Proč sledovat Velkou pardubickou v roce 2025? Tady máte pět důvodů

Ivana Vaňkátová
Ivana Vaňkátová
  17:39
Velká pardubická není jen dostih – je to národní sportovní klenot a společenská událost s nejdelší nepřerušenou tradicí u nás. Koná se vždy druhou říjnovou neděli a na trati dlouhé 6 900 metrů s 31 překážkami prověří hranice možností koní i žokejů.
Fotogalerie3

Žokej Jaroslav Myška s Kaiserwalzerem na trati Velké pardubické | foto: Martin Veselý, MAFRA

Přinášíme vám pět argumentů, proč si nenechat ujít tento legendární závod, který se letos poběží v neděli 12. října od 15:30.

5 důvodů, proč si Velkou pardubickou nenechat ujít

1. Nejstarší sportovní tradice v Česku

Velká pardubická se poprvé běžela už v roce 1874. Je tak starší než česká fotbalová liga i hokej. Tato dlouhá historie a tradice vytváří jedinečnou atmosféru, která je silně zakořeněná v české kultuře. Na tribunách se potkávají generace fanoušků.

2. Taxisův příkop: Nejtěžší překážka světa

Žádný jiný dostih nemá tak ikonickou a obávanou překážku, jako je Velký Taxisův příkop. Přestože byla překážka po roce 1993 upravena pro zvýšení bezpečnosti a letos se kvůli ní běží o půl hodiny dříve, stále představuje obrovskou výzvu. Kůň musí přeskočit živý plot vysoký 150 centimetrů a za ním dopadnout přes čtyři metry daleko, aby překonal příkop. Je to klíčový moment závodu a okamžik, kdy se rozhoduje o šancích mnoha favoritů.

Velká pardubická 2025: Proč se letos startuje dříve?

3. Legendy a rekordy: Fenomén Josef Váňa

Velká pardubická stvořila legendy. Žádný jezdec není spojen s dostihem tak jako Josef Váňa starší, který rekordně osmkrát zvítězil v sedle a devětkrát jako trenér. Čtyři z těchto vítězství si připsal s ikonickým koněm Železníkem, který je se čtyřmi triumfy nejúspěšnějším koněm historie závodu. Sledovat Velkou pardubickou znamená sledovat, zda se zrodí nová legenda.

Kdo letos vyhraje?

Vizitky všech účastníků, zajímavosti i sázkové kurzy najdete v přehledném textu na iDNES.cz.

4. Souboj s přírodou a tratí

Trať měří 6 900 metrů a kombinuje travnatý povrch s bahnitou oranicí. Závod netrvá obvykle déle než 9 až 10 minut, ale je intenzivní zkouškou vytrvalosti, odvahy a souhry jezdce a koně. Jezdci o dostihu mluví jako o své vlastní olympiádě, kde největším soupeřem je sama trať.

5. Historické vítězství ženy

Velká pardubická si pamatuje i ženský triumf. V roce 1937 se stala hraběnka Lata Brandisová jedinou ženou v historii, která tento nejtěžší dostih vyhrála. Tehdy zvítězila v sedle klisny Normy.

Pád na Taxisu během 133. Velké pardubické

Kde sledovat Velkou pardubickou?

Pokud nemáte možnost být přímo v centru dění v Pardubicích, můžete závod pohodlně sledovat z domova:

PlatformaTyp přenosuDostupnost
ČT Sport / ČT1Přímý televizní přenosČeská televize tradičně vysílá celý dostihový mítink, často s vrcholem na ČT1 a souběžným přenosem na ČT Sport.
ČT Sport PlusOnline live streamPřímý přenos a záznamy jsou dostupné zdarma v archivu České televize (iVysílání) a na webu ČT Sport Plus.
Sázkové kancelářeOnline live streamStreamy nabízejí také sázkové kanceláře (např. TV Tipsport nebo TV Chance), často zdarma po registraci a splnění základních podmínek.

Připravte se na adrenalin, napětí a dechberoucí výkony. Kdo letos zapíše své jméno do historie? To zjistíme už tento víkend!

