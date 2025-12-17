Co vás vedlo k tomu napsat knihu propojující psychologii a filmovou vědu právě teď?
O psychologii filmu coby samostatném směru přemýšlení v zahraničí pojednává množství literatury, českých zdrojů je však minimum. A tak si divák toužící po hlubším uchopení vlastního diváckého zážitku musí relevantní informace vyzobávat z různých filmovědných publikací či psychologických učebnic. Propojováním těchto dvou oblastí se dlouhodobě zabývám, a tak jsem chtěl své nastřádané poznatky zpracovat i nějak uceleně, systematicky – a výsledkem je tato kniha.
Pracoval jste na knize dlouho?
Samotné psaní zabralo v několika vlnách většinu letošního roku, útržkovité koncepty či odkazy na zajímavé výzkumy jsem ale začal sbírat někdy před covidem. Proto jsem také chtěl po letech dát co nejvíce detailů o vzájemném působení diváků a filmů dohromady.
Popište, co se v naší mysli děje během sledování silného příběhu.
Sledování filmu zapojuje mozková centra přijímající smyslové podněty, vyhodnocující emoční reakce i zpracovávající kognitivní procesy. Jde o složité kombinace, které se od vyhodnocování prožívané skutečnosti liší méně, než bychom nejspíš čekali – a snad i proto bych za klíčový prvek označil emoční složku určující působivost sledovaného díla na diváka i schopnost zapamatovat si zásadní okamžiky.
Setkal jste se při práci na knize s tvrzením o vlivu filmů, který byl nepřesný či lživý?
V tomto ohledu se nejčastěji zmiňují násilné filmy údajně motivující agresory k antisociálnímu chování, neřkuli zabíjení. Výzkumné závěry jsou však poněkud složitější: to, že se často díváme na snímky plné násilí, z nás nebezpečné útočníky neudělá. Je však třeba se ptát, proč takové typy obsahů vyhledáváme. Pokud se po jejich zhlédnutí cítíme lépe a uvolněněji, možná se nám tímhle způsobem daří uvolnit určité napětí, vnitřní přetlak. Pro leckoho se však může jednat i o spouštěč, pomyslnou poslední kapku přetékajícího poháru. V takovém případě ale nelze vinit film jako takový, jelikož obdobným katalyzátorem se mohla stát i píseň, kniha, video na sociálních sítích či jakýkoli jiný typ podnětu.
Média to však obvykle prezentují odlišně...
Mediálně bývá daleko vděčnější ukázat prstem na jednoznačného viníka, protože pátrat po kořenech násilných sklonů mezi genetickými faktory anebo působením širší společnosti je samozřejmě mnohem složitější.
Je rozdíl mezi běžnou diváckou empatií a tím, co film skutečně psychologicky vyvolává? Jak velkou roli tedy hraje naše osobní zkušenost nebo nálada při sledování?
Podtitul knihy sice zní „Co s námi dělají filmy jako Psycho, Kmotr a Matrix“, reálně však jde o obousměrný proces. Filmy na nás určitými prostředky působí, nakonec jsme to ale my, kdo nabízené podněty zpracovává. Každý divák tak na základě vlastních zkušeností, filmových i životních, a unikátních způsobů, jak zpracovává informace či emoce, vlastně vidí odlišné dílo – film se totiž ve výsledku dotváří až v mozku každého z nás. Některých faktorů, které zážitek ovlivňují, jsme si vědomi, třeba když víme, že už začínáme film sledovat značně unavení, o leckterých jiných ale nejspíše ani nevíme. Právě pozornost vůči tomu, co v nás filmová díla vyvolávají, pak může vést k lepšímu porozumění jak samotným snímkům, tak i nám samým.
Které žánry nejintenzivněji ovlivňují emoce diváků? Máte příklad filmové stylistiky nebo konkrétní techniky, jež výrazně mění, jak vnímáme scénu?
Z hlediska stylu jsou nejspíše nejvýraznější horory. Ambientní hudební podkres, střídání velmi tichých pasáží s následným nepříjemným výkřikem, tajemství ukrývající se ve stínech, evolučně zakořeněná obava ze smrti a neznámého… Horory úspěšně zhmotňují naše tisíce let formované strachy jak tematicky, když postavy čelí ohrožení života či duševního zdraví, tak stylisticky. Poněvadž horory velmi efektivně útočí na naše emoční centra v mozku a dovedou v nás vyvolat strach téměř nerozlišitelný od toho, jako by děsivá příšera stála přímo před námi. Klidně si to můžete vyzkoušet sami.
