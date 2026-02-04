Program curlingu na ZOH 2026: Mix hraje už dnes, Česko reprezentuje i mužský tým

Curling na ZOH 2026 v Miláně a Cortině nabídne českou stopu. Muži se kvalifikovali přímo díky bodům ze světových šampionátů, v mixu uvidíme dvojici Julie Zelingrová – Vít Chabičovský, která senzačně vyhrála kvalifikaci v Kanadě. Přinášíme přehled programu, soupeřů, výsledků i kompletní informace k turnajům mužů a žen.

Vít Chabičovský a Julie Zelingrová | foto: Profimedia.cz

Český mužský curlingový tým se na ZOH 2026 kvalifikoval přímo, ziskem dostatečného počtu bodů ze světových šampionátů v letech 2024 a 2025. V mixu uvidíme český pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, který překvapivě vyhrál kvalifikační turnaj v Kanadě. Češky se na hry neprobojovaly.

Zápasy českého páru Zelingrová / Chabičovský

Datum a časZápas
4. 2. 19:05Kanada vs. Česko
5. 2. 10:05Švédsko vs. Česko
5. 2. 19:05Česko vs. Velká Británie
6. 2. 14:35Česko vs. USA
7. 2. 14:35Česko vs. Korea
7. 2. 19:05Česko vs. Švýcarsko
8. 2. 10:05Norsko vs. Česko
8. 2. 14:35Itálie vs. Česko
9. 2. 10:05Česko vs. Estonsko

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách proběhne od 11. do 21. února 2026. Turnaj v mixu začíná už zítra.

Program českých zápasů v curlingu (muži):

DatumČasZápas
11. 2. 202619:05USA vs. Česko
13. 2. 202609:05Švýcarsko vs. Česko
13. 2. 202619:05Česko vs. Norsko
14. 2. 202614:05Česko vs. Velká Británie
15. 2. 202619:05Itálie vs. Česko
16. 2. 202614:05Česko vs. Kanada
18. 2. 202614:05Čína vs. Česko
19. 2. 202609:05Švédsko vs. Česko

Česká sestava na olympijský turnaj v curlingu:

  • Skip: Lukáš Klíma
  • Vice-skip (třetí kámen): Marek Černovský
  • Druhý kámen: Martin Jurík
  • Lead: Lukáš Klípa
  • Náhradník: Radek Boháč

Manželé Paulovi

Velkou reklamu curlingu udělali v Česku manželé Paulovi, kteří závodili na olympiádě v Pekingu v roce 2022. Zuzana a Tomáš Paulovi byli totiž první čeští curleři na hrách.

Jak se hraje curling? Máme stručný přehled pravidel zimního sportu gentlemanů

Amaterští sportovci si museli dokonce vzít kvůli olympiádě volno v práci. Rozhodně se ale neztratili. V turnaji smíšených dvojic skončili šestí. Díky jejich úspěchu se v Česku zvedl zájem o curling.

Jak se hraje curling:

  • Curling se hraje na dlouhém ledovém hřišti s kruhy na obou koncích (tzv. house).
  • Cílem je dostat své kameny co nejblíže ke středu kruhů (button).
  • Hraje se s 8 kameny na tým v jedné směně (end). Jeden tým tedy má 16 kamenů celkem na celý zápas.

Týmy

  • V týmu jsou 4 hráči:
    • Lead (první dva kameny)
    • Second (další dva kameny)
    • Third / vice-skip (pátý a šestý kámen)
    • Skip (sedmý a osmý kámen, kapitán)
  • Kapitán (skip) stojí u kruhů, určuje taktiku a ukazuje, kam se má hrát.

Průběh hry

  1. Týmy se střídají po jednom kameni.
  2. Každý kámen se „vypustí“ z odrazového bloku (hacku) a klouže po ledě.
  3. Hráči mohou kámen „zametat“ (sweepovat) před sebou, čímž ovlivňují jeho rychlost a směr.
  4. Po odehrání všech 16 kamenů (8+8) končí směna (end).

Bodování

  • Po skončení směny boduje pouze jeden tým – ten, který má kámen nejblíže středu.
  • Dostane tolik bodů, kolik jeho kamenů je blíže středu než nejlepší kámen soupeře.
  • Příklad: pokud tým A má dva kameny blíž než nejlepší kámen týmu B, zapíše se 2:0 za tu směnu.

Olympijský formát

  • 10 směn (endů) v základním zápase (na MS a OH se hraje 10, jinde často 8).
  • Pokud je po 10. endu remíza, hraje se prodloužení (extra end).
  • Turnaj:
    • Nejprve round robin (každý s každým).
    • Nejlepší 4 týmy postupují do semifinále (1. vs. 4., 2. vs. 3.).
    • Poražení hrají o bronz, vítězové o zlato.

Důležité taktické pojmy

  • Hammer: poslední kámen ve směně – velká výhoda. Tým s hammerem má lepší šanci skórovat.
  • Blank end: směna, ve které nikdo nezíská bod. Tým s hammerem si ho „ponechá“ do další směny.
  • Guard: kámen postavený před kruhy, aby chránil vlastní kameny.
  • Take-out: úder, kdy se soupeřův kámen vyrazí z hry.

Kde sledovat curling

České curlingové zápasy se bude vysílat v televizi na Čt Sport, případně Čt Sport plus. Rozpis sdílel Český curlingový svaz.