Velkou perličku přinesl závod v roce 2024

O vítězi 134. ročníku Velké pardubické rozhodovala až cílová fotografie, která ukázala, že finiš byl tak těsný, že není možné určit jednoho šampiona. Z triumfu se tak radovali jak Jaroslav Myška v sedle Sexy Lorda, tak Jan Faltejsek s Godfreyem.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Lidé mohou v anketě sdělit názor na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích

Lidé mohou ode dneška hlasovat v městské anketě o tom, jak by si představovali proměnu Staré osady a Gajdošovy ulice i jejich okolí v brněnské městské části...

10. října 2025  16:50,  aktualizováno  16:50

Muž z Havlíčkobrodska s téměř šesti promile skončil v nemocnici

Silně opilého osmašedesátiletého muže z Havlíčkobrodska našli městští policisté v úterý před polednem na vlakovém nádraží v Třebíči. Opilec tam obtěžoval cestující a nebyl schopen chůze.

10. října 2025  18:30

Náměstí přístupnější nejen vozíčkářům. Dobrovolníci zasypali spáry mezi kostkami

Kdokoliv mohl v pátek odpoledne přiložit ruku k dílu při zasypávání spár mezi dlažebními kostkami na Římském náměstí v historickém centru Brna. U příležitosti Dne duševního zdraví tam organizátoři...

10. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Hudeček uspěl u soudu. Za ušlý zisk kvůli Opencard má exprimátor dostat 1,3 milionu

Soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) odškodné od státu ve výši zhruba 1,3 milionu korun, a to jako ušlý zisk za trestní stíhání v kauze Opencard. Informovala o...

10. října 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Moravském Krumlově se rozpadla koalice, ze starosty Třetiny(TOP 09)bude radní

V Moravském Krumlově na Znojemsku se rozpadla koalice vedená TOP 09 s jejím starostou a zároveň senátorem Tomášem Třetinou. Koalice podle něj neplnila program...

10. října 2025  16:07,  aktualizováno  16:07

Zlínská základní škola zavedla v modernizované jídelně samoobslužný výdej jídel

Základní škola ve Zlíně - Malenovicích zavedla v modernizované jídelně samoobslužný výdej jídel. Ve Zlíně je tento způsob stravování uveden do praxe poprvé a...

10. října 2025  16:01,  aktualizováno  16:01

Břeclav získala dotaci 61 milionů Kč na sociální bydlení, postaví 28 bytů

Břeclavská radnice získala z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci 61 milionů korun na stavbu sociálního bydlení. K evropské dotaci přidá 34...

10. října 2025,  aktualizováno 

Proč sledovat Velkou pardubickou v roce 2025? Tady máte pět důvodů

Velká pardubická není jen dostih – je to národní sportovní klenot a společenská událost s nejdelší nepřerušenou tradicí u nás. Koná se vždy druhou říjnovou neděli a na trati dlouhé 6 900 metrů s 31...

10. října 2025  17:39

Česká Lípa hledá firmu, jež postaví kanalizaci, vodovod a silnici ve Staré Lípě

Česká Lípa hledá firmu, jež postaví kanalizaci, vodovod a silnici v zástavbě rodinných domů ve Staré Lípě. Náklady radnice odhaduje na více než 83 milionů...

10. října 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Nový domov na Královéhradecku pojme padesát seniorů, zájmu nejspíš nepostačí

Radnice v Novém Bydžově na Královéhradecku dokončila za 218 milionů korun nový domov pro seniory poblíž zdejší nemocnice. Domov V Aleji pojme 51 klientů, fungovat má od února příštího roku. Výrazně...

10. října 2025  17:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Olomouc bude mít první primátorku, nového poslance Žbánka vystřídá Ferancová

Primátora Olomouce a nově zvoleného poslance Miroslava Žbánka (ANO) by měla na začátku příštího roku v čele stotisícového krajského města nahradit jeho spolustranička a dosavadní náměstkyně Miroslava...

10. října 2025  17:22

Nový dokument pomůže v Otrokovicích při péči a rozvoji městské zeleně

Otrokovice na Zlínsku budou mít územní studii systému sídelní zeleně. Dokument bude sloužit jako podklad pro rozhodování o péči, rozvoji a ochraně městské...

10. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.