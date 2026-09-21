Prodloužený víkend 28. září: Pozor na velký háček v obchodech. Kde v pondělí nakoupíte?

Metro.cz, Veronika Reicheltová
  14:54
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Jak nakoupíte o svátcích? | foto: MAFRA

Státní svátek, který připadá na 28. září, vás možná na jednu stranu potěší, na druhou stranu ne. Tento den si připomínáme dědictví knížete a mučedníka svatého Václava, patrona českých zemí a symbol české státnosti. Od roku 2000 je 28. září oficiálně Dnem české státnosti a zároveň dnem pracovního klidu.

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V posledních letech s sebou každý státní svátek v České republice přináší zároveň otázku: „Budou, nebo nebudou otevřené obchody?“ Tak si pojďme ujasnit, jak to bude u toho nejbližšího, Dne české státnosti, který připadá na pondělí 28. září. Pozitivní tedy je, že nás čeká prodloužený víkend.

Jak je otevřeno 28. září?

Tento svátek je definován jako Den české státnosti a upomíná na rok 935, kdy byl pravděpodobně zavražděn kníže Václav, český světec a symbol české státnosti.

Pro tento den v obchodech platí, že:

  • Velké prodejny s prodejní plochou nad 200 m² mají ze zákona zavřeno.
  • Otevřené mohou být menší obchody do 200 m², lékárny, čerpací stanice a prodejny na letištích a nádražích.
  • Restaurace a služby se tímto zákonem neřídí.

U menších prodejen, na které se zákonná regulace nevztahuje, závisí otevírací doba čistě na rozhodnutí jejich majitelů. Je proto možné, že některé z nich zůstanou během svátku uzavřené. Provozovatelé menších živností totiž často využívají prodloužený víkend k tomu, aby dopřáli volno sobě i svému personálu.

Nákupy během středečního otevření drogerie Normal. (12. srpna 2026)

Přehled státních svátků a otevírací doby 2026

Jaké nás čekají státní svátky a volné dny do konce roku 2026?

Dalším státním svátkem bude 28. října Den vzniku samostatného československého státu. Ten letos připadá na středu, ale hned na něj naváží podzimní prázdniny, takže děti a studenti budou mít pět dní volna.

Jak vychází další státní svátky v roce 2026?
DatumDenSvátekOtevírací doba
28. 9.pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10.středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11.úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12.čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12.pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12.sobota2. svátek vánočnízavřeno

Proč slavíme 28. září?

  • Svátek 28. září, známý jako Den české státnosti, připomíná českého knížete a patrona národa svatého Václava, který byl v tento den v roce 935 (či 929) zavražděn ve Staré Boleslavi.
  • Kníže Václav představuje klíčový symbol české státnosti, tradice a křesťanských hodnot, jelikož se významně zasloužil o upevnění panovnické moci i diplomacie raného českého státu.

Čím byl Václav tak významný?

Kníže Václav patří k nejvýznamnějším postavám národní historie především proto, že v raném středověku dokázal zachovat suverenitu českého státu v komplikovaných mezinárodních vztazích.

Kdo byl svatý Václav?

Kníže Václav byl synem knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry. Důležitou roli v jeho životě sehrála babička, svatá Ludmila, která se klíčovým způsobem podílela na Václavově výchově.

  • Zasloužil se o šíření křesťanství, položil základy chrámu sv. Víta v Praze a diplomacií upevňoval pozici Přemyslovců v Evropě.
  • Legendy ho líčí jako vzdělaného, spravedlivého a zbožného panovníka, který pečoval o chudé. Svou politikou i následnou mučednickou smrtí se stal věčným patronem a symbolem české státnosti, k němuž se národ v těžkých časech obracel o pomoc.

Legendy, fakta a odkaz svatého Václava

Socha svatého Václava na Václavském náměstí v Praze
  • Založení chrámu sv. Víta: Václav nechal postavit rotundu sv. Víta na Pražském hradě, která se stala duchovním centrem knížectví.
  • Panovník a legenda: Středověké legendy ho líčí jako panovníka, který sám pěstoval víno a obilí pro bohoslužby, pečoval o chudé a kácel šibenice. Skutečná politika raného středověku byla drsnější, výjimečnost jeho osobnosti je však nezpochybnitelná.
  • Bratrovražda ve Staré Boleslavi: Václavova zahraniční politika a boj o moc vedly jeho bratra Boleslava I. k úkladné vraždě. Podle legend ji spáchali Boleslavovi družiníci v roce 935 (starší prameny uvádějí rok 929).
  • Symbol národa: Jako světec z domácího rodu posiloval prestiž české země. Svatováclavská tradice trvá dodnes, upomíná na ni například slavná Myslbekova jezdecká socha na Václavském náměstí nebo kostel ve Staré Boleslavi.
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