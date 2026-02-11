Nejdůležitější momenty českých sportovců i klíčové medailové bitvy nabídne Česká televize. Diváci je uvidí na kanálu ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus. Vysílání je ale omezené – ČT má k dispozici maximálně 300 hodin premiérového programu, protože vlastní pouze sublicenci od držitele celoevropských práv, společnosti Warner Bros. Discovery.
Kompletní přehled všech olympijských soutěží pak zajistí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také streamovací služba HBO Max, většinou bez českého komentáře.
|
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?
|11.2.
|10:00
|Severská kombinace: střední můstek mužů
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|ČT sport
|11.2.
|11:30
|Alpské lyžování: super-G mužů
|Jan Zabystřan
|ČT sport
|11.2.
|13:45
|Severská kombinace: běh mužů na 10 km
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|ČT sport
|11.2.
|14:15
|Biatlon: individuální závod žen
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|ČT sport
|11.2.
|16:30
|Hokej – turnaj mužů: Finsko – Slovensko
|ČT sport
|11.2.
|19:05
|Curling – muži: Česko – USA
|Český tým curlerů
|ČT sport Plus
|11.2.
|19:10
|Rychlobruslení: 1000 m mužů
|ČT sport
|11.2.
|19:30
|Krasobruslení: Volné tance
|Filip Taschler & Natálie Taschlerová , Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková
|11.2.
|23:00
|Hokej – turnaj mužů: Švédsko – Itálie
|ČT sport
|12.2.
|10:00
|Freestyle lyžování: jízda v boulích – kvalifikace mužů
|Matyáš Kroupa
|ČT sport Plus
|12.2.
|10:00
|Snowboarding: snowboardcross – kvalifikace mužů
|Radek Houser, Kryštof Choura
|ČT sport
|12.2.
|11:00
|Skeleton: 2. jízdy mužů
|ČT sport
|12.2.
|11:30
|Alpské lyžování: super-G žen
|Alena Labaštová, Ester Ledecká, Barbora Nováková
|ČT sport
|12.2.
|12:10
|Hokej – turnaj mužů: Švýcarsko – Francie
|ČT sport Plus
|12.2.
|13:00
|Klasické lyžování: 10 km volně žen
|ČT sport
|12.2.
|14:30
|Snowboarding: snowboardcross – finále mužů
|ČT sport
|12.2.
|16:30
|Hokej – turnaj mužů: Česko – Kanada
|Čeští hokejisté
|ČT sport
|12.2.
|17:00
|Rychlobruslení: 5000 m žen
|Martina Sáblíková
|ČT sport Plus
|12.2.
|18:30
|Saně: týmová štafeta
|ČT sport Plus
|12.2.
|19:30
|Snowboarding: U-rampa – finále žen
|ČT sport
|12.2.
|21:00
|Hokej – turnaj mužů: Lotyšsko – USA
|ČT sport
|12.2.
|21:10
|Hokej – turnaj mužů: Německo – Dánsko
|ČT sport Plus