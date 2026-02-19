Program 14. dne ZOH 2026: Do akce jde nejmladší Češka, diváci se těší i na rychlobruslení

Čtrnáctý den zimních olympijských her nabídne českým fanouškům opět zajímavou podívanou. Na start se opět postaví například rychlobruslařka Nikola Zdráhalová a biatlonisté Michal Krčmář i Vítězslav Hornig. Kdo další zítra oblékne český dres?

Martina Sáblíková v závodě na 5000 metrů. (12. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Hned dopoledne se do akce dostanou akrobatické lyžařky Diana Cholenská a Lucie Krausová, které čeká rozřazovací kolo ve skikrosu. Druhá jmenovaná závodnice je dcera dvojnásobného mistra světa v této disciplíně a zároveň je i nejmladší členkou české výpravy. Osmnáct ji bylo na začátku ledna.

Akrobatické lyžování nabídne také odkládanou kvalifikaci skoků mužů, kde se představí Nicholas Novák. Rodák z amerického Richmondu trénuje pod dohledem legendárního Aleše Valenty a na start na své první olympiádě se moc těší. Do kvalifikace jde 25 akrobatů, do finále postoupí dvanáct. Novák má startovní číslo deset.

Odpoledne bude patřit biatlonu. V hromadném startu na 15 kilometrů se představí Michal Krčmář i Vítězslav Hornig. Závod tradičně slibuje dramatickou podívanou až do posledního kola.

Zakončení olympiády s hlubším významem? Víme, kdo bude českým vlajkonošem na závěr ZOH 2026

Velkou českou nadějí dne je také Nikola Zdráhalová, kterou vpodvečer čeká závod na 1 500 metrů. Česká rychlobruslařka má šanci vylepšit desáté místo z kilometru. Na krátké trati se jí daří, při Světovém poháru v Hamaru byla dokonce čtvrtá. Martina Sáblíková, která má z této trati bronz z roku 2010, už dříve potvrdila, že k tomuto závodu nenastoupí.

Program uzavře rychlobruslení na krátké dráze, kde bude české barvy hájit Petra Vaňková.

Program 14. dne ZOH 2026

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - rozřazovací koloDiana Cholenská, Lucie Krausová
10:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 1. jízdaNicholas Novák
11:15Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 2. jízdaNicholas Novák
12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - FINÁLE? Diana Cholenská, Lucie Krausová
14:15Biatlon🎯Muži - hromadný start na 15 kmMichal Krčmář, Vítězslav Hornig
16:30Rychlobruslení1500 m ženy -FINÁLENikola Zdráhalová
20:15Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – čtvrtfinále ženyPetra Vaňková
22:00Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – FINÁLE B
22:07Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – FINÁLE A


Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Spolek Fiducia znovu požádá o zastavení demolic v ostravské kolonii Bedřiška

ilustrační snímek

Spolek Fiducia bude na březnovém zasedání ostravského městského zastupitelstva znovu požadovat, aby obvod zastavil nevratné kroky v někdejší hornické kolonii...

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová: Zlato neprodám, chci inspirovat děti

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....

Olympijská šampionka ve snowboardingu Zuzana Maděrová dorazila do kulturního a kreativního centra Linserka v Liberci. Přivítaly ji stovky fanoušků. Maděrová jim přiblížila svou cestu k olympijskému...

Beskydy mají ideální podmínky pro lyžování, cesty ale mohou být zledovatělé

ilustrační snímek

V Moravskoslezské části Beskyd jsou po sněžení z posledních dnů ideální podmínky pro lyžování. V provozu jsou všechna velká lyžařská střediska. Na několika...

Zakončení olympiády s hlubším významem? Víme, kdo bude českým vlajkonošem na závěr ZOH 2026

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Českou vlajku při slavnostním zakončení zimních olympijských her v Itálii ponesou legenda a vycházející hvězda rychlobruslení. Martina Sáblíková a Metoděj Jílek se stanou vlajkonoši české výpravy ve...

Kroměříž jedná o koupi dalších akcií společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž

ilustrační snímek

Kroměříž jedná o koupi dalších přibližně 19.700 akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK). Vedení města dnes předložilo zastupitelům...

Metoděj Jílek zamířil na patnáctistovku. Boj o již třetí cenný kov na ZOH se ale odkládá

Metoděj Jílek na ZOH 2026.

Metoděj Jílek si připsal třetí olympijský start. Po zlaté a stříbrné medaili z vytrvaleckých tratí se český rychlobruslař představil na patnáctistovce. V silné konkurenci však neuspěl.

Rektoři chtějí prověřit možnost zapojení studentů do financování studia na VŠ

ilustrační snímek

Rektoři chtějí prověřit možnost zapojení studentů do financování vysokoškolského studia, například formou zápisného. Vyplývá to z priorit České konference...

V Jihočeském kraji přibylo pět nových nemovitých kulturních památek

ilustrační snímek

Pět jihočeských staveb bylo v druhé polovině roku 2025 prohlášeno kulturními památkami. Patří mezi ně vodárenská věž v Třeboni podle projektu architekta Jana...

Liberec začne hledat firmu na revitalizaci Tržního náměstí za 75 milionů korun

ilustrační snímek

Liberec začne hledat firmu, která upraví Tržní náměstí, na kterém je i městský plavecký stadion. Náklady radnice odhaduje na 75 milionů korun. Novinářům to...

Ostravská zoo začala s chovem kolonoka, lasicovité šelmy z Asie

OstravskĂˇ zoo zaÄŤala s chovem kolonoka, lasicovitĂ© Ĺˇelmy z Asie

Ostravská zoologická zahrada začala s chovem nového druhu. Jde o kolonoka, lasicovitou šelmu původem z Asie. Samce tohoto nepříliš chovaného druhu mohou...

ÚOHS uložil Státnímu pozemkovému úřadu v letitém případu pokutu 150.000 Kč

ilustrační snímek

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna uložil Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ) pokutu 150.000 korun za zakázku na provoz a podporu...

