, Instagram je plný obyčejných fotek a sociální sítě ještě nepůsobí jako nekonečný závod o pozornost.

Pamatujete si na filtr psa, který byl na platformě Snapchat? Virální byl také díky celebritám, jako je Kylie Jenner.

Přestože od té doby uplynulo deset let, rok 2016 se letos stal nečekaným fenoménem. Podle dat TikToku prudce vzrostl počet vyhledávání spojených s tímto rokem a miliony videí v současnosti používají speciální filtr, který napodobuje tehdejší estetiku starých instagramových efektů. Stačí jediný pohled a uživatelé se bez jediného slova vracejí do doby, kdy byl internet hravější a svět zdánlivě jednodušší.

Nostalgické hity i make-up styly

Právě hudba patří k hlavním spouštěčům této vlny nostalgie. Playlisty s označením 2016 zažívají obrovský nárůst poslechovosti a některé písně se dokonce znovu objevují v hitparádách. Staré hity znějí na večírcích i ve sluchátkách a připomínají období, kdy mnozí současní dvacátníci prožívali své první lásky, večírky i velká životní rozhodnutí.

Pamatujete si na hity roku 2016?

Vybrali jsme pár songů, které před deseti lety měly největší úspěch a tak nějak orámovaly zmiňovanou dobu.

Mike Posner – I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)

Jeden z největších hitů, který tehdy nesměl chybět na žádné party. Mike Posner nakonec dosáhl i na nominaci Grammy 2017 v kategorii Song Of The Year.

Justin Timberlake – Can’t stop the feeling!

I když je to ústřední píseň k animáku Trolls, který měl premiéru v říjnu 2016, v rádiích zněl už od května. Inspirací byl Justinovi jeho malý syn, který mu do života dle jeho slov přinesl radost. A ta z písně i klipu přímo čiší.

Sigala ft. John Newman, Nile Rodgers – Give Me Your Love

Energetický party hit, který nás provázel hlavně v prázdninových měsících. Měl tak možná i vliv na samotnou nostalgii roku 2016.

Spolu s hudbou se vrací i tehdejší móda a styl líčení. Výrazné barvy, silné linky a maximální glamour, který byl pro rok 2016 typický, znovu zaplavují sociální sítě. Pro některé jde o zábavnou hru s minulostí, pro jiné o způsob, jak na chvíli uniknout z nynějšího světa plného nejistoty.

Rok 2016 je nostalgickým také kvůli stylu líčení. Hitem byly výrazné a často umělé řasy, kouřové líčení, výrazné namalované obočí. Za těch deset let se makeup překlenul více do přirozenějšího stylu. Za to však vzrostl počet žen, které podstupují plastiky a úpravy na svém obličeji.

AI, tlak na výkon a dospělost

Právě v tom možná tkví hlavní důvod návratu do roku 2016. Psychologové upozorňují, že nostalgie sílí v obdobích, kdy se lidé cítí ohroženi změnami. Rychlý nástup umělé inteligence, obavy o budoucnost práce i neustálý tlak sociálních sítí vytvářejí prostředí, ve kterém minulost působí jako bezpečný přístav.

Pro mileniály a starší generaci Z je navíc rok 2016 obdobím dospívání. Tedy časem prvních zkušeností, svobody a pocitu, že svět je otevřený a plný možností. Není proto překvapivé, že právě k tomuto roku se tolik lidí vrací.

Popkultura pod drobnohledem? Známe nejvirálnější momenty roku 2025, které ovládly internet

Bezstarostná éra 2016

Otázkou ale zůstává, zda si nepamatujeme jen to hezké. Rok 2016 byl zároveň plný politických otřesů, společenských konfliktů i smutných událostí. Přesto nyní v kolektivní paměti převažuje obraz bezstarostné éry, kdy byl internet místem zábavy a neustálé sdílení ještě nebylo každodenní povinností.

Osobní zpověď

Tereza Šimurdová – redaktorka

Jako někdo z generace Z tenhle návrat do roku 2016 vnímám hodně osobně. Nejde jen o staré písničky nebo legrační filtry. Pro spoustu z nás je to návrat do doby, kdy jsme byli mladší, méně vystresovaní a sociální sítě pro nás nebyly prací ani soutěží, ale hlavně zábavou. Pamatuju si, jak jsme po škole natáčeli krátká videa na Snapchat, sbírali si plamínky a neřešili, kolik lidí to uvidí. Instagram bylo místo, kam jsme dávali obyčejné fotky z výletů. Nikdo nemluvil o algoritmech, dosazích ani osobní značce. Prostě jsme sdíleli, co nás bavilo. V současnosti už to ale neplatí. Každé video má potenciál stát se virálním, ale taky být okamžitě odsouzené. Pořád něco sledujeme, hodnotíme a porovnáváme. Možná právě proto nás rok 2016 tak přitahuje... připomíná nám dobu, kdy jsme byli online, ale nebyli jsme pod takovým tlakem. Na druhou stranu, možná si ten rok trochu idealizujeme. I tehdy se děly špatné věci a svět nebyl dokonalý. Ale pro nás to byl začátek dospívání, čas takové té první svobody a velkých snů. Proto možná máme chuť obejmout naše 2016 já a říct mu, že všechno nakonec bude dobrý.

Rok 2016 je pro mnohé ve znamení nostalgie.

