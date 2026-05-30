Program MS v hokeji 2026 – sobota 30. května
Mistrovství světa ve Švýcarsku 2026 v sobotu vstoupilo do svého závěrečného víkendu. Na programu byly semifinálové souboje, které rozhodly o finalistech letošního šampionátu. Po čtvrtfinálových soubojích se turnaj definitivně přesunul do Curychu. Ve Fribourgu se hrála skupina B a následně dva čtvrtfinálové souboje.
|
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program finále, výsledky a jak si vedli Češi?
- 15:20 – Švýcarsko vs. Norsko (6:0)
Hokejisté Švýcarska deklasovali v úvodním semifinále domácího mistrovství světa v Curychu překvapení turnaje Norsko 6:0 a zahrají si třetím rokem po sobě o zlato, na které dosud nikdy v historii nedosáhli.
Obhájci stříbra Švýcaři vyhráli i devátý zápas na turnaji. Úvodní gól, který byl nakonec i vítězný, vstřelil v čase 17:36 Christoph Bertschy. Druhou třetinu pak vyhráli 3:0 díky trefám Denise Malgina, Kena Jägera a Damiena Riata. Ve třetí části stvrdili postup favorita Nico Hischier a Théo Rochette. Čisté konto udržel brankář Leonardo Genoni, podařilo se mu to již potřetí na turnaji.
V uplynulých dvou letech prohráli Švýcaři bitvu o zlato jen velmi těsně. V Praze 2024 podlehli Čechům 0:2, když druhý gól inkasovali v závěru do prázdné branky, loni ve Stockholmu je zdolali Američané 1:0 až brankou v prodloužení. Díky dnešní výhře mají jistotu, že rozšíří sbírku medailí z MS, která čítá celkem pět stříbrných a osm bronzových. Norové mají stále šanci dosáhnout na premiérový cenný kov.
Norští hokejisté si na letošním šampionátu i přes semifinálovou porážku napsali sportovní pohádku. Ve skupině B porazili favority ze Švédska (3:2) a Česka (4:1). Na turnaji zatím prohráli pouze s Kanadou, a to až po prodloužení (5:6pp.). Do čtvrtfinále postoupili po dlouhých 14 letech a navíc překvapivě z druhého místa. Ve vyřazovacím boji se střetli s Lotyšskem, které porazili 2:0. Norsko se tak poprvé v historii dostalo do semifinále. Už nyní Norové vyrovnali svůj nejlepší výsledek, kterým bylo 4. místo na šampionátu v roce 1951 v Paříži.
|
Finále na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Domácí Švýcaři se o zlato poperou s Finy
- 20:00 – Kanada vs. Finsko (2:4)
Seveřané porazili v dnešním druhém semifinále po obratu Kanadu 4:2 a mají jistou medaili, o zlato si zahrají po čtyřech letech s domácími Švýcary. Zámořský tým, který byl před turnajem považovaný za hlavního favorita na titul, čeká jen boj o bronz proti Norsku.
Utkání rozhodla druhá třetina, kterou Finové vyhráli 3:0. Po brzké úvodní trefě Patrika Puistoly předvedli první otočku v utkání Kanaďané, po brankách Roberta Thomase a Dylana Hollowaye vedli po úvodní části 2:1. Hned po 49 sekundách druhého dějství však vyrovnal finský kapitán Aleksander Barkov. V čase 31:28 dal rozdílový gól Konsta Helenius, obrat dokonal o 82 sekund později Aatu Räty.
Finové ve čtvrtfinále vyřadili českou reprezentaci po vítězství 4:1. Ve skupině A obsadili druhé místo, když v souboji o první místo prohráli se Švýcarskem (4:2).Kromě této porážky jsou však Fini na turnaji bezchybní.
Program semifinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|sobota 30. 5.
|15:20, Curych
|Švýcarsko – Norsko
|6:0
|sobota 30. 5.
|20:00, Curych
|Kanada – Finsko
|2:4
Zajímavost dne
Česká reprezentace na letošním šampionátu skončila ve čtvrtfinále po porážce s Finskem 1:4. Národní tým tak ani letos na MS bojovat o medaili nebudou.
Program čtvrtfinále
- Všechny čtvrtfinálové duely se odehrály ve čtvrtek v Curychu i Fribourgu.
|ZÁPASY
|ČAS / VÝSLEDKY
|Česko – Finsko (Curych)
|Čtvrtek 28. května, 16.20 – 1:4
|Kanada – USA (Fribourg)
|Čtvrtek 28. května, 16.20 – 4:0
|Norsko – Lotyšsko (Fribourg)
|Čtvrtek 28. května, 20.20 – 2:0
|Švýcarsko – Švédsko (Curych)
|Čtvrtek 28. května, 20.20 – 3:1