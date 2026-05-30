Program MS v hokeji 2026 – sobota 30. května
Mistrovství světa ve Švýcarsku 2026 dnes vstupuje do svého závěrečného víkendu. Na programu jsou semifinálové souboje, které rozhodnou o finalistech letošního šampionátu. Po čtvrtfinálových soubojích se turnaj definitivně přesunul do Curychu. Ve Fribourgu se hrála skupina B a následně dva čtvrtfinálové souboje.
- 15:20 – Švýcarsko vs. Norsko
Domácí Švýcaři jsou na šampionátu ve svém živlu. Ve skupině A nenašli přemožitele Na turnaji ještě neprohráli a ve čtvrtfinále porazili Švédsko 3:1.
Norští hokejisté si na letošním šampionátu píší sportovní pohádku. Ve skupině B porazili favority ze Švédska (3:2) a Česka (4:1). Na turnaji zatím prohráli pouze s Kanadou, a to až po prodloužení (5:6pp.). Do čtvrtfinále postoupili po dlouhých 14 letech a navíc překvapivě z druhého místa. Ve vyřazovacím boji se střetli s Lotyšskem, které porazili 2:0. Norsko se tak poprvé v historii dostalo do semifinále. Už nyní Norové vyrovnali svůj nejlepší výsledek, kterým bylo 4. místo na šampionátu v roce 1951 v Paříži.
- 20:00 – Kanada vs. Finsko
Večerní semifinále nabídne souboj dvou hokejových velmocí.
Kanada prošla turnajem velmi přesvědčivě a patří mezi hlavní kandidáty na titul. Ve skupině B neprohráli a stejně jako Švýcaři zatím na turnaji nenašli přemožitele.
Finové ve čtvrtfinále vyřadili českou reprezentaci po vítězství 4:1. Ve skupině A obsadili druhé místo, když v souboji o první místo prohráli se Švýcarskem (4:2).Kromě této porážky jsou však Fini na turnaji bezchybní.
Očekává se taktická bitva, ve které se střetne kanadská ofenzivní síla s tradičně disciplinovanou finskou obranou.
Program semifinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
Kde sledovat semifinále?
- Obě semifinále odvysílá stanice ČT sport.
Zajímavost dne
Česká reprezentace na letošním šampionátu skončila ve čtvrtfinále po porážce s Finskem 1:4. Národní tým tak ani letos na MS bojovat o medaili nebudou.