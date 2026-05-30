Program semifinále MS v hokeji 2026: Finálová dvojice je už známá

Sport   23:52
Hokejový šampionát zamířil do svého velkého finále. Sobotní semifinálový program nabídl dva atraktivní souboje o postup do boje o zlato. Domácí Švýcarsko vyzvalo překvapení turnaje z Norska, večer se pak střetly hokejové velmoci Kanada a Finsko. Přinášíme kompletní program a výsledky zápasů, zajímavosti i aktuální informace ze šampionátu.

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní B-skupiny na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu | foto: Profimedia.cz

Program MS v hokeji 2026 – sobota 30. května

Mistrovství světa ve Švýcarsku 2026 v sobotu vstoupilo do svého závěrečného víkendu. Na programu byly semifinálové souboje, které rozhodly o finalistech letošního šampionátu. Po čtvrtfinálových soubojích se turnaj definitivně přesunul do Curychu. Ve Fribourgu se hrála skupina B a následně dva čtvrtfinálové souboje.

  • 15:20 – Švýcarsko vs. Norsko (6:0)

Hokejisté Švýcarska deklasovali v úvodním semifinále domácího mistrovství světa v Curychu překvapení turnaje Norsko 6:0 a zahrají si třetím rokem po sobě o zlato, na které dosud nikdy v historii nedosáhli.

Obhájci stříbra Švýcaři vyhráli i devátý zápas na turnaji. Úvodní gól, který byl nakonec i vítězný, vstřelil v čase 17:36 Christoph Bertschy. Druhou třetinu pak vyhráli 3:0 díky trefám Denise Malgina, Kena Jägera a Damiena Riata. Ve třetí části stvrdili postup favorita Nico Hischier a Théo Rochette. Čisté konto udržel brankář Leonardo Genoni, podařilo se mu to již potřetí na turnaji.

V uplynulých dvou letech prohráli Švýcaři bitvu o zlato jen velmi těsně. V Praze 2024 podlehli Čechům 0:2, když druhý gól inkasovali v závěru do prázdné branky, loni ve Stockholmu je zdolali Američané 1:0 až brankou v prodloužení. Díky dnešní výhře mají jistotu, že rozšíří sbírku medailí z MS, která čítá celkem pět stříbrných a osm bronzových. Norové mají stále šanci dosáhnout na premiérový cenný kov.

Norští hokejisté si na letošním šampionátu i přes semifinálovou porážku napsali sportovní pohádku. Ve skupině B porazili favority ze Švédska (3:2) a Česka (4:1). Na turnaji zatím prohráli pouze s Kanadou, a to až po prodloužení (5:6pp.). Do čtvrtfinále postoupili po dlouhých 14 letech a navíc překvapivě z druhého místa. Ve vyřazovacím boji se střetli s Lotyšskem, které porazili 2:0. Norsko se tak poprvé v historii dostalo do semifinále. Už nyní Norové vyrovnali svůj nejlepší výsledek, kterým bylo 4. místo na šampionátu v roce 1951 v Paříži.

  • 20:00 – Kanada vs. Finsko (2:4)

Seveřané porazili v dnešním druhém semifinále po obratu Kanadu 4:2 a mají jistou medaili, o zlato si zahrají po čtyřech letech s domácími Švýcary. Zámořský tým, který byl před turnajem považovaný za hlavního favorita na titul, čeká jen boj o bronz proti Norsku.

Utkání rozhodla druhá třetina, kterou Finové vyhráli 3:0. Po brzké úvodní trefě Patrika Puistoly předvedli první otočku v utkání Kanaďané, po brankách Roberta Thomase a Dylana Hollowaye vedli po úvodní části 2:1. Hned po 49 sekundách druhého dějství však vyrovnal finský kapitán Aleksander Barkov. V čase 31:28 dal rozdílový gól Konsta Helenius, obrat dokonal o 82 sekund později Aatu Räty.

Finové ve čtvrtfinále vyřadili českou reprezentaci po vítězství 4:1. Ve skupině A obsadili druhé místo, když v souboji o první místo prohráli se Švýcarskem (4:2).Kromě této porážky jsou však Fini na turnaji bezchybní.

Program semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
sobota 30. 5.15:20, CurychŠvýcarsko – Norsko6:0
sobota 30. 5.20:00, CurychKanada – Finsko2:4

Zajímavost dne

Česká reprezentace na letošním šampionátu skončila ve čtvrtfinále po porážce s Finskem 1:4. Národní tým tak ani letos na MS bojovat o medaili nebudou.

Program čtvrtfinále

ZÁPASYČAS / VÝSLEDKY
Česko – Finsko (Curych)Čtvrtek 28. května, 16.20 – 1:4
Kanada – USA (Fribourg)Čtvrtek 28. května, 16.20 – 4:0
Norsko – Lotyšsko (Fribourg)Čtvrtek 28. května, 20.20 – 2:0
Švýcarsko – Švédsko (Curych)Čtvrtek 28. května, 20.20 – 3:1
