Sobotní program začíná pro příznivce českých barev už v deset dopoledne. Daniel Paulus se postaví na start kvalifikace ve skicrossu. Pokud se zadaří, čeká ho i odpolední boj o medaile.
V 11 hodin startuje běžecký závod na 50 kilometrů. Na dlouhé trati nebudou chybět ani Michal Novák, Matyáš Bauer a Mike Ophoff. Mezi jejich soupeře bude patřit i norský fenomén Johannes Hösflot Klaebo. Ten je s pěti zlatými už nyní nejúspěšnějším účastníkem her. Na nejdelší trati je úřadujícím mistrem světa a k favoritům patří i dnes.
České naděje
Tereza Voborníková je poslední, kdo může vylepšit skromnou bilanci českého biatlonu v Anterselvě. Ve štafetě dojely ženy páté a ona byla u toho. V individuálním závodě se rodačce z Vrchlabí nejlépe vedlo na trati na 15 km, kde skončila patnáctá. Dvojnásobná juniorská mistryně světa ale může dnes překvapit.
Hlavním českým želízkem v ohni je ale rychlobruslařská kometa. Závod s hromadným startem začíná v 15:00 a Metoděj Jílek pomýšlí na stupně vítězů. V sezoně už dokázal, že mu to v této disciplíně náramně jde. Při generálce v Inzellu dokonce vyhrál závod Světového poháru.
Kompletní harmonogram českých sportovců pro 15. den ZOH 2026 najdete níže.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|21. 2. 10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - rozřazovací kolo
|Daniel Paulus
|21. 2. 12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - FINÁLE
|?Daniel Paulus
|21. 2. 11:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE muži
|Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff
|21. 2. 14:15
|Biatlon🎯
|Ženy – hromadný start na 12,5 km
|Tereza Voborníková
|21. 2. 15:00
|Rychlobruslení⛸
|Hromadný závod semifinále, muži
|Metoděj Jílek