Jak?
Když si jako podkresovou hudbu k nějakému sitkomu či romantické komedii pustíte soundtrack z libovolné hororové klasiky – sledované dění rázem nabude mnohem znepokojivějšího odstínu.
Proč podle vás některé filmy dokážou zanechat tak trvalý psychologický otisk?
Stejně jako v běžném životě, i u filmů platí, že si nejsnáze zapamatujeme to, co nás emočně zasáhne. „Objektivně“ povedený film, jehož témata ale na nic pro nás podstatného nezabrnkají, rychle pustíme z hlavy a většinou ani nemíváme motivaci si jej pustit znovu. Zato k dílům, které nás něčím provokují a popichují, se zvídavě vracíme, snažíme se v nich najít smysl a dobrat se odpovědím na otázky, jež se nás něčím dotkly. Jiným podstatným prvkem je nostalgie – po čase si rádi pustíme filmy, které máme spojené třeba s dospíváním či jiným zajímavým životním obdobím; a nehraje tak velkou roli, zdali jde o kdovíjak kvalitní díla.
Jak na nás působí dnešní rychlé střihy, seriálový binge-watching nebo sledování na malých obrazovkách?
Mnohokrát omílané problémy s pozorností jsou výzkumně skutečně podložené. Domácí sledování filmů i seriálů nabízí výrazně větší množství rušivých elementů nežli klidnější a od vnějšího světa izolované prostředí kina, a tak plné pohroužení do díla je doma na gauči mnohem hůře dosažitelným zážitkem. Leckterá produkce pro televizi a streamovací platformy s tím počítá a své vyprávění pohříchu zjednodušuje a zplošťuje, aby vše pochopil i kolemjdoucí „divák“ přenášející koš s prádlem.
Zároveň platí, že se filmová řeč vyvíjí v souladu se společenskými změnami, a tak desítky sekund dlouhé statické záběry byly v první polovině 20. století standardem, zatímco nyní by šlo o exces.
Přesně tak. Střih se v uplynulých dekádách zrychlil, pohybů kamery přibylo, kontrast mezi světlými a tmavými částmi obrazu se zvětšil – filmaři vcelku úspěšně reagují na proměny publika odkojeného agresivnějšími televizními formáty či virálními videy.
Může znalost psychologických principů pomoci samotným filmařům? A jak? Dá se divácký prožitek „trénovat“, aby byl hlubší nebo vědomější?
Když lépe porozumíme tomu, co a jak děláme, v důsledku lépe rozumíme i sami sobě a můžeme se všemu věnovat poněkud všímavěji, hlouběji a smysluplněji. Praktikující filmaři na spoustu poznatků ze sféry psychologie filmu přišli ještě před tím, než se k tomu dobrali výzkumníci, ale souhrn toho, jakými nástroji filmové médium disponuje, by jim mělo pomoci k vytváření působivějších děl – a z druhé, divácké strany platí, že pokud o těchto filmařských finesách budeme informováni, náš zážitek se prohloubí a umocní.
Jaké poznatky z knihy můžou být užitečné i mimo film, třeba v reklamě nebo vzdělávání?
Stojí za to si uvědomit, že během sledování filmu potlačuje vědomí toho, že jde o fikční dílo, neexistující svět obývaný smyšlenými postavami – to vše v zájmu uspokojivého dramatického zážitku a odměny v podobě poutavých podnětů či v danou chvíli žádoucích emocí. I jiné formy umění nás přenášejí do světů, o jejichž umělosti víme, přesto jsme ochotni na tuto hru přistoupit – čehož může být jak využito, třeba při efektivnějším učení prostřednictvím vyprávěním příběhů, tak i zneužito. Když nás reklamy dovedou vtáhnout do předloženého děje i tak trochu proti
naší vůli.
Který film ve vás zanechal nejsilnější psychologický dojem?
Během formativních okamžiků mládí mě silně zasáhl třeba závěrečný souboj v Tenkrát na Západě či o něco později téměř celý film Mulholland Drive. Tyto značně odlišné snímky spojuje určitá nejednoznačnost, neustálá přítomnost neproniknutelných tajemství, jež napomáhají i vtažení diváka. A tak bych rád, aby čtenáři mé knihy byli zvědaví na to, co při sledování filmů podněcuje jejich zvědavost – proč je zrovna tahle postava tak štve, tahle scéna tak baví a tohle téma tak znepokojuje? Reflektovaný filmový zážitek naši zkušenost může jen prohloubit.
