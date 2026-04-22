Každý rok 22. dubna si lidé po celém světě připomínají Den Země, který upozorňuje na stav planety a význam ochrany životního prostředí. Tento den není jen symbolickou událostí, ale i výzvou k zamyšlení nad tím, jakým způsobem ovlivňujeme svět kolem sebe – od každodenních návyků až po širší společenská rozhodnutí.
V Česku se tento mezinárodní svátek každoročně nese ve znamení dobrovolnických aktivit i osvětových kampaní. Lidé vyrážejí uklízet parky, lesy i řeky, účastní se workshopů nebo se učí, jak snížit svou ekologickou stopu. Stále více se přitom ukazuje, že i malé změny v každodenním životě mohou mít dlouhodobý dopad.
Děti myslí na ekologii
Více než sedm stovek nejvýznamnějších osobností politického a ekonomického života České republiky oslovily v souvislosti s dnešním Dnem Země děti ze základních a mateřských škol. Stejně jako v předchozích letech jim zaslaly jednoduchou a naléhavou výzvu: Prosím, myslete na přírodu. Své přání doprovodily obrázky přírody.
|
OBRAZEM: Nové vozy lanovky dorazily na pražský Petřín. Kdy se svezou první cestující?
„Lidé, kteří rozhodují o budoucnosti České republiky, se znovu mohli přesvědčit, že dětem záleží na světě, ve kterém budou žít. A zdravá, čistá a pestrá příroda je jeho klíčovou součástí. Věříme, že přední české osobnosti si i na základě dětských přání na přírodu nevzpomenou jen v den jejího mezinárodního dne, ale budou na ni myslet při svých každodenních i zásadních rozhodnutích 365 dní v roce,“ vysvětlil smysl iniciativy Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která ve spolupráci se základními a mateřskými školami každoročně osobnosti oslovuje.
Ministerstvo životního prostředí na svých stránkách píše o tom, že klade důraz na dlouhodobá řešení, která přinášejí prospěch přírodě i lidem. „V roce 2026 uvolnilo Ministerstvo životního prostředí například 330 milionů korun na obnovu tůní, mokřadů, remízků, stromořadí a dalších přírodě blízkých prvků, které zpomalují odtok vody a brání vysychání krajiny, uvedl resort ve své zprávě. Peníze z ministerstva směřují i na zeleň ve městech, protože prokazatelně zlepšuje mikroklima a zmírňuje dopady horka.
Kontext mezinárodního svátku
Myšlenka mezinárodního svátku vznikla v roce 1970 ve Spojené státy americké a postupně se rozšířila do více než 190 zemí. Dnes se do něj zapojují miliony lidí, školy, firmy i organizace, které pořádají úklidy přírody, vzdělávací akce nebo iniciativy zaměřené na udržitelný životní styl.
V roce 1990 se Den Země stal skutečně globální událostí a v tehdejším Československu měl podobu studentského happeningu s Matkou Zemí a Blanickými rytíři, kteří byli symbolicky vyzváni, aby přišli pomoci tam, kde už si lidé s problémy sami nevěděli rady.
|
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Mezi nejčastější témata, která tento den otevírá, patří změna klimatu, znečištění oceánů, úbytek biodiverzity nebo nadměrná spotřeba zdrojů. Odborníci upozorňují, že řešení těchto problémů vyžaduje nejen politická rozhodnutí, ale i aktivní přístup jednotlivců.
Zapojit se může každý. Stačí začít drobnostmi – omezit jednorázové plasty, více třídit odpad, šetřit vodou nebo dát přednost udržitelnější dopravě. Svátek zaměřený na ochranu životního prostředí tak není jen jednorázovou akcí, ale připomínkou, že péče o planetu je dlouhodobý závazek